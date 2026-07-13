Festival Nacional del Tango de La Falda 2026: artistas confirmados, fechas y cuánto cuestan las entradas

La Falda volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios del tango argentino con la realización de la 42ª edición del Festival Nacional del Tango, que se desarrollará el 24 y 25 de julio en el Auditorio Carlos Gardel. El evento reunirá a reconocidos artistas, orquestas, bailarines y propuestas culturales que se extenderán más allá del escenario principal.

La presentación oficial estuvo encabezada por el intendente Javier Dieminger junto a autoridades municipales, quienes confirmaron la programación completa y las actividades previstas para una nueva edición de uno de los festivales más tradicionales del invierno cordobés.

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La grilla completa del Festival Nacional del Tango

La primera noche, el viernes 24 de julio, comenzará con la final del Certamen de Voces y continuará con la participación de la Orquesta Escuela Municipal de Tango de La Falda y el Ballet La Juntada.

La programación incluirá además las presentaciones de Jesús Hidalgo, Milagros Amud y Nahuel Pennisi, mientras que el cierre estará a cargo de Contramano Tango 4.

El sábado 25 de julio subirán al escenario el Ballet La Juntada y Alberto Flamini, junto a la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía", la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, Magui Cullen junto al cuarteto de Esteban Morgado, Ariel Ardit, la compañía 2xCuore y Carlos Habiague.

Como broche final, el festival cerrará con una gran milonga abierta al público, acompañada por la música en vivo de Tabaré Leyton y Siempre Tango, con la musicalización del DJ Esteban Crespín.

Mucho más que dos noches de espectáculos

La programación no se limitará a las galas centrales. Durante esos días, distintos espacios de La Falda ofrecerán propuestas que buscan acercar el tango a vecinos y visitantes.

Entre las actividades previstas figuran el Tango Café, la Expo Tango, Vía Tango, seminarios, milongas callejeras y el tradicional concurso de vidrieras, iniciativas que transformarán distintos puntos de la ciudad en escenarios dedicados al 2x4.

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Las entradas ya están disponibles tanto en la Secretaría de Turismo de La Falda como a través de la plataforma PaseShow.

Los valores por jornada son: General: $45.000; Platea: $65.000; VIP: $85.000. Mesa para cuatro personas: $325.000.

También habrá abonos para asistir a las dos noches: General: $70.000; Platea: $100.000; VIP: $135.000. Mesa para cuatro personas: $505.000.

Quienes deseen participar únicamente de la milonga de cierre podrán adquirir una entrada general con un valor de $25.000.