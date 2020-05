"Esta crisis nos agarró con el club al día"

por Marcos Villalobo

Horas de incertidumbre se viven por estos días en el marco del fútbol del ascenso. No hay seguridad sobre la continuidad de los torneos, ni cuándo volverán, ni la forma de disputa. Esto ha generado una verdadera implosión entre los clubes, los directivos y los futbolistas. Una situación que pone un gran signo de interrogación en la parte financiera y económica de las partes.

En ese marco, en PERFIL Córdoba dialogamos con el presidente de Estudiantes de Río Cuarto, Alicio Dagatti, ya que el club del “Imperio del sur” es el mejor posicionado en la Primera Nacional y previo al inicio de la cuarentena atravesaba un gran momento deportivo y administrativo.

- ¿Tienen alguna certeza sobre la continuidad de la Primera Nacional?

- Hasta ahora está la resolución que emitió AFA el día martes por la noche, donde dio por finalizado el torneo de Superliga, se proclamó que no habrá descensos, y se dijo que los ascensos serán logrados en el campo de juego. Estamos esperando eso, que se defina en cancha, que es el espíritu del presidente de AFA, Claudio Tapia, y el secretario Ejecutivo, Pablo Toviggino. Inclusive Tapia dijo que sino se podía terminar este año, así se tuviera que jugar a principio del año que viene, pero se jugará en cancha el torneo. Eso nos dio tranquilidad. La forma en cómo continuará el torneo no se sabe, si habrá algún reducido no se habló nada, rumores hay un montón, pero no hay nada cierto.

- En este contexto de incertidumbre, ¿cómo lo está afrontando la parte económica el club?

- Es un problema grande que estamos pasando y el que se avecina es peor. Estamos hablando que no es una crisis del fútbol o de AFA, sino que es una crisis mundial. Afectará a las empresas y eso lo trasladará al fútbol. Esperemos que vuelva lo antes posible, y ahí con ese escenario habrá que acomodarse al nuevo sistema para equilibrar las cuentas. A nosotros este mes nos entró dinero de la TV, más algún dinero de sponsor, los socios que colaboraron, que es para sacarse el sombrero... Nosotros hasta ahora al club lo tenemos al día, hasta el 30 de junio, lo hablamos con el capitán y el cuerpo técnico.

- A propósito de los socios, ¿cuántos tienen y cuantos han pagado este mes?

- Tenemos 3800 socios, y deben haber aportado alrededor de 800 socios. La merma es tremenda. Agradecemos a esos que pagaron y seguro que muchos quisieran pagar, pero hay otras prioridades, los entendemos. Gracias a Dios que nos agarró esta crisis con el club al día. Si hoy se genera una deuda será chica, esperemos que la Provincia nos aporte en igualdad que Belgrano e Instituto, así lo prometió el gobernador Juan Schiaretti cuando ascendimos, y estamos seguros que lo va a hacer. Esperemos recibir ese aporte que será muy importante.

El proyecto. El 30 marzo pasado se cumplió cinco años de la asunción de Dagatti como presidente de Estudiantes. Desde entonces hubo una evolución importante. Desde el Federal B, logrando dos ascensos, hasta este presente como protagonista de la Primera Nacional. A propósito, consideró: “Venimos trabajando desde hace cinco años con un proyecto, y hoy lo vemos reflejado. Un proceso deportivo y económico que ha dado sus éxitos. Tenemos un plantel que tiene una continuidad en el club, y eso hace, también, que el salario sea diferente, con un gran trabajo del cuerpo técnico. Esperemos que ese resultado siga creciendo”.

El titular del ‘León’ explicó: “Si seguimos manteniendo esta idea, en algún momento vamos a estar en la máxima categoría del fútbol argentino y con gran cantidad de jugadores del club y de la zona”.

- ¿El 30 de junio se terminan varios contratos en la Primera Nacional, a ustedes eso no les pasará?

- Tenemos una base de unos 15 o 17 jugadores que tienen contrato por uno o dos años más. Son jugadores que tienen proyección, con jugadores que tranquilamente pueden jugar la nueva Liga Profesional. Si Estudiantes asciende muchos de ellos continuarán en este proyecto, de no llegar Estudiantes a Primera varios de ellos escalarán a la máxima categoría. Ojalá lleguemos nosotros, para eso nos preparamos.

- ¿Por Alejandro Cabrera han recibido algún nuevo interés?

- En este contexto nadie te llama para nada. Hasta que no empiece a rodar la pelota, no se sabrá.

“Va a haber un antes y un después de la pandemia en el fútbol. Los contratos ya no serán los de antes.”

Estudiantes tiene un presupuesto de 2.8 millones de pesos.

¿Sigue Ortigoza en el ‘León’?

Néstor Ortigoza fue la gran apuesta del 2020 para Estudiantes de Río Cuarto. Sin embargo, el parate abrupto del torneo de la Primera Nacional no dejó disfrutarlo de la manera esperada. Y ante el panorama de incertidumbre sobre la continuidad del certamen, comenzó a generarse dudas sobre su continuidad.

No obstante, el presidente Dagatti clarificó la situación: “Él vino con un contrato de un año y medio, con la posibilidad de rescindir a los seis meses, pero en ese momento era otro mundo. Nos llegó esta tormenta que no nos dio tiempo, pero Ortigoza está acá en Río Cuarto y la está pasando bien, está contento. Es un gran profesional, una gran persona. Jugó dos partidos de local y la cancha estuvo llena para verlo, un jugador carismático que llegó a la gente, y en cada pelota que toca demuestra que es distinto, con una jerarquía tremenda. Ojala podamos terminar en cancha este torneo, y seguro Néstor se quedará hasta la finalización del torneo. Ya hablamos con él y su intención es quedarse, una persona que cuando nos dijo blanco fue blanco, cosa que hablamos cosa que respetó. Cayó bien el grupo, sumó, y, él también le puso en la cabeza a los chicos que podemos ascender. Llegó a un plantel con mentalidad ganadora, esperamos poder coronarlo con el ascenso”.

La situación de los jugadores del ascenso, grave

Los futbolistas que militan en el fútbol del ascenso está muy preocupados y, algunos, molestos con el gremio que los representa. Es que en medio de la incertidumbre generada por el coronavirus y las desprolijidades dirigenciales de algunos clubes ha provocado un malestar general. Según explican los jugadores no es sólo la pérdida del trabajo, sino que también la cobertura médica, vital en esta coyuntura, entre otras cosas. Durante la semana los capitanes de los clubes de la Primera Nacional se reunieron virtualmente para intentar buscar soluciones. Una de las que se expuso en la mesa fue reducir el sueldo de los jugadores hasta volver a los entrenamientos, con la renovación automática. Pero fue desestimada. Calculan que el 30 de junio más de 2600 futbolistas se quedará sin trabajo. Y el retorno a la actividad oficial, en tanto, aún es una incógnita.

Por tal motivo, los jugadores del ascenso están molestos con Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, porque sienten que no se están cuidando sus intereses, sino que se privilegia a sus colegas de Primera división.