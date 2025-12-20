Facundo Torres: “La oposición no piensa en los jubilados, sólo piensa en el 2027”

Facundo Torres atraviesa, sin dudas, la semana más agitada desde que asumió el doble comando del bloque oficialista en la Unicameral y la presidencia del Partido Justicialista provincial. En una Legislatura marcada por la paridad extrema, el exintendente de Alta Gracia se convirtió en el arquitecto y el rostro visible de una reforma previsional compleja.

En ese marco, Torres recibió a Perfil Córdoba y analizó la urgencia de una reforma que define como “redistributiva”. Además, se refirió a su propio camino político en un escenario en donde –de a poco– se comienza a mirar hacia el 2027.

—¿Cuál fue el detonante para avanzar con cambios tan estructurales en el sistema jubilatorio?

—Hay que contextualizar el momento que atravesamos. Llevamos seis meses con la coparticipación en baja y una recaudación propia que retrocede porque la actividad económica está menguando en el país. Cuando miramos la proyección de la Caja, prevemos que el 2026 va a tener un déficit de casi 800 mil millones de pesos, por lo que debíamos trabajar en medidas estructurales y de fondo para una Caja que estaba al borde del abismo.

Principalmente porque la Nación no envía los fondos que son de los cordobeses y deberían ingresar al Tesoro Provincial mes a mes. Son casi 35 mil millones de pesos que deberíamos recibir y no se envían. La inviabilidad económica se profundiza y es por eso que avanzamos en esta reforma donde el aporte sea progresivo, del 2% al 8%, según el rango salarial.

Justicia redistributiva

Torres explica que se trabajó y se aprobó una fórmula que busca ser más equitativa. “Hoy, un abogado, un comerciante, gente que no tiene nada que ver con el Estado, está bancando jubilaciones de 5 millones de pesos que, ojo, las tienen merecidas. Pero una docente jubilada que gana un millón de pesos y le descuentan lo del marido para el fondo solidario por el artículo 58 (doble beneficio) es algo que nos parecía injusto. Lo que hicimos fue decir ‘basta de inequidades’. El que tiene mejores haberes debe poner la plata para equilibrar el sistema. Eso es justicia redistributiva dentro de los propios números de la caja”.

—¿Era este el momento para avanzar con estas reformas?

—Lo era, por la situación crítica de la Caja. La pregunta a responder fue en ese marco: "¿Está bien que para sostener el déficit de la Caja de jubilaciones de los empleados públicos tengamos que tomar 800.000 millones de pesos del esfuerzo de los cordobeses que pagan sus impuestos y gastarlos ahí en lugar de invertirlos en obras viales, en una escuela, en programas sociales o de empleo?".

¿Qué piensan en el juecismo de los últimos embates de De Loredo?

El enfrentamiento con la oposición

La aprobación de la ley no fue sencilla y Torres apunta directamente contra los bloques opositores, a quienes acusa de especular con el reclamo social en un recinto donde cada voto cuenta doble.

—La oposición considera que el ajuste en este caso lo pagaron los jubilados provinciales. ¿Qué responde a este planteo?

—La oposición no está pensando en los jubilados, está pensando en las elecciones de 2027. Ellos trajeron a los jubilados a las comisiones para hacernos el "caldo gordo", convencidos de que nosotros íbamos a votar en contra de la iniciativa popular porque el proyecto, como venía, llevaba el déficit a más de 2 billones de pesos. Querían que nos enfrentáramos con los jubilados o que fundiéramos al gobierno.

¿Y qué hicimos? En lugar de votar en contra, lo vehiculizamos económicamente. Tomamos su pedido, lo compatibilizamos con nuestras ideas y les dimos una respuesta posible. La oposición actúa bajo la "teoría de Baglini": "cuanto más lejos del poder se está, más irresponsables son las propuestas".

El legislador agregó que: “En un momento los jubilados vinieron a mi oficina después de bancarse horas de politiquería en las comisiones. Dos jubiladas, que no conocíamos y que se habían juntado siempre con la oposición, entraron y me dijeron: ‘Esto no es exactamente lo que vinimos a buscar (porque pedían el 82% móvil real), pero es muchísimo más de lo que tenemos hoy’. Fue un espaldarazo”, consideró.

El futuro político de cara al 2027

Torres asume su nuevo papel de articulador político y de encargado de explicar y dar debate a las medidas más complejas del Ejecutivo.

—Este nivel de exposición permite diagramar el ajedrez del oficialismo. ¿En qué lugar se ve en el 2027?

—Mi carrera política ya pasó por muchos lugares. Fui intendente, ministro de dos carteras, presidente provisional. Hoy mi desafío es este bloque y el partido en un momento raro de la Argentina. No estoy previendo lugares. Ya no puedo volver a ser legislador por el límite de periodos, también veo difícil ser nuevamente ministro. Volver a Alta Gracia, no sé si sería lo correcto, son etapas y requiere una gran dedicación. Si uno hace bien las cosas y es parte de un engranaje virtuoso de un proyecto político, siempre hay espacio para seguir sumando, pero por ahora no pienso en espacios.

—¿Qué le dice a quienes hablan de “fin de ciclo” para el peronismo de Córdoba?

—Vengo escuchando “fin de ciclo” hace 20 años. La oposición solo piensa en ser oposición y en el 2027. Nosotros estamos pensando en cómo Córdoba sigue adelante cuando Nación deja de pagar el incentivo docente o el subsidio al transporte.

Córdoba es la provincia que mantiene el equilibrio fiscal y lo va a continuar haciendo. El 2026 será un año de continuar con la obra pública propia porque tenemos las cuentas ordenadas. Lógicamente, si la situación macroeconómica del país mejora tras abril, Córdoba estará mucho mejor, pero mientras tanto, nos blindamos con esta emergencia para que la Caja no colapse.