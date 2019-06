“En Córdoba sí se investigan los delitos de guante blanco”

Mariano Nievas

Desde el inicio de la nota el fiscal Enrique Gavier se encarga de poner de relieve que las investigaciones sobre delitos económicos son muy difíciles de investigar. “Tienen una complejidad particular, ya que muchas veces los delitos se ejecutan con asesoramiento profesional o son los mismos profesionales quienes las llevan adelante. Existe una gran sofisticación técnica y profesional al servicio del fraude a efectos de dotarlo de aparente licitud. En general, la víctima no está lo suficientemente alertada y confía en las apariencias de solvencia o seriedad”.

Pese a esa complejidad, puntualiza que no es imposible investigar a ese enredado sistema delictivo: “Claro que pueden investigarse estos delitos. Cuesta, pero hay que redoblar esfuerzos, no hay otra manera”.

En su experiencia a cargo de este tipo de faltas (hace aproximadamente 11 años que está a cargo de la fiscalía) certifica que hay un crecimiento del delito en general y expone su hipótesis al respecto.

“Ha crecido mucho el índice de delitos, no solo los relacionados a fraudes sino de todos los delitos y eso creo que tiene que ver con una crisis moral, una crisis de valores, donde se prioriza, entre otras cosas, el éxito económico por encima de la palabra y del compromiso con la sociedad. Si se tiene como valor supremo el dinero, se subordina todo lo demás a la conquista del dinero. Es lo que pasa hoy en día. Existe, lamentablemente, la mentalidad de que si la inconducta pasa desapercibida y te provoca beneficios económicos, es bien vista y muchos se jactan de esa ‘picardía’. Pero es ahí justamente donde debe haber una respuesta por parte del Estado y de la Justicia. Ante este escenario la respuesta del Estado tiene que ser oportuna y acorde para defender el orden jurídico”.

Causas y efectos. Según las estadísticas y a modo de ejemplo, entre 2013 y 2018 en la fiscalía de Gavier se investigaron 1.200 hechos relacionados con delitos económicos con más de 400 acusados. Pero más allá de los números no se puede ser ajeno a que existe una consideración general sobre que la justicia no persigue ni investiga los denominados delitos de ‘guante blanco’. Sobre esta afirmación Gavier hace un especial énfasis en diferenciar, destacar y defender al Poder Judicial de Córdoba por sobre el resto.

“Desafortunadamente el tratamiento del delito económico ha sido una falla histórica de los poderes judiciales. La delincuencia económica, como la corrupción pública que en general están vinculadas, no han encontrado respuestas disciplinarias acordes. Sin embargo, diría que Córdoba se muestra como una suerte de excepción, tiene una reivindicación que hacer en este aspecto. Acá no han pasado desapercibidos hechos que en otros poderes judiciales lamentablemente sí lo hicieron. Esto habla de un compromiso institucional. Está claro, y no hay que esconderlo, que con muchas falencias también el Poder Judicial de Córdoba ha sabido dar respuestas al delito

económico y estoy convencido que se investigó y se investigan los delitos de guantes blancos y hay resultados significativos para mostrar”.

Para darle mayor sustento a esta premisa sobre el comportamiento de la Justicia local, Gavier enumera una serie de causas resonantes: Banco Social, Registro de la Propiedad, la industria del juicio laboral contra las aseguradoras de riesgo de trabajo y otras que tienen que ver con la llamada ‘trenza’ de los remates judiciales.

Si bien la competencia del fiscal no involucra directamente las causas de corrupción de funcionarios públicos, Gavier considera que existe una relación directa entre la corrupción pública y la privada.



“La corrupción del funcionario público no va sola: el delito de cuello azul (delitos de funcionarios) va ligado al de guante blanco muchas veces. La corrupción es pública y es privada. Cuando algo que tiene que funcionar se corrompe, se pudre y este es un fenómeno que se da tanto en el sector público como en el privado. Y en determinados negocios y actividades se dan de manera conjunta”, sostiene el fiscal.

Recuperar dinero de las estafas. Uno de los puntos sustanciales en hechos de estafas, además de comprobar los delitos y de identificar a sus autores, es poder avanzar en la reparación del daño económico y patrimonial de las víctimas.



Sobre este aspecto, Gavier manifiesta que “aunque no en todos los casos, sí se puede recuperar la plata. La dificultad, en general, es que el dinero de origen delictivo es dinero negro. Se halla muchas veces escondido en testaferros o mesas de dinero o directamente en el exterior. Se requiere un esfuerzo de investigación de envergadura para detectar dónde se esconde el dinero. Cuando los bienes adquiridos por el condenado son producto del delito y han sido destinados para beneficio personal, entonces en estos casos se inmovilizan los bienes y posteriormente son ejecutados”.



En ese sentido, Gavier se encarga de hacer una diferencia concreta y específica sobre el grado de responsabilidad en los delitos económicos en los fraudes y estafas. “No es lo mismo una estafa de poca monta que estafar a cientos de personas donde se ven afectados los ahorros de toda su vida, por ejemplo, para obtener su casa. No es la misma gravedad. Tampoco es lo mismo la condición del delincuente: no es igual que cometa un delito quien no ha tenido oportunidades a que lo haga alguien desde una posición de poder. Las jerarquías sociales importan, son un compromiso de servicio a la comunidad, el problema acá es la crisis de valores. Ahora, si vos crees que sos un vivo bárbaro por que le robas a la gente, estamos perdidos. Cuando falla el Estado se privatiza el poder público”.

Casi a modo de reflexión final, Gavier hace una interpelación a su propia función: “Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con la sociedad. Si no perseguimos y no aplicamos la ley a quienes delinquen ¿para qué estamos? La aspiración del ciudadano honesto es que se haga cumplir la ley en todos los ámbitos. Si impera el derecho y la ley, la gente se siente protegida y resguardada”.

Causas con fuerte impacto



Causa Zárate Construcciones: Daniel Scudieri, titular de la firma Zárate Construcciones fue detenido e imputado por los delitos de apropiación indebida de tributos reiterados y de estafas reiteradas. Según la acusación, Scudieri habría defraudado a más de 130 clientes, quienes compraron materiales bajo la modalidad de acopio, pero cuando fueron a retirarlos nunca les fueron entregados. Además, se lo acusa de no haber tributado a la provincia una serie de impuestos por su actividad comercial. Las estimaciones hablan de una estafa millonaria. La novedad también es que en esta causa fue imputada bajo los mismos delitos Laura Cecilia de Paul, la esposa de Daniel Scudieri.

Causa Marieschi: En el transcurso de esta semana Gavier va a resolver la situación procesal de todos los involucrados en la causa y si recuperan o no la libertad quienes permanecen detenidos en Bouwer: Marcelo Javier Marieschi, Fernando Civalero, Adrián Benelbas, Constanza Peláez, Jorge Benelbas, Diego Martín Díaz y Telésforo Ubios. En tanto, las únicas dos personas que hasta ahora han recuperado la libertad son Marianela Marieschi y María Reina Correa. Se los acusa de asociación ilícita y estafas. Se presume que habrían engañado a más de 100 personas en una estafa inmobiliaria.