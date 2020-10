En Turismo juegan al gran bonetón

El viejo y conocido juego infantil gana adeptos y actualidad en el marco de la pandemia de Covid-19. Por ejemplo, cuando se pregunta: “¿Quién define la fecha de inicio de la temporada veraniega en Córdoba?”, hay dos ‘bonetes’. Los privados dicen: “Deberíamos ser nosotros los que decidamos, pero quién nos garantiza que una vez que larguemos con la temporada, el Gobierno nos va a apoyar, nos va a bancar y no va a retroceder por el número de contagios”. La otra postura es que la única que tiene la potestad de lanzar y abrir la temporada es la Provincia, pagando el costo político de las consecuencias y potenciales retrocesos. Por estos días, la cuestión es ‘¿yo señor? No señor’…

El PJ no descuida la interna

Se sabe que aún no hay fecha, como también es conocido que esta semana para muchos en el PJ la mira está puesta en el congreso del próximo 17 de octubre donde sindicalistas y gobernadores quieren respaldar al presidente Alberto Fernández para que lidere el partido a nivel nacional. Bueno, en Córdoba y con el pico de la pandemia a la vista, hay operadores del partido que empiezan a acomodar las fichas. “Nadie duda que ‘el Gringo’ (Juan Schiaretti) va a presidir el partido en la provincia, por más que ahora no quiera ni hablar del tema. En la Capital presidirá Martín (Llaryora), el vicepresidente en Capital será (Daniel) Passerini y el uninominal va a ser Raúl La Cava”, dijo un armador que además anticipó que en la mesa de conducción de Capital estarán Miguel Siciliano, Victoria Flores, Marcelo Rodio y Juan Manuel Rufeil, por el intendente; mientras que el viguismo pondrá en ese lugar a Claudia Martínez, Leonardo Limia, Diego Hak y Soledad Ferraro. A ese mismo lugar, pero en la provincia, irán Manuel Calvo, Natalia de la Sota, Jorge ‘el Zurdo’ Montoya y Juan Manuel Cid. “Hay que ver qué definen el cristinismo y la gente de (Carlos) Caserio, pero el resto… ¡Entran todos!” exclamó el hombre del peronismo cordobés sobre cada sector.

El impacto de la pelea albertista en Córdoba

La aún no concretada salida de Gabriel Bermúdez del cargo en la subsecretaría de Transporte de la Nación sigue dejando tela para cortar. Como se dijo en esta misma sección la semana pasada, algunos peronistas cordobeses no vieron con buenos ojos que al hombre se le pidiera la renuncia cuando estaba internado con coronavirus y es algo que, incluso, tampoco cayó bien en quienes conocen el transporte desde adentro. Hay algunos empresarios que tenían diálogo con Bermúdez que hablan de un desconocimiento de Walter Saieg, el dirigente de Alta Gracia que ocupa el cargo de secretario de Transporte en el ministerio y con quien Bermúdez venía enfrentado. “No solo no sabe, también se armó una pyme con gente que hizo entrar en el ministerio”, dijo un empresario del rubro muy enojado con el manejo del área en el Gobierno nacional. En tanto, con respecto al reemplazo, se sabe que quien sucederá a Bermúdez será el delasotista Marcos Farina, hombre que al igual que Saieg, también fue ministro de Gobierno en Córdoba. Y de este factor, se agarraron algunos schiarettistas cordobeses para seguir impulsando a Natalia de la Sota para el 2021. “Si es Natalia la candidata, es difícil que (Carlos) Caserio vaya en contra de una lista con el apellido De la Sota”, dijo el hombre que se animó a vaticinar un futuro de Caserio en ¿el ministerio de Vivienda?

El ‘sapo’ Saillén

En la semana se conoció la reincorporación de Mauricio Saillén a la órbita municipal para volver a trabajar en el Coys (Córdoba Obras y Servicios) que hoy dirige Victoria Flores. La decisión fue tomada luego de la venia de la Justicia Federal que, tras la presentación de la defensa de Saillén, el juez federal Ricardo Bustos Fierro respondió positivamente al pedido del líder gremial de su derecho a trabajar por no contar con una sentencia ni condena. Ante esto, el polémico sindicalista del Surrbac fue reincorporado a lo que antes fue el Esyop y cobrará un sueldo de poco más de 70 mil pesos como chofer. Al margen de lo económico, la decisión no cayó bien en los pasillos del Palacio 6 de Julio y son varios los que, por lo bajo, empiezan a hablar del ‘sapo’ que se tuvieron que tragar con la reinserción de Saillén.

Biocombustibles sí; Ley de Bosques, mmm…

En un año castigado por los incendios en buena parte de la provincia en muchos surgió el interrogante acerca de si habrá o no tratamiento a la postergada Ley de Bosques en la Unicameral. Con pocas sesiones para que culmine el año legislativo en Córdoba, un conocedor de los pasillos de la Legislatura se animó a decir que “las chances son escasas”. Y en contraposición sí avaló el tratamiento de la ley de biocombustibles que motivó un Zoom entre el gobernador Juan Schiaretti, los ministros Sergio Busso (Agricultura), Fabián López (Servicios Públicos) y Eduardo Accastello (Industria). Entonces, una sí; la otra, por ahora en dudas.

Pero, ¿y la pandemia?

El microclima de la política en Río Cuarto sigue dividiendo su agenda entre la pandemia y los comicios. De hecho, ni oficialistas ni opositores en el Imperio del Sur imaginaron que sería tan complicado votar este 2020. Ahora, si bien quedaron al aguardo de las disposiciones provinciales y todo apunta a una nueva postergación, el mismo viernes la Junta Electoral resolvió reanudar la campaña desde el martes 13 de octubre hasta el 27 de noviembre. Pero, “con protocolos”, aclaran. Entre ellos algunos curiosos: las reuniones no podrán superar las diez personas, los carteles no los podrán colocar más de dos personas, misma cantidad de visitas ‘puerta a puerta’. Pero, ¿y la pandemia?