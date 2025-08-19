Fuerza Patria en Córdoba: unidad interna y oposición al ajuste nacional

Constanza “Coti” San Pedro celebró que Fuerza Patria “haya podido conformar una lista en unidad” con sectores que vienen “luchando desde el 10 de diciembre” y sostuvo que será el espacio que “no va a dudar ni especular para poner un límite a la avanzada de Milei”.

La candidata vinculó el armado cordobés a un peronismo nacional y remarcó que Córdoba debe “pensarse en el marco de un proyecto nacional, no escindida, no balcanizada”. Al mismo tiempo, cuestionó las “complicidades del gobierno provincial con Javier Milei” y su “programa de ajustes” sobre trabajadores cordobeses. Pidió “coherencia y firmeza” para sostener esa posición.

Sobre Natalia de la Sota, admitió que puede interpelar a distintos segmentos y evaluó que, sin PASO, la disputa se desplaza a la boleta: “No tenemos las PASO, entonces eso exhibe como oferta electoral con fragmentación del electorado”. Tomó distancia del oficialismo provincial: “El trabajo que hay que hacer en Córdoba no es aliándonos o siendo parte del gobierno provincial”, expresó en diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7).

2027 y recambio

San Pedro defendió una agenda de defensa de Córdoba en el Congreso, pero con horizonte nacional: “Tenemos que construir un programa de gobierno amplio… para poder sacar a Milei en el 27 de la Casa Rosada”. Reconoció dificultades de renovación del kirchnerismo local y convocó a recambio con organizaciones y sectores diversos.

De Loredo: “Yo le ganaba a Schiaretti por 10 puntos si hacíamos un frente”

La referente destacó llamados y adhesiones de toda la provincia para “construir un proyecto nacional aquí en Córdoba” y subrayó que la alternativa política debe ir “más allá de los turnos electorales”, escuchando a barrios, radios comunitarias, comedores y merenderos que hoy “están resolviendo los problemas de la gente”. Aseguró que la elección servirá de base para una alternativa nacional en 2027 y provincial.