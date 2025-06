"Está consternada y deprimida": el estado de la niñera detenida por maltratar a un bebé

Roxana Tejeda, la niñera imputada por maltrato infantil tras ser grabada mientras golpeaba y asfixiaba a un bebé de siete meses en una vivienda de Córdoba, continúa detenida en el complejo penitenciario de Bouwer.

Su abogado defensor, Leonardo Gustavo Flores, confirmó que Tejeda se encuentra en un estado emocional delicado. "Es una persona que está absolutamente consternada y deprimida", sostuvo en diálogo con la prensa, tras haberla visitado en el penal. "La entrevisté ayer, pero no pude hablar mucho con ella, porque estaba muy deprimida", agregó.

Según explicó Flores, la mujer está bajo "estricto control del servicio penitenciario", aunque aclaró que su clienta no está aislada, sino en atención médica por problemas de salud. "Está alojada en el servicio médico, no porque tenga un cuadro psiquiátrico, sino por otros problemas que acarreaba, como la tensión", explicó.

El caso salió a la luz luego de que la familia del menor descubriera imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del domicilio, donde se ve cómo la niñera lo golpeaba y asfixiaba mientras lo cambiaba. La difusión del video generó una fuerte repercusión pública y motivó la rápida intervención de la Fiscalía, que dispuso la detención de la acusada.

Flores señaló que recién asumió la defensa en las últimas horas y que aún no tuvo acceso completo al expediente judicial. "No tenemos acceso, obviamente, a la experiencia (probatoria) para que sea indagada", indicó. No obstante, anticipó que en los próximos días la Fiscalía ordenará una serie de medidas procesales, "donde la más importante también van a ser las pericias interdisciplinarias a mi clienta".

En cuanto al estado psicológico de la mujer, el abogado comentó que existen antecedentes de atención por problemas de salud mental. "Mi asistida sufrió una seria depresión el año pasado y estaba siendo tratada por psicólogos del área de salud mental del Hospital Misericordia", señaló. Y agregó: "Tengo certificados de que ella había sacado turnos en psicología en ese hospital".

Respecto a si esos antecedentes podrían estar relacionados con el episodio denunciado, Flores fue cauto: "No te puedo decir si tiene relación o no porque, como te digo, no tenemos acceso todavía a ciertos elementos, menos a la historia clínica de esta mujer que todavía no ha sido requerida".

El abogado también respondió a versiones de vecinos que mencionaban intentos de la mujer por iniciar un tratamiento psicológico sin éxito: "Ella no tenía un tratamiento continuo, pero sí estaba en búsqueda de atención. Eso está acreditado".