Estéban Avilés: “Hacemos por Córdoba le da libertad a sus integrantes y por eso apoyo a Macri”.

por Ariel Bogdanov

Uno de los “pases” más importantes del año fue el de Esteban Avilés a las filas de Hacemos por Córdoba, la coalición que encabezó el gobernador Juan Schiaretti en la última compulsa electoral provincial. El actual intendente de Carlos Paz fue tentado por Cambiemos y el peronismo, pero el oriundo de Punilla finalmente se inclinó por el schiarettismo y logró ser elegido como legislador. A días de las PASO que se disputarán el próximo domingo, Avilés dialogó con PERFIL CORDOBA y contó en qué lugar se encuentra frente a esta nueva etapa en donde en pocos meses se definirá al nuevo presidente de los argentinos.

“Estoy trabajando por la candidatura a presidente de Mauricio Macri a nivel nacional y por la boleta corta impulsada por Schiaretti”, manifestó Avilés. “Desde hace un año, y ante una etapa mía que se estaba cumpliendo a nivel municipal, los dirigentes del espacio me dieron esa posibilidad de empezar a trabajar en un marco provincial y decidí sumarse al espacio de Schiaretti, entendiendo un concepto federal. Acompaño la decisión del gobernador para que los cordobeses más allá de lo ideológico y lo político, elijan a legisladores que defiendan la provincia pero con una mirada responsable a nivel nacional”, agregó el funcionario. “Hacemos por Córdoba te da autonomía en el ámbito municipal y en el nacional, y también les da a sus dirigentes la posibilidad de llevar adelante su lineamiento ideológico. Los que me conocen saben que soy radical, que siempre he estado en el radicalismo y que en Carlos Paz hice una construcción muy amplia pero sin renunciar a mi formación ideológica. Ahora expreso en voz alta mi pertenencia al partido a nivel nacional y el partido ha decidido acompañar al presidente en un nuevo período y estoy trabajando por la boleta de Mauricio Macri a nivel nacional, y por la boleta de Juan a nivel provincial”.

-¿Cómo tomaron los radicales de Córdoba esta decisión?

Soy la pata radical en Hacemos por Córdoba. Tengo una posición muy firme en lo provincial. Estoy alejado de la organicidad de la Unión Cívica Radical. Hace un año y medio, en la última elección de autoridades partidarias en Carlos Paz, ganamos las elecciones y cuando el espacio orgánico tanto del radicalismo como de otros sectores se sumaron a apoyar a Daniel Gómez Gesteira como candidato a intendente, el comité local fue intervenido a través de una estrategia de Mestre. Allí avalaron a Felpeto como candidato, un Felpeto que había hecho una alianza con el peronismo local. Ese doble discurso de Mestre en base a no respetar las jurisdicciones ni la legalidad, tuvo como resultado que Gómez Gesteira encabezando la propuesta de Carlos Paz Unido consiga un triunfo amplio acompañado por la ciudadanía de Carlos Paz, a más de 20 puntos de lo que fue el candidato de Mestre y de Caserio a nivel local.

-¿Cree que Mestre no respetó las jurisdicciones?

No es que lo creo, es una realidad. Es un acto de una intervención fuera de lo legal, fuera de lo legítimo y que eso definió al radical de Villa Carlos Paz que nos acompañó desde el 2011 hasta la fecha.

-Su nombre suena fuerte para la Agencia Córdoba Turismo. ¿Qué hay de cierto?

La verdad es que cuando se armó la lista de Hacemos por Córdoba quedó claro que muchos legisladores podrían analizar la propuesta en caso de que les sea ofrecida algún tipo de responsabilidad. En diciembre se verá cuál es la mirada de Schiaretti para conformar el gabinete.

-¿Pero si el gobernador lo necesita, usted está?

Vamos a estar donde diga el gobernador.