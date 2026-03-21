Entre el romanticismo y el descenso: las experiencias periodísticas de Ernesto Cherquis Bialo en Córdoba

Al periodista Ernesto Cherquis Bialo, quien falleció ayer a los 85 años en la Ciudad de Buenos Aires, la jerga futbolística lo definiría como un jugador de toda la cancha. En su larga trayectoria de comunicador –que inició en una revista partidaria de San Lorenzo de Almagro-, el uruguayo tuvo destacadas participaciones en radio y televisión, aunque para la generación que aprendió a leer con la revista “El Gráfico” es inevitable asociarlo con ‘Robinson’, el seudónimo que utilizaba en sus exquisitas crónicas de boxeo, o las puntillosas y coloridas notas que llevaban su firma.

Sus escritos profundos y minuciosos, que en los últimos tiempos podían leerse en Infobae, sonaban a los oídos como el tañido de una campana, que nos recordaba la máxima que inmortalizó el escritor Eduardo Galeano: aquello de que el periodismo también es, o debiera ser, un género literario.

La carrera de Cherquis Bialo tuvo dos capítulos cordobeses; uno “pletórico” y otro “muy malo”, según su propia referencia. El destacado periodista recordó aquellas experiencias en La Docta en una entrevista que PERFIL CÓRDOBA publicó el 16 de agosto de 2020.

“Entre 1969 y 1970 trabajé en LV3 como comentarista de Norberto Zucal y de Rubén Torri. Competíamos con una figura descollante como Víctor Brizuela, que estaba en LV2, y resultó inolvidable. Fue una época muy romántica. Una de las mejores cosas que me pasó en la profesión”, rememoró sobre su debut profesional en tierras mediterráneas.

DÍAS DE RADIO. En Córdoba, Ernesto Cherquis Bialo tuvo experiencias en LV3 y Radio Universidad. /// CEDOC PERFIL

“La segunda vez fue entre 1990 y 1992. Mario Pereyra me llamó para hacer el fútbol en Cadena 3 y pelear contra un monstruo como la dupla que hacían ‘El Negro’ Brizuela y Osvaldo Wehbe. Le dije que me bancara un año para empezar a despegar y antes de ese plazo sucedió lo previsible: Pereyra arregló con Brizuela y quedé en banda”, señaló.

“Yo había ido a Córdoba con una inversión turística en La Cumbre y también para mejorar mi calidad de vida, así que me quedé. En Radio Universidad hice el futbol y también la mañana con un equipo completo de mujeres, lo que era una revolución para esa época. Ahí coseché muchos afectos, pero me fui a la B”, recordó.

“De regreso a Buenos Aires Carlos Ávila, a quien yo había criticado muchísimo, me llamó para ofrecerme la gerencia de TyC. Le hice ganar mucha plata y después me echó a pedido de Mauricio Macri, que era presidente de Boca. Por mi relación con ‘el Coco’ Basile después pude entrar a trabajar en la AFA, como jefe de prensa de la Selección”, añadió.

En ‘La Casa Madre’ del fútbol argentino, Cherquis Bialo también desempeñó el cargo de Director de Medios y Comunicación: “Me fui en la gestión de Armando Pérez, quien fue puesto al frente del Comité de Regularización por Fernando Marín, que era un personero de Macri. Pérez no aportó nada y no tomó ninguna decisión. Lo único que hizo fue echarme sin causa, lo cual le costó a la AFA una condena ejemplar”.