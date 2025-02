En la semana más complicada de la gestión Artime, Belgrano se quedó sin entrenador

Empezó muy mal y terminó peor. La semana que pasó fue, sin lugar a dudas, la más olvidable de las 211 que acumula Luis Fabián Artime como presidente de Belgrano.

Dos partidos sin victorias y con poco brillo, tres futbolistas lesionados, una incorporación frustrada con acusaciones cruzadas, reproches de hinchas y señalamientos de opositores, y un entrenador que concluyó su ciclo luego de sólo cuatro partidos, confluyeron en el combo más complejo de la gestión del ‘Luifa’ en el club de barrio Alberdi.

El ciclo de Walter Erviti como DT del Pirata -36 días y cuatro partidos, con dos empates y dos derrotas- no pudo sobrevivir al 1-1 ante Banfield del último viernes, y su salida terminó siendo la ‘crónica de una muerte anunciada’ luego del 0-3 ante Independiente Rivadavia del lunes pasado.

“No me pongo plazos. Yo no sé si mañana voy a estar vivo, imagínate si sé si voy a seguir siendo entrenador”, había dicho ‘El Duende’ en su alegato posterior a la humillante goleada que el Pirata sufrió ante los mendocinos. “Sigo pensando lo mismo; no sé hasta cuándo voy a vivir, así que sólo puedo pensar en levantarme mañana e ir a trabajar a Belgrano, que es un club increíble”, declaró el DT luego de la igualdad ante ‘El Taladro’.

“La realidad es que no esperábamos estar en esta situación. Tenemos que seguir mejorando. No estoy conforme con el rendimiento del equipo, pero tengo confianza en los jugadores y creo que en algún momento vamos a dar ese salto de calidad que necesitamos”, señaló Erviti.

“Llevamos un mes de trabajo en la institución y tenemos claro que recién estamos en la primera etapa de un proceso, pero también somos conscientes de que los resultados no han sido positivos y de que el tiempo no abunda en el fútbol actual”, puntualizó.

UN EMPATE INSUFICIENTE. Un penal de Franco Jara le permitió a Belgrano rescatar un empate de su visita a Banfield, pero ni el gol ni el respaldo del delantero alcanzaron para sostener en el cargo al DT Walter Erviti. /// CEDOC PERFIL

Sin embargo, y pese al apoyo pospartido de sus dirigidos, el sábado al mediodía se conoció el comunicado del club anunciando el fin del ciclo de Erviti. "El Club Atlético Belgrano comunica que, en el día de la fecha, ha tomado la decisión de prescindir de los servicios de Walter Erviti como entrenador del equipo profesional. Dicha medida se basa en no haber alcanzado los resultados previstos y con la convicción de anteponer a Belgrano por encima de cualquier nombre. Agradecemos a Walter y su equipo por el trabajo desarrollado, deseándole lo mejor para su futuro profesional", informó el club.

Entre dos extremos

La semana de Erviti se pareció bastante al mundo al revés. El lunes pasado, en Alberdi, su nombre fue silbado cuando se anunciaron los equipos por los altavoces, los insultos le llovieron durante el partido y la mayoría de sus dirigidos respondieron con indiferencia a su saludo pospartido. Cuatro días más tarde, en el Estadio Florencio Sola, el “¡Erviti… Erviti!” fue unánime entre los hinchas de Banfield, que recuerdan con afecto su paso como futbolista, con 193 partidos jugados, 11 goles y dos vueltas olímpicas.

“No entiendo el enojo de la gente con Erviti. A lo mejor no le gustan los antecedentes de Walter, pero yo digo que en el fútbol hay más ganadores que perdedores. El único que conozco que ganó todo se llama Lionel Andrés Messi”, declaró Artime en una entrevista con un canal porteño.

