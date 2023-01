Kinky Boots, dirigida por Ricky Pashkus, es una de las obras más elogiadas del verano. Tanto la obra como sus actores jerarquizan la temporada teatral de Carlos Paz. Uno de ellos es Federico Salles, quien desembarcó en el Teatro Luxor para protagonizarla, junto a Fede Bal, Laura Esquivel.

Salles llegó a la villa serrana en un gran momento profesional tras participar en varias tiras nacionales, entre las que se destaca ‘Argentina Tierra de Amor y Venganza’, producida por Polka, en la que interpretó al malvado Gabriel Morel, papel que le dio un salto de popularidad muy importante.

“Estoy pasando un presente soñado. Cuando me enteré que íbamos a hacer Kinky Boots me puse muy feliz. Al principio tenía ciertos nervios pero la recepción del público fue maravillosa. Hacía mucho que no me tocaba protagonizar un musical y hoy siento que esta obra es como un regalo que recibí. El boca en boca nos está ayudando mucho. Creo que esta es una obra que merece ser vista, por su mensaje, por la calidad con la que está hecha y por el talento del elenco. Hay música de Cindy Lauper, banda en vivo, la escenografía impacta, todo es muy generoso con el público. En Kinky Boots se vive una verdadera fiesta del teatro”, resaltó. Respecto al mensaje –uno de los puntos más valorados de la obra– el artista rosarino señaló que el espectáculo “tiene un libro que habla de igualdad, de transformación, de ponerse en los zapatos del otro. Mi personaje, Charlie, atraviesa el duelo del padre, no sabe quién quiere ser y por la propia obligación que se le impone descubre quién es, descubre sus miserias.Hoy prendés la tele o ves las redes y hay tantos mensajes de odio, crímenes de odio, que es importante dar un mensaje de amor y de igualdad. Cada uno tiene derecho a ser lo que quiere ser”, aseguró.

Su historia. Salles nació en Rosario y a los 9 años comenzó con la comedia musical en el teatro El Círculo, donde su abuelo era administrador. “Tuve la suerte de empezar en ese teatro que es como el Colón, pero de Rosario. Eso marcó todo lo que vino después”, rememora.

A los 16 años se mudó a Buenos Aires donde empezó a desandar su camino. Estudió canto, coro y actuación hasta que le llegó una beca del estudio de Julio Bocca donde conoció a Ricky Pashkus, actual director de Kinky Boots. A partir de allí empezó a integrar elencos de diferentes musicales: Sweet Charity, El joven Frankenstein, Ella, Despertar de Primavera y Swing Time, fueron algunos de los títulos que protagonizó hasta que le llegó la oportunidad de protagonizar su primera tira diaria en televisión: ‘Herederos de una venganza’, en Polka. Un tiempo después llegó su debut en el cine con ‘Animal’, obra de Armando Bó y encabezada por Guillermo Francella.

—¿En cuál de todos los formatos se siente más cómodo?

–El haberse formado en la comedia musical te prepara para todo. Te da una formación tan amplia que podés enfrentar desafíos como cantar, actuar, bailar.

—Luego llegó ATAV, donde protagonizó un papel muy recordado por quienes vieron la novela. ¿Qué significó para usted?

–Así es. ATAV fue una gran sorpresa, la pasamos muy bien grabándola, me dio la posibilidad de hacer un villano en una tira diaria. Llevar a cabo una tira de época es algo muy gratificante para cualquier artista. Me brindó mucha visibilidad, gracias a los guionistas que le dieron un lugar muy importante a Gabriel Morel, un machirulo y caprichoso acostumbrado a vivir de una manera muy particular y que tenía una relación muy simbiótica con la madre, pero a la vez muy nociva.

—¿Qué se viene para 2023?

—Ahora grabé ‘El presidente 2’, una serie que se estrenó para Amazon que habla de la vida de Joao Havelange y hago del hijo de Adidas (Adi Dassler), es toda en inglés y fue un gran desafío. Además se viene ‘Felices los seis’, con Nico Furtado, Delfi Chaves, Male n a Sánchez , es para HBO y se estrena es te año. Es una serie que habla del poliamor y, seguramente, vendrá una segunda temporada.

—¿Cómo es trabajar para este tipo de plataformas?

—Es muy cómodo. Son trabajos distintos. En ATAV era una tira diaria que duró todo un año, pero ese formato cambió y ya casi no hay. En estas plataformas se trabaja muy bien y permiten darle trabajo a un montón de gente.

Kinky Boots

Comedia Musical

Jueves a domingo: 21.30 hs.

Lugar: Teatro Luxor (Avenida Libertad 211)

Protagonistas: Federico Bal, Federico Salles, Laura Esquivel, y

gran elenco.

Dirección: Ricky Pashkus.

Precios: desde $ 2.500 hasta $ 6.500 en Autoentrada.