Escrituras en Córdoba: caen 9% en 2026 y el tercer trimestre acentúa la baja

La cantidad de escrituras en Córdoba acumula una caída del 9,0% interanual en los primeros nueve meses de 2026. Entre enero y septiembre se registraron 39.782 operaciones, frente a las 43.726 del mismo período de 2025, según el Monitor de Actividad Notarial del Colegio de Escribanos de la provincia.

La diferencia equivale a 3.944 escrituras menos. El relevamiento se elabora sobre la base de actos notariales de compraventa, hipotecas y donaciones.

La presidenta del Colegio de Escribanos de Córdoba, Lidia Lasagna, sostuvo que los datos muestran un mercado con actividad, pero todavía por debajo del año pasado. “Los datos muestran un mercado que mantiene actividad, pero que todavía se encuentra por debajo de los niveles registrados el año pasado. Hay operaciones, hay movimiento y hay decisiones que siguen concretándose, pero todavía no podemos hablar de una recuperación sostenida”.

Entre julio y septiembre se contabilizaron 15.136 escrituras, frente a las 17.231 del mismo trimestre de 2025. La caída fue del 12,2% interanual, con 2.095 operaciones menos.

Según el Colegio, es la mayor contracción trimestral registrada en lo que va del año. Aun así, el mercado mantuvo en el trimestre un promedio de 5.045 escrituras mensuales. Julio sumó 4.942 (11,6% menos que en 2025) y agosto, 5.141 (11,8% menos).

Septiembre: 5.053 operaciones

En septiembre se registraron 5.053 escrituras, frente a las 5.814 de igual mes de 2025. La variación interanual fue de -13,1%, equivalente a 761 operaciones menos.

El Colegio señala que, pese a la baja, la actividad continúa moviéndose en torno a las 5.000 escrituras mensuales.

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La evolución mensual de 2026 fue heterogénea. El primer trimestre acumuló 10.315 escrituras, un 8,1% menos que en 2025. Enero marcó 2.609 operaciones (16,9% menos) y febrero, 3.116 (19,2% menos).

Marzo fue la excepción del trimestre: se registraron 4.590 escrituras, un 8,5% más que un año antes.

En el segundo trimestre se contabilizaron 14.331 operaciones, un 6,1% menos que en 2025. Abril sumó 4.753 (5,7% menos) y mayo, 4.421 (14,9% menos).

Junio fue el único mes del trimestre con crecimiento: 5.157 escrituras, un 2,5% más que en igual mes del año pasado.

Lasagna agregó que, por eso, resulta necesario contar con información de referencia: “Por eso es importante contar con información precisa que permita analizar la evolución del mercado y acompañar las decisiones de quienes participan en él”.

Qué es el Monitor de Actividad Notarial

Se trata de un indicador propio del Colegio de Escribanos que releva mensualmente la actividad escrituraria de la provincia. Permite observar su evolución y comparar el comportamiento interanual.

Para la entidad, el seguimiento aporta una referencia concreta sobre el mercado inmobiliario y la actividad vinculada a los actos notariales.