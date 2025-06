Fassi sin filtro: los objetivos del plantel, el armado del equipo, el nuevo estadio y más

En una charla sin vueltas en el Centro de Alto Rendimiento Amadeo Nuccetelli (CARD), el presidente de Talleres, Andrés Fassi, abordó todos los frentes: la llegada de Diego Cocca, el mercado de pases, el armado del plantel, la situación disciplinaria que involucró a Palacios y Galarza, el futuro estadio del club y los desafíos deportivos que se vienen. Incluso se tomó un momento para reflexionar sobre el escándalo que sacudió al fútbol argentino tras la sanción a los chicos de inferiores en Newell’s por sacarse una foto con un jugador de Rosario Central.

El semestre dejó sensaciones encontradas en barrio Jardín. A pesar de haber conquistado la Supercopa Internacional en Paraguay, el equipo nunca sostuvo una regularidad en la Copa de la Liga ni logró avanzar en la Libertadores ni pudo ingresar a Copa Sudamericana. En ese escenario, Fassi defendió el rumbo del proyecto, reconoció falencias, prometió mayor exigencia interna y anticipó una nueva etapa que buscará combinar resultados deportivos con una fuerte apuesta institucional.

La llegada de Cocca: "Es la mejor decisión que pudimos haber tomado"

El presidente del Club aseguró que la llegada de Cocca fue el resultado de una búsqueda estratégica en un mercado muy competitivo. "Elegir un entrenador es una de las decisiones más trascendentales. Es un hombre al que le entregás la conducción institucional deportiva de todo. Cuando vas a buscar un entrenador, yo lo separo en tres niveles".

Al ser consultado por qué se demoró tanto en la elección del nuevo DT, explicó que Talleres compitió por técnicos con equipos grandes del continente como Boca, Flamengo y Santos. "Esas instituciones buscan ese anillo que buscamos todos y no son más de 7 u 8 entrenadores que uno puede nombrar en ese primer anillo".

También recordó que habían intentado convencer a Alexander Medina de dirigir ante River. "El Cacique Medina se aseguró venir a Talleres después del partido eliminatorio con River. Después me dijo que se arrepentía y que tendría que haber agarrado antes".

Sobre Cocca, Fassi fue directo: "Hicimos un esfuerzo importante por Cocca y él también lo tuvo que hacer. Esto no es México y tampoco una selección. Él quería venir a Talleres y es la mejor decisión que podemos haber tomado".

El armado del plantel: "No traemos jugadores por descarte"

El presidente explicó cómo se estructura el armado del plantel y desmintió que las decisiones pasen solo por él: "¿Quién trae a los jugadores? Fassi no trae a todos los jugadores. Me siento con el DT y juntos empezamos puesto por puesto a ver qué tenemos y qué necesitamos".

Contó que el club tiene "una de las mejores estructuras de scouting de Latinoamérica" y defendió la política de buscar siempre jugadores del primer nivel. "No traemos jugadores por descarte. Queremos traer siempre al que queremos traer. Pero si no pasa eso, no es porque no lo veamos o porque Fassi es un terco. Lo que ven ustedes, también lo vemos nosotros".

Juveniles, préstamos y repescas

El dirigente detalló cómo se gestiona el crecimiento de los jugadores que aún no tienen lugar en el plantel profesional. "Tenemos muy buenos acuerdos con Independiente Rivadavia, Central Córdoba, Aldosivi, Godoy Cruz. Talleres tiene un volumen de jugadores que van creciendo en otros clubes. En un momento teníamos a Valoyes y Sosa. Solari no iba a tener lugar a pesar de ser un excelente jugador".

Confirmó además que "Angulo y el Rulo Romero van a ser repescados y analizados por Cocca".

Disciplina puertas adentro

Fassi no esquivó las versiones sobre "internas del vestuario" y dejó en claro que no existieron peleas ni un grupo que haya estado dividido a la hora de entrenar. Además, apuntó a recuperar la exigencia en los detalles. "Tuvimos una situación con Palacios y Galarza Fonda. Ellos mismos se dieron cuenta de que se equivocaron".

Habló de horarios, peso y hasta del largo del pliegue en la ropa de entrenamiento como parte de una disciplina que se había relajado. "Si hay que estar 7:30 y llegás 7:35; si el pliegue tiene que estar en 42 y está en 43.5 o llegás excedido de peso; y no hay una estructura de consecuencia, empezás a soltar un poco la cosa".

"No estamos muertos"

Pese a la irregularidad del equipo en el torneo local y a la posición en la tabla general, Fassi dejó en claro que el objetivo primordial es salir de los puestos del descenso. Sin embargo, reconoció que será difícil clasificar a una copa internacional, pero no baja los brazos: "Tenemos que ser conscientes para salir de esta situación. Lo primero es eso. Después seguiremos con los otros objetivos que tenemos. Va a ser difícil jugar copa internacional el año que viene, pero no estamos muertos. No nos sentimos muertos, nos sentimos con ilusión de poder lograr ir a una Sudamericana".

El nuevo estadio: terreno, plazos y un megaproyecto urbano

Aunque todavía no hay confirmación del lugar, Fassi adelantó que las obras comenzarán en 2026. "Con que tengamos definido el lugar y el proyecto ese año, sería un gran avance. Hay tres alternativas de lugar, antes había cinco. Dos ya fueron descartadas".

El terreno deberá tener entre 36 y 38 hectáreas y estar cerca de la Circunvalación. Una de las opciones está entre la ruta 6 y la 36. Más allá del estadio, el proyecto incluirá urbanización, viviendas con un fuerte enfoque social y deportivo.

Fassi, contundente sobre el caso Newell’s: "La palabra pasión está mal entendida"

Andrés se refirió con dureza al escándalo que protagonizó Newell's, al sancionar a chicos de inferiores por fotografiarse con Ignacio Malcorra, jugador de Rosario Central. "Gracias a Dios pasó esto para darnos cuenta de la locura y de cómo mal transformamos la palabra pasión en barbaridades como esta. Se me hace totalmente normal, lógico y bueno que un chico de 7, 8 o 9 años quiera sacarse una foto con un jugador profesional".

Además, cuestionó el accionar de los directivos que promovieron la sanción: "Yo les hago una pregunta a los grandes personajes que hicieron esto en Newell’s. ¿Qué van a hacer cuando venga un campeón del mundo como Di María y se saquen una foto con él otros chicos de las inferiores de Newell's? ¿Si se pone la camiseta de Central lo tenemos que odiar? No muchachos. No nos equivoquemos".

"La palabra pasión tiene que ser bien entendida. Los dirigentes somos responsables de guiar con valores a nuestras instituciones. Hay que alimentar esa inspiración para que los chicos quieran ser profesionales el día de mañana", cerró el presidente.