Encontraron el cuerpo de una mujer en un basural de Capilla del Monte

por Redacción Perfil

Ayer por la tarde fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en cercanías de la localidad de Capilla del Monte. La fiscal de turno en la feria extraordinaria, Jorgelina Gómez, fue notificada del hallazgo y al cierre de esta edición se trasladó al lugar para ordenar las primeras medidas de prueba.

Se trata de un basural ubicado en las afueras de la ciudad, a un kilómetro y medio aproximadamente, cerca de un río y de una barranca. En esa zona estaban desarrollándose intensos operativos en procura de encontrar a Cecilia Basaldúa, cuya desaparición denunció su familia en la primera semana de abril.

Las pericias permitirán concluir si se trata o no de la mujer desaparecida. Cecilia había llegado a Capilla del Monte, procedente de Buenos Aires, el 19 de marzo, justo antes de que se decretara la cuarentena total en el país. Su objetivo al venir a esta provincia era concluir un proyecto editorial basado en crónicas de viaje y para eso eligió Capilla del Monte. Aquel fin de semana, posterior a su llegada a Córdoba, intercambió mensajes en el grupo de WhatsApp familiar.

Días después no tuvieron más contacto telefónico. Hasta que, durante los primeros días de abril, la familia recibió una llamada de una persona desconocida. Les dijo que le había prestado una casa a Cecilia, “que le había dado un ataque psicótico y se marchó”, según relató a este medio Guillermo Basaldúa, hermano de la mujer.Inmediatamente la familia radicó la denuncia en Buenos Aires.

El hombre que les habló no era conocido de Cecilia. Según pudieron saber, a través de una amiga se enteró que no tenía dónde vivir, le ofreció una casa abandonada. Pero en esa vivienda se cortó la luz y -siempre según el relato del hombre a la familia- le ofreció armar su carpa en el patio de su casa. Según fuentes vinculadas a la causa, se investigó y entrevistó a las personas con las cuales tomó contacto Cecilia; también se realizó una pericia psicológica para intentar encontrar algún dato que evidenciara su situación emocional. Por el secreto de sumario, no fue posible conocer el resultado.

Su hermano relató que ella solía viajar porque era una de sus pasiones, pero aun estando lejos, nunca perdía la comunicación con su familia.

Elementos personales. Durante la búsqueda se localizaron su celular, su computadora y la mochila en la cual siempre la transportaba. Todo estaba en la última casa donde ella pernoctó. La mochila de viaje y la carpa fueron halladas en la zona de los tres puentes, en Capilla del Monte, durante los primeros días del operativo de búsqueda. Lo único que no se encontró fue la riñonera.

Se estima que la lleva consigo. El viernes llegaron a Córdoba sus padres, procedentes de Buenos Aires. Fueron numerosas las directivas que impartió la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, en la investigación. El 21 de abril se realizaron dos allanamientos simultáneos en inmuebles donde ella podría haber tenido contacto. Los resultados, en ambos casos, fueron negativos.

La funcionaria había ordenado un relevamiento en todo el territorio provincial para determinar si en algún lugar Cecilia había sido controlada con motivo de la cuarentena por el coronavirus; pero tampoco en este caso surgieron datos sobre que haya circulado. Pidió información a Defensa Civil y municipios para conocer si había sido asistida por alguna circunstancia. Los rastrillajes se fueron ampliando desde San Marcos Sierras y Capilla del Monte luego se hicieron por el sector del Pelilargo, Charbonier y San Esteban. Se utilizaron drones, canes y personal de Defensa Civil además de efectivos de las diferentes divisiones de la policía. El recorrido por senderos y refugios abarcó 60 kilómetros.