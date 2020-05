En medio de la pandemia, la cifra de fallecidos se redujo un 20 por ciento

por Ariel Bogdanov

La vida parece imponerse por sobre la muerte aún en tiempos de pandemia y de nuevos virus que acechan al mundo. Esa es la conclusión que se desprende de las estadísticas del Registro Civil Municipal a las que accedió PERFIL CORDOBA.

Durante el mes de abril hubo casi un 20 por ciento menos de personas fallecidas que en el mismo mes del 2019 en toda la provincia de Córdoba. Mientras que el año pasado hubo 2.592 decesos, en abril de 2020 se produjeron 2.128 (464 personas menos).

Una situación similar se registró en la ciudad de Córdoba, donde se contaron casi un 10 por ciento menos de fallecidos (920 en 2020 y 1.008 en 2019). Pero abril no fue el único mes en el que las estadísticas mostraron un marcado descenso, sino que durante marzo, mes que también se vio afectado por la cuarentena, los números de decesos también se redujeron, aunque en valores levemente inferiores a los de abril: 2.307 en marzo de 2020 y 2.687 en el mismo mes de 2019, lo que significa casi un 15 por ciento.

En tanto que la cuenta bimestral -marzo y abril-, indica que durante esos meses la cantidad de fallecidos bajó un 16 por ciento (844 personas)

Motivos. Este domingo se cumplirán 51 días desde aquel lejano 20 de marzo cuando comenzó a regir el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández. A partir de allí, el número de fallecidos cayó considerablemente en todo el territorio provincial. Una primera y obvia conclusión podría llevar a pensar que los accidentes de tránsito se minimizaron al descender de manera drástica la circulación de vehículos en las calles provinciales. Sin embargo, no es la única razón. Para el doctor Norberto Brussa, director del Hospital de Urgencias, la cuarentena indefectiblemente implica menos riesgos en la vida.

“La vida en la calle tiene sus riesgos y la gente, al permanecer en sus hogares, los reduce. Vemos que disminuyó la violencia ciudadana en la primera quincena de la cuarentena, pero en la segunda parte eso se incrementó. Notamos que en la segunda mitad del aislamiento crecieron los casos de violencia familiar, agresiones dentro de los domicilios, situaciones violentas en las calles, como asaltos, algo que al comenzar el aislamiento no pasaba”, puntualizó.

“Los accidentes de tránsito también son menores, aunque no siempre un accidente de este tipo implica víctimas fatales. Muchas veces la gente queda gravemente herida, principalmente cuando hablamos de accidentes en motos”, agregó el profesional.

Uno de los motivos principales a la hora de intentar desglosar los números tiene que ver con los ataques cardíacos. “Al detener la vorágine ciudadana, eso puede producir menos infartos. La vida precuarentena es una vida absolutamente estresante y esto ha hecho que los números bajen al menos al principio de la misma”, comentó, aunque aclaró que toma las cifras con cautela. “Esperemos que, mirando para adelante, no retomemos la curva ascendente. Hay mucha gente que no la está pasando bien porque no tiene qué comer y otros porque no pueden pagarle a sus empleados: todo eso es un combo explosivo para la salud”, reflexionó.

Por último, el profesional llamó a una reflexión para cuando esta situación se regularice y se vuelva a una vida relativamente normal. “La velocidad de la vida hay que pensarla de cara al futuro. Vivimos siempre muy apurados. Seguramente esta nueva situación nos genere cambios en la forma de vida”, completó Brussa.