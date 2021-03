“En Juntos por el Cambio, algunos sufren de comunicación precoz”

El arribo del senador nacional Martín Lousteau a Córdoba le puso un condimento especial a la interna que por estas horas transita el radicalismo en nuestra provincia. Con Rodrigo de Loredo, Marcos Ferrer y todos los integrantes de Sumar como sus aliados cordobeses, el integrante de la Cámara alta habló con PERFIL CORDOBA a fondo.

- Un afiliado local con ganas de ‘romper el carnet’ me decía que la UCR cordobesa siempre tuvo peso propio en la escena nacional, no necesitó de presencias nacionales para fortalecerse… ¿su presencia habla de cierta debilidad local?

- El radicalismo es un equipo que en lugar de entrenar para ganarle al rival anda viendo de quién son los botines y renegando en el entrenamiento. En muchos lugares la UCR se quedó con eso de complejo de minoría y hoy todo pasa por administrar esa minoría. Eso hace un partido más chico, sin nuevos liderazgos, sin hablarle a los que no son radicales. Y cuando hay figuras como Rodrigo o Marcos que dicen ‘queremos transformar eso’, la postura de algunos no puede ser no competir. Es como llevarte las pecheras.

- De Loredo me dijo que lo sorprendía más la actitud de (Mario) Negri que de (Ramón) Mestre…

- (Interrumpe De Loredo: ‘a mí, Mestre ya me bajó una interna en 2015). Yo veo la elección del 2019 y no sé por qué debería sorprender lo de hoy. Es un partido que se habla, asimismo; eso pasó hace dos años, por eso se perdió la ciudad, y eso es lo que está pasando hoy. Me asombra en el caso de Negri que él y su gente digan que acá no puede haber internas y vaya a hacer campaña a Buenos Aires. Las internas, ¿sirven o no sirven? Apoyás donde te sirve y acá donde te desafían, no.

- ¿Su incidencia tiene relación con ese arribo de Negri a Buenos Aires?

- No, porque ni él ni yo somos bonaerenses. Es una concepción más profunda: aspiro a un partido que, primero use las Paso, para que le diga a la gente qué liderazgo le gusta; segundo, empiece a permitir nuevos liderazgos en todos lados. Yo escuché a aliados de Negri decir que hay que plantar candidatos en todos lados. No hay que plantar, hay que generar un partido para apuntalarlos y que se los escuche. Y hacerlo con rebeldía en serio, no la de ir a la televisión. Eso no es rebeldía.

- El rol de oposición, ¿le dio otra paridad al radicalismo con el PRO? ¿O sigue siendo el PRO el que marca los tiempos de JxC?

- El rol de oposición da oportunidades cuando el Gobierno comete excesos y errores, da oportunidades para encontrar temas. Y en ese encontrar temas hay gente en el espacio que tienen comunicación precoz, sale un tema y saltan todos. Así no se construye identidad. Se hace con un norte claro, cuando sabés lo que querés representar. Cuando el Gobierno se equivoca salen un montón a hablar, la pregunta no es cómo respondo al otro, es cómo me preparo para ganarle al otro. Y esa democratización tiene que medir qué tan fuerte es la UCR para ganar ese lugar y conducir. El radicalismo no tuvo peso porque no se lo ganó: fue a una Paso y perdió 25 a 3 en el 2015 con (Ernesto) Sanz de candidato. El peso hay que ganarlo con la gente.

- ¿Se siente parte de la grieta? ¿De esa cristianización vs bullrichización?

- No es que no me sienta parte. El votante que osciló, el que votó una vez a (Mauricio) Macri y otra a Alberto (Fernández) quiere que le encontremos otra solución a lo que no resolvimos. No es ‘nosotros hicimos todo bien y el problema son ellos’, con lo que se tiran de un lado al otro. Si ya vi que no funciona quiero otra cosa, liderazgos desafiables, sin poner gente a dedo. Con Paso en las 2019 a Macri lo fortalecíamos, no lo desafiábamos. Pero algunos no lo entendieron.

- Entonces, ¿Macri tuvo errores políticos, no sólo económicos?

- Estoy convencido de que fue una mezcla. No se puede escindir de la política.

- No le voy a preguntar por lo de Macri y el legado…

- Estoy convencido de eso y se lo dije al propio expresidente. Él dejó un 41%, hay que salir a conquistar un 10% más. Hay que agarrar ese testimonio como si esto fuera un sistema de postas.

- Y en esa carrera de postas, ¿usted y Larreta están a la misma distancia del testimonio?

- Para mí, Horacio es el principal referente del PRO. Buscamos construir un radicalismo que tenga ese tipo de vinculación con el PRO. Competí con Horacio, pero construimos una coalición con identidades, no es siempre lo que yo hago o digo. Nos fortalecemos en las diferencias y con liderazgos siempre transitorios.