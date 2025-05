Fadea propuso suspensiones por 6 meses y pagar el 50% de los sueldos pero el gremio lo rechazó

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) propuso suspensiones por seis meses y abonar el 50 por ciento de los salarios en el marco del pedido de apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) realizado en el Ministerio de Trabajo.

El pedido, formalizado en la cartera laboral, fue rechazado por los delegados del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) por lo que se pasó a un cuarto intermedio entre las partes hasta el próximo lunes 26 de mayo.

Los empresarios piden que Fadea "sea productiva y deje de depender del Estado"

Suspensiones

Marcelo Bertorello, del STA, confirmó el rechazo a la propuesta de la compañía sobre las suspensiones que pueden ser "parciales y rotativas o totales".

"La empresa aduce que, si bien después de la visibilidad que tomó el asunto la semana pasada porque estuvimos en la puerta y se ha empezado a mover la firma de contratos, hasta que lleguen los contratos firmados y hasta que se empiece a buscar trabajo por fuera del Estado, está en una situación precaria", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además contó que en la fábrica "se está trabajando". "De hecho ayer hizo el primer vuelo el entrenador básico el IA-100 Malvinas. Obviamente estamos sin la firma de los contratos y la actividad está resentida", precisó.

Bertorello también informó que el presidente de FAdeA, Julio Manco, llegará mañana jueves a Córdoba para dialogar con el personal del establecimiento sobre la situación actual de la empresa.

FAdeA activó un Procedimiento Preventivo de Crisis para reordenarse y garantizar su viabilidad

Salarios

"Julio dejó a un señor que se llama Guillermo Ballesteros como nexo con él y nos hemos reunido ayer para hablar de la reestructuración salarial. Tengo entendido, no a nosotros porque nosotros hablamos del tema salarios y de contratos, pero a otros compañeros de otros sindicatos le han prometido que no va a haber despidos. En el preventivo no habla de despidos, en ningún momento se los menciona", detalló.