La reciente aprobación de la ordenanza de Ficha Limpia en la ciudad de Córdoba por casi todos los bloques, representa, sin dudas, un paso significativo hacia la transparencia y ética en la función pública. Esta medida, que prohíbe la postulación a cargos electivos a personas condenadas por delitos dolosos, busca fortalecer la integridad de quienes aspiran a representarnos y administrar los recursos de la comunidad con honradez y honestidad.

Es innegable que la ciudadanía demanda líderes honestos y probos, que actúen con transparencia y responsabilidad. En este contexto, la Ficha Limpia emerge como una herramienta valiosa para establecer un estándar mínimo de conducta para quienes desean ocupar cargos de responsabilidad en la función pública.

Esta normativa no es un instrumento de persecución política, ni una restricción desproporcionada de los derechos de los ciudadanos. Ficha Limpia es sólo una parte de un sistema más amplio que incluye mecanismos de control y rendición de cuentas efectivos. No basta con impedir la postulación de personas con antecedentes penales si no se fortalece la conciencia ciudadana en la función pública.

Córdoba capital ya tiene Ficha Limpia: el Concejo aprobó la ordenanza que impide cargos públicos a condenados por delitos dolosos

En definitiva, la ordenanza de Ficha Limpia en Córdoba es un avance importante, pero no una solución mágica. Es solamente una pieza de un engranaje más amplio y su éxito dependerá de su correcta implementación, del respeto a las garantías constitucionales.

La ciudadanía cordobesa espera que esta iniciativa contribuya a construir una clase política más íntegra y a fortalecer la confianza en las instituciones democráticas, propia del sistema republicano que en materia de transparencia consagra los principios de “responsabilidad de los funcionarios” y la “publicidad de los actos de gobierno”.

Sólo así podremos avanzar hacia una democracia más robusta y una sociedad más justa y equitativa. Decía Protágoras que el hombre es la medida de todas las cosas. Que esta ordenanza de Ficha Limpia sea la medida de nuestra sociedad cordobesa, que busca cada día desde sus instituciones ser mejor.

(*) Viceintendente de la ciudad de Córdoba