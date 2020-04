“Es una barbaridad emitir bonos en este momento, es echar más leña al fuego”

por Diego Caniglia

La persistente crisis económica que acecha al país, sumada a la crítica situación derivada de la pandemia de COVID-19 (de la que aún se desconoce su magnitud) dio origen a que algunos intendentes del Conurbano bonaerense dejaran trascender la posibilidad de emitir cuasimonedas.



Luego, se sumaron algunos gobernadores, aunque por ahora nadie dio el primer paso. En Córdoba, el rumor está instalado y tanto desde algunos sectores del PJ como desde la oposición no descartan nada, aunque tampoco confirman.

Uno de los personajes ineludibles a la hora de las consultas es Euclides Bugliotti, titular de Grupo Dinosaurio, ya que el empresario es el dueño de la cadena mayorista/minorista Súper Ma-Mi y desde el 1 de enero de este año cuenta con su propio banco: Banco Dino.

“No estoy de acuerdo, me parece que es peligroso. Este no es momento para emitir bonos, más bien todo lo contrario, es momento de que el Gobierno emita dinero”, dice Bugliotti en el inicio de la charla con PERFIL CORDOBA.

—¿Por qué no es buen momento para emitir bonos?

—Porque la gente saldría desesperada a comprar alimentos y se produciría un desabastecimiento y porque provocaría un escenario de alta inflación. Es más, te diría de hiperinflación, algo que en este momento no podría pasar.



—Pero hay muchas empresas que están pasando momentos delicados, las pymes

—Sí, está claro. Y hay que pensar cómo hacemos para que se recuperen cuando pase esto, pero no será emitiendo estas monedas espurias. El Gobierno tiene que emitir dinero.

—¿Cree que al Gobierno no le queda otra salida?

—Pero es que hay una diferencia muy grande entre el dinero y los bonos. Si es dinero el Banco Central puede mantener el control. De lo contrario, empezamos con una moneda para cada provincia y ahí viene el descontrol.

—En Buenos Aires se habla mucho de las cuasimonedas…

—Pero que el gobierno emita lo que haga falta: a Buenos Aires le van a hacer falta entre $7 mil y $9 mil millones. No sé, no veo la posibilidad de los bonos. Te digo más: prefiero esta moneda devaluada, con la que al menos podemos hacer algo, a un papel espurio.

—¿Ustedes recibirían los bonos?

—Es que no lo veo. Andá a que los aceiteros te reciban bonos… O los productores de harina. Emitir este tipo de moneda hoy es muy grave.



—¿Por qué?

—Porque no estamos trabajando todos. La mitad del país, o más, está paralizada, pero hay cosas que funcionan. Te doy un ejemplo de algo que está pasando, y me pellizco: los proveedores nos están entregando toda la mercadería, salvo tres o cuatro artículos de necesidades básicas porque la gente arrasó, pero en el resto estamos abastecidos.



—Definitivamente lo ve complicado

—Seguro. Hace falta el aval de Nación y hay que ver si está. Desde mi punto de vista es una barbaridad: sería echar más leña al fuego en la situación que estamos viviendo.