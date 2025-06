Fadea activó el Plan B: suspensiones rotativas por 90 días y el pago del 80% del salario en áreas sin trabajo

La Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) oficializó este miércoles un nuevo Plan Preventivo de Crisis (PPC), que establece suspensiones rotativas de personal que no tenga funciones activas por 90 días, desde el 1° de junio al 31 de agosto de 2025, con el compromiso de sostener las fuentes laborales. El acuerdo fue rubricado junto al Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), y ratificado ante la Secretaría de Trabajo de Córdoba, con la presencia inusual de su titular, Omar Sereno.

El convenio contempla suspensiones simultáneas, alternadas, rotativas, totales o parciales, dependiendo de la situación productiva de la empresa. En caso de necesidad operativa, Fadea podrá convocar a los empleados suspendidos con 72 horas de anticipación. En esas situaciones, los días trabajados serán remunerados normalmente y la compensación por suspensión se aplicará solo sobre los días de inactividad.

El punto clave del acuerdo es el pago de una suma no remunerativa equivalente al 80% del salario neto para los trabajadores afectados. Al inicio de las negociaciones, la empresa había ofrecido solo el 50%. Además, quienes concurran a trabajar recibirán un adicional por presentismo y un reintegro por movilidad equivalente a dos boletos urbanos, que desde el gremio estiman en unos 70 mil pesos mensuales.

También se mantiene el pago de aportes a obras sociales y las cuotas sindicales, y se estableció que los días de suspensión no afectarán el cobro del medio aguinaldo. Un punto sensible para los empleados es la garantía de que no habrá despidos masivos durante la vigencia del PPC, aunque Fadea podrá aplicar el Artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que refiere a desvinculaciones de común acuerdo.

Este es el tercer Plan Preventivo de Crisis que firma la empresa en la última década, con antecedentes en 2018 y 2024. Las partes solicitaron la homologación urgente del acuerdo y se comprometieron a presentarse si se requiere una ratificación personal.