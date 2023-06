En la recta final, los ejes y nombres de la plataforma económica de Juez

En las últimas semanas, Luis Juez y parte de su equipo comenzaron a estrechar vínculos y acumular fotos y selfies con referentes del entramado privado de Córdoba: Bolsa de Comercio, Mesa de Enlace, Fundación Mediterránea, Cámara de Comercio Exterior, Unión Industrial de Córdoba y Fundación Fada en Río Cuarto, son sólo algunas.

Pero aunque la campaña hizo más visible este acercamiento, la realidad es que por lo menos desde el año pasado, el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio viene reuniéndose en público y en privado con diversos actores con distintas intenciones: conseguir contribuciones para un diagnóstico amplio del arco privado de Córdoba, tejer lazos para captar demandas, inquietudes y oportunidades y, no menos importante, intentar reposicionarse como un dirigente que puede generar un cambio positivo a la hora de administrar una provincia. Su experiencia de gestión municipal es lo que más dudas genera entre los hombres y mujeres del sector privado local.



Y Juez dio vuelta –o intenta hacerlo– esa debilidad con un mensaje de apertura y pedido de participación hacia el sector privado. Lo hizo con entidades del agro y lo repitió días atrás en un almuerzo de la Bolsa de Comercio cuando le pidió en público a Manuel Tagle, presidente de la entidad: “Dénmelo ustedes al ministro de Economía”.

Por lo que se sabe, fue más que una simple frase de ocasión. El nombre del elegido por Juez para manejar Finanzas de la provincia en caso de que se impongan el 25 de junio se develaría en los próximos días y se trataría de una persona con vasta experiencia y relación con el sector privado. Uno de los nombres que más suena es el de Diego Dequino, exsecretario de Finanzas de la gestión Ramón Mestre y exdirector del Banco Nación y del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Cocina y nombres.

Mientras se espera por el nombre del ministro de Finanzas, se conocieron otros colaboradores que ya están trabajando con Juez para el desarrollo económico. En general se trata de exfuncionarios que participaron de los equipos del exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, o que han tenido o tienen actividad en el sector privado:

-Antonio Beltramone: hombre del Grupo Fiat. La gestión de Macri lo designó presidente de FadeA. Actualmente, es consultor para el sector privado y director del Banco InterFinanzas. Suena como Jefe de Gabinete.

-Marcelo Almendros: director del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial de Córdoba, miembro del Departamentos de Impuestos de la Unión Industrial Argentina y socio de la consultora Shared Corporate Services. Trabajó como gerente de servicios en los Grupos Fiat Chrysler y CNH Industrial y se desempeñó como gerente en PwC Argentina.

-Guillermo Campra, economista, cordobés, exdirector Nacional de Transporte Automotor. Productor agropecuario y miembro de la Fundación Iniciativa y la Fundación Pensar Córdoba.

Otros nombres que vienen colaborando son Raúl Hermida –quien coordinó los equipos económicos de Juez en 2007– y el intendente de Hernando, Gustavo Bottasso, con fuerte conocimiento de la realidad de la cadena del maní.

Por estos días, Juez empezó a mostrar algunos de los ejes de lo que definieron como Plan de Desarrollo Económico para la Provincia. Para la construcción de ese documento se recabó información y diagnósticos de cámaras empresariales y equipos técnicos.

Se podría definir que hubo tres momentos de construcción de esa plataforma, cada uno con distintos perfiles de aportantes: primero, la colaboración de entidades y cámaras empresariales que acercaron papers más o menos sectoriales, con un acercamiento a la realidad de cada grupo de interés. Luego, contactos puntuales con referentes de la macro, algunos exfuncionarios provinciales, pero también hubo contactos con funcionarios que hoy trabajan en la administración provincial y que –lejos de las fotos– sumaron su visión y opinión sobre la realidad y perspectivas para Córdoba.

Y una ‘tercera ola’, ya con Juez consolidado como candidato, integrada por los equipos técnicos propios, principalmente del PRO, la Coalición Cívica y el radicalismo. Allí surgió una primera discusión entre quienes propiciaban una línea más distributiva y con prioridad en cuidar los aspectos sociales y otros que planteaban que el eje tiene que ser la responsabilidad fiscal y el ordenamiento del Estado para un crecimiento sustentable.

