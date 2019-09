Enojo en El Panal con las posturas “albertistas” de algunos

En los bares donde se habla de política en el centro de Córdoba se cuenta que el gobernador Juan Schiaretti está molesto por la postura que empiezan a tener algunos hacia el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. Particularmente, en la última semana, el enojo en El Panal estuvo direccionado a aquellos que decidieron apostar de manera más abierta por Fernández, es decir, el legislador provincial Carlos Presas; el intendente de La Calera, Rodrigo Rufeil; y la concejala Natalia de la Sota. Del parlamentario, dicen que en su momento dijo una cosa y hizo otra; con el jefe comunal la molestia viene desde hace tiempo. Y es recíproco. Mientras que, con respecto a la hija del exgobernador José Manuel de la Sota, cuentan que al gobernador en su entorno le habían dicho que “no se la jugara tanto” por la concejala en la elección provincial y que el mandatario desoyó a su entorno más íntimo. “Las facturas a partir de diciembre van a ser para varios. ¿O vos creés que con los problemas que va a tener Alberto cuando asuma se va a poner a pensar qué lugar les da a los cordobeses en el gobierno?”, dijo el hombre.

El lugar de Avilés no sería la Agencia Córdoba Turismo

La semana pasada contamos en estas páginas que uno de los intendentes opositores de muy buena relación con el Gobierno provincial tenía prácticamente asegurado un lugar en el gabinete a partir de diciembre. El hombre en cuestión era el riotercerense Alberto Martino. Del que se habló en la semana es de otro intendente opositor del interior que deja su cargo en diciembre y que tiene su banca asegurada en el oficialismo a partir de diciembre: Esteban Avilés. Bueno, parece que el lugar del actual jefe comunal de Carlos Paz no será la Agencia Córdoba Turismo como se había especulado, sino que podría ser usado como comodín dentro de la disputa entre el gobernador Juan Schiaretti y el senador Carlos Caserio. “No va a Turismo, aterriza en otro lado”, soltó escueto un peronista que no le cerró la puerta a un regreso de Gustavo Santos, hoy en el gabinete de Mauricio Macri en la Nación.

Un fiscal a puertas cerradas

Desde hace dos semanas, Franco Mondino ocupa la titularidad de la Fiscalía Penal Económica y Anticorrupción Nº1. Su despacho está en el primer piso de Tribunales 1. En la entrevista ante la Comisión de Asuntos Constitucionales previo a la sesión de la Unicameral donde se aprobó su pliego fue consultado sobre cómo daría a conocer sus resoluciones. “A través de la oficina de Prensa del Ministerio Público Fiscal”, respondió. Luego de su asunción se puede decir que cumple a rajatabla aquella consigna. No recibe a periodistas en su despacho ni autoriza a ningún funcionario a brindar información sobre causas que se tramitan en la Fiscalía. En su despacho, las puertas están cerradas para los periodistas.

Un pase de facturas en Twitter

La relación entre el PRO y el Frente Cívico siempre fue tensa. Desde el incipiente armado de Cambiemos en 2015, en aquel primer bautismo como Juntos por Córdoba, hasta nuestros días, las idas y vueltas entre macristas y juecistas fueron evidentes siempre. Lo que sucedió esta semana fue que el pase de facturas se dio entre dos dirigentes que se alejaron de esos espacios, uno con más decisión que el otro, es cierto. Los protagonistas de esta historia son el diputado nacional del PRO, Nicolás Massot, y el exlegislador provincial, Juan Pablo Quinteros. El macrista arrancó la semana cruzando al ecuatoriano Jaime Durán Barba en su cuenta de Twitter diciendo: “notable rotación del manosanta…”, puso Massot en su Twitter con varios extractos de notas del ecuatoriano en Perfil y lo que pensaba antes y ahora del contexto político. Todo esto junto a una foto del recordado personaje de Alberto Olmedo del manosanta. La respuesta de Quinteros en la red social fue aún más dura: “Hablar con el diario del lunes, es fácil. Lo difícil es plantarse en el momento indicado y mucho más difícil es, si te plantaste, ¡tener la dignidad de irse! Pero no de viaje y con licencia…. #VayamosDeFrente”. Durísimo....

Silenzio stampa

La recordada frase del técnico de fútbol, Alfio “Coco” Basile, cuando las cosas iban mal en sus planteles y no brindaba conferencias de prensa, se pudo haber aplicado fácilmente a lo que sucedió el miércoles en la Unicameral. El día posterior a las detenciones de Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, además de la imputación de, entre otros, el legislador provincial Franco Saillén hubo un silencio atroz. Nadie quiso emitir opinión alguna por lo sucedido con la cúpula del Surrbac. “Nadie dice nada. A lo sumo, un comentario menor en los pasillos como, por ejemplo, ¡cómo vas a tener seis palos en tu casa! Pero nada más que eso”, dijo un conocedor de los pasillos de la Legislatura provincial. El informante, además agregó: “estaban como los chicos cuando un hermano se la manda y los otros no quieren decir nada por las dudas…”.