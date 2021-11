Florencia ‘Pupina’ Plomer conquista plataformas virtuales con la Historia

Dueña de un perfil bajo que contrasta con el extrovertido personaje que desde las redes sociales repasa la historia a contrapelo, Florencia ‘Pupina’ Plomer se dedica a la docencia desde hace casi 10 años (enseña en segundo, cuarto y sexto grado del nivel secundario) y es adscripta en la cátedra Historia de América 1, de la Universidad Nacional de Córdoba.

Profesora, divulgadora y feminista, la cordobesa supo abrirse camino rápidamente en la virtualidad y hoy realiza cápsulas de cinco minutos contando las efemérides en Filo News —sitio que tiene más de 960.000 suscriptores— y junto a Matzorama propone viajes en el tiempo a través de podcasts de 20 minutos en Spotify Argentina.

Esta semana se subirá al escenario de TEDx para transmitir nuevas lecturas que revisan de manera crítica la historia, con una mirada feminista.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Plomer repasó cómo es la tarea de divulgar dentro y fuera del aula y adelantó sus nuevos proyectos.

—¿Por dónde irá tu charla en TEDx?

—Es difícil decirlo sin spoilear, pero digamos que, en términos generales, será de mujeres en la historia.

— ¿Cómo fue que terminaste divulgando Historia en redes?

—Por casualidad. Yo daba clases con memes y di una charla sobre el tema en Educando el cerebro. Sin embargo no hacía nada en redes, de hecho todas mis cuentas estaban cerradas.

—¿Cómo cae en la Academia tu trabajo?

—Recibo buenos comentarios, aunque hay gente que no entiende lo que hago. Sin embargo hay buena onda en general, les gusta la idea de poder democratizar el conocimiento de esta manera.

—¿Cómo llegaste a Filo News?

—Me llamaron a partir de la charla sobre memes. Francisco Ballarini trabaja en ese medio y me preguntó si quería hacer contenidos de Historia. Y así arranqué con las efemérides. Hago tres contenidos al mes. Propongo temas, tratando de que sean diversos, y ellos los aprueban.

—¿Qué es lo que más te interesa de la Historia?

—Revisar críticamente un discurso muy hegemónico, androcéntrico y machista. Releerlo con una mirada no sé si feminista pero sí más diversa, tratando de hacer lecturas desde una perspectiva de género.

—Estás también en Spotify haciendo un podcast, ¿cómo surgió eso?

—Lo hago con Matzorama, un cordobés radicado en Buenos Aires. Se le ocurrió a él, me llamó, hicimos el tráiler y salió.

—¿Y estos contenidos cómo surgen?

—Somos él y yo ciento por ciento: buscamos las fechas y hacemos los guiones. Por suerte nadie nos rebota nada (se ríe).

—¿Cómo te llevás con la exposición?

—Al principio fue raro porque no estaba acostumbrada a que gente que no conozco opine sobre mí o sobre mi trabajo; sobre todo que mis alumnos vean lo que hago en mi vida privada, no obstante, una vez que superas eso, es divertido.

—¿Y el feedback de la gente?

—Hay gente a la que no le gusta, a la que no podés sacar de su discurso, pero trato de no darle entidad a esas críticas, porque son personas que quieren vivir con lecturas viejas y no les interesa actualizarse.

—¿Y el vínculo con tus alumnos?

—Es raro que sepan mucho de mi vida privada, pero está bueno para generar un vínculo desde otro lugar.

—¿Usas tus materiales para enseñar?

—No, porque me da vergüenza, pero a veces me sirve.

—¿Notás que hay cierta búsqueda por correrse de la solemnidad áulica?

—Sí. Los profesores que conozco están todo el tiempo buscando recursos; creo que pasa por no ser soberbios: si el libro quedó viejo, busco algo nuevo. Y hay mucha iniciativa de los profes de buscar herramientas nuevas.

—¿Cuáles son tus próximos proyectos?

—Aprovecharé las vacaciones para escribir un libro. Es para una editorial grande. Se trata de una revisión y cronología de las olas feministas; la idea es que salga en julio. Además, en diciembre sale un podcast de History Channel (también en Spotify) sobre la crisis del 2001: son tres episodios cortitos de análisis de la crisis. Y tal vez haga algo en TV nacional, pero aún no puedo contar mucho más.



TedX, nueva edición

ORADORES. Ocho disertantes serán parte de este encuentro.



El próximo 25 de noviembre a las 18, se llevará a cabo vía streaming una nueva edición de este evento que busca generar cambios en la ciudad a partir de las ideas.

Con un formato de charla corta y alto impacto, entre los oradores se encuentran además el músico y escritor Facundo Arena, la doctora en psicología Débora Imhoff y Tamara Toselli Ceballos, bombera voluntaria de la provincia de Córdoba, amante de los animales, la naturaleza y la vida misma.