Lo cierto es que la elección del sucesor de Juan Cruz Real nunca terminó de cerrar entre los socios y simpatizantes del Celeste, quienes apuntan contra la figura del director deportivo Ariel Rojas. Y también que Erviti no ha demostrado demasiada pericia al frente de un equipo que ha cambiado constantemente de nombres y de sistemas, en una gestión cuyo botón de muestra es la utilización de nueve defensores diferentes en cuatro fechas.

EL NOMBRE QUE ILUSIONA. Desde comienzos de la semana pasada empezó a circular con insistencia la versión de la activación del Operativo Retorno de Ricardo Zielinski, el entrenador del histórico ascenso de 2011. /// CEDOC PERFIL

Confirmada la salida de Erviti, serán dos hombres de la casa los encargados de dirigir a Belgrano en el partido de local ante Aldosivi de Mar del Plata, el martes por la noche, y posiblemente también en la visita a Central Córdoba de Santiago del Estero, en la tarde del sábado. Desde la misma noche del lunes, la del partido ante Independiente Rivadavia, en Alberdi empezó a circular con fuerza la versión sobre la puesta en marcha de otro Operativo Retorno en Alberdi. Volvió ‘El Chino’; ¿vuelve ‘el Ruso´? Con el camino despejado, todos los caminos conducen a Ricardo Zielinski.

Por lo pronto, Lucas Zelarayán, el jugador franquicia de Belgrano, sigue convaleciente de una lesión muscular que lo dejó en el vestuario en el descanso del desigual duelo del lunes ante Sebastián Villa y compañía.

Punto y banca

Las malas nuevas de la semana pasada se replicaron en la enfermería celeste, con las lesiones de Juan Velázquez (rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda) y de Ulises Sánchez (inflamación en la membrana sinovial de la rodilla derecha), y también tuvieron un capítulo aparte con la frustrada contratación del mediocampista chileno Rodrigo Ureña.

La fallida incorporación del futbolista trasandino, proveniente de Universitario de Perú, no estuvo exenta de polémica. “Soy un hombre de palabra y cuando me fallan a la primera, a la segunda y a la tercera, finalmente digo ‘muchachos, me voy; les agradezco, pero no quiero jugar en Belgrano”, declaró el jugador a su regreso a Lima.

“Como institución, cumplimos con todos los trámites y requerimientos solicitados por el Club Atlético Belgrano para que Rodrigo Ureña se sometiera a los exámenes médicos. No obstante, el jugador no comunicó que no llegó a un acuerdo con dicha institución por motivos ajenos al escenario inicial”, comunicó la institución peruana.

VINO, VIO Y SE FUE. Después de su fallido desembarco en Belgrano, el chileno Rodrigo Ureña retornó a los entrenamientos en Universitario de Perú. /// CEDOC PERFIL

“En ningún momento, tal como aduce Universitario o como circula en algunos medios de comunicación, Belgrano faltó a la palabra o incumplió con lo pactado entre las partes”, replicó la entidad de barrio Alberdi.

En una semana convulsionada para el mundo celeste, la agrupación ‘Siempre Belgrano’ expresó, en un comunicado, ‘la profunda preocupación por el silencio de la actual comisión directiva ante la partida de Armando Pérez, el presidente más importante de la historia reciente de nuestro club”.

“Habiendo transcurrido ya dos partidos como local, la dirigencia no ha organizado ni un minuto de silencio, ni un gesto de reconocimiento, a quien fue pilar fundamental en el crecimiento de nuestra institución”, se añadió. “No se trata de colores ni de diferencias, sino de respeto, gratitud y memoria. Belgrano es grande, no dejemos que el olvido nos defina”, concluyó.

Donde no hubo silencio fue en el vestuario del Pirata, donde los referentes del plantel salieron a apoyar a su DT después dela igualdad ante Banfield. “El mensaje es más que claro: lo bancamos, como tiene que ser”, dijo Franco Jara. “Queríamos aclarar esto, estamos todo el plantel con el técnico, tiene toda la banca nuestra”, añadió ‘el Chino’ Zelarayán. Evidentemente, no alcanzó.