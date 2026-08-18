Éxito del primer Strudel Fest: Villa General Belgrano vendió más de 100 metros de strudel y reunió más de $10 millones para el hospital

Villa General Belgrano sumó un nuevo evento a su calendario con la realización del primer Strudel Fest, una iniciativa que tuvo como protagonista a uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía centroeuropea y que, además, nació con un fuerte fin solidario.

Durante la jornada, decenas de reposteros artesanales, vecinos, comerciantes y voluntarios trabajaron en la elaboración de más de 100 metros de strudel, una producción especialmente preparada para el festival.

La convocatoria superó las expectativas de los organizadores. A lo largo del evento, el público agotó toda la producción disponible y permitió que la recaudación superara los $10 millones, monto que será destinado al primer hospital de Villa General Belgrano.

El trabajo conjunto detrás del festival

El Strudel Fest fue organizado por Eukapia A.S., la Agrupación de Reposteros Artesanales de Villa General Belgrano, con el acompañamiento de vecinos, comerciantes y la Municipalidad.

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La preparación demandó varios días de trabajo coordinado entre los participantes, quienes elaboraron artesanalmente cada porción para ofrecer un producto representativo de la identidad gastronómica de la localidad.

Todo el dinero obtenido durante el festival será destinado al primer hospital de Villa General Belgrano, una obra considerada estratégica para el crecimiento de la localidad y la atención sanitaria de vecinos y visitantes.