“Finalmente, salió una propuesta con elementos para la demanda social, sin pasarnos de rosca”, graficó Sebastián García Díaz, uno de los coordinadores de los equipos técnicos económicos junto a Francisco Reyna y Nancy Almada. García Díaz amplió algunos de los conceptos de los ejes de la plataforma económica de Juez, en diálogo con PERFIL CÓRDOBA:

–Ustedes plantean que Córdoba debe mejorar su competitividad, ser el 15% del PBI nacional y que van a reducir el costo Córdoba. ¿Cómo harían para bajar la presión fiscal sin que la Provincia se desfinancie?

–Cuando analizamos la presión fiscal, lo que vemos es que el impuesto central es el de Ingresos Brutos, que es la madre de todas las batallas y se ha configurado de tal manera que al final el impuesto inmobiliario y el automotor no superan el 10% de los ingresos de la Provincia. En cambio, Ingresos Brutos es muy importante. Ahí lo único que podemos plantear es una reducción del 10% de IIBB, que no es mucho, pero es una señal. Una segunda medida es ir sobre los servicios, ya que encontramos un ítem en la boleta de Epec que va a obras de mejoras, pero que en realidad no va a ningún lado y eso lo eliminaríamos. Queremos hacer lo mismo sobre la boleta de gas. Y una tercera medida es eliminar el Impuesto a los Sellos en las tarjetas de crédito de los cordobeses.

–¿Van a subir los patrimoniales?

–En una primera instancia no lo hemos contemplado. Lo que estamos pensando es que, si llega un gobierno de Juntos por el Cambio a la Nación, sean halcones o palomas, y se unifica el tipo de cambio, se abre la economía, Córdoba puede reactivar su comercio exterior, la construcción. Creemos que la propia reactivación nos va a ayudar y no vamos a necesitar hacer grandes golpes. Y si tenemos una propuesta nacional de unificar impuestos y eso te permite no gravar Ingresos Brutos en el ingreso sino gravar en la ganancia, ahí nos alineamos todos.

–¿Cómo se logra el salto exportador y productivo que plantean?

–En realidad parece muy rimbombante pero lo que analizamos es que si se ordena el tipo de cambio y las exportaciones, Córdoba puede pasar de 13.000 millones de dólares de exportación al doble. Y puede triplicar su producción de materia prima, o duplicar cabezas de ganado. Son números posibles porque ya los tuvimos.

–Pero mucho del horizonte que plantean depende de decisiones y gestión de la Nación.

–Eso es así. Si no llegamos a tener un gobierno de Juntos por el Cambio el escenario cambia completamente.

–¿Qué plantean para empleo y construcción?

–Buscamos crear 50.000 puestos de trabajo en cuatro años, desde distintos ítems. Evaluamos el PPP, que funciona muy bien y proponemos pasar de 15.000 a 30.000 chicos, poniendo más foco en el interior de la provincia. La construcción de las 25.000 viviendas que pueden generar 5.000 empleos.

–¿Cómo van a financiar 25.000 viviendas?

–Ahí lo que vemos es que la mitad pueden ser viviendas sociales financiadas 100% por el Estado y la mitad para clase media con créditos muy blandos de Bancor. Hay mucha gente que puede pagar un crédito si se le da la chance.

–¿Qué rol piensan para Bancor?

–Nosotros tenemos una visión muy crítica del banco. Bancor se pasó de rosca, está manejado con criterio absolutamente privado, entonces financian el consumo, porque le conviene a la tarjeta. Y está lleno de gerentes. Pensamos en una transformación profunda del banco orientado hacia la producción y créditos para las empresas y la exportación. Para financiar consumo están las otras tarjetas. Queremos financiar producción, vivienda y exportación.

–Qué margen tienen para achicar el déficit y el gasto de Córdoba.

–Eso tiene que ver con un reordenamiento integral. Proponemos bajar de 17 ministerios a nueve esenciales. Vamos a revisar ciertas agencias, que no van a ser más agencias, porque han sido cajas de nombramientos políticos.

–¿Les preocupa el impacto de una devaluación en la deuda provincial?

–Ahí tenemos una especie de espada de Damocles que es la deuda de la Provincia y que el 98% está en dólares. En términos técnicos podría ser llevadera, no hay problemas. Pero todos estamos viendo que posiblemente se unifique el tipo de cambio el 10 de diciembre y ahí el dólar va a saltar y vamos a estar en problemas. Muchas de las propuestas están muy condicionadas a qué nos vamos a encontrar el 10 de diciembre. Puede saltar de $ 500.000 millones a más. Hoy es la tercera parte de un presupuesto de 1,5 billón. Si te salta al doble eso se te complica.