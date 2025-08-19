Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
ELECCIONES 2025

Fuerza Patria en Córdoba: unidad interna y oposición al ajuste nacional

La dirigente de Fuerza Patria en Córdoba —candidata en la lista de la alianza kirchnerista— reivindicó una “lista en unidad” y prometió “poner un límite a la avanzada de Milei” con coherencia y firmeza. Cuestionó las complicidades del gobierno provincial y advirtió que la falta de PASO empuja la fragmentación del voto.

Coty San Pedro
Coty San Pedro | Cedoc
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Constanza “Coti” San Pedro celebró que Fuerza Patria “haya podido conformar una lista en unidad” con sectores que vienen “luchando desde el 10 de diciembre” y sostuvo que será el espacio que “no va a dudar ni especular para poner un límite a la avanzada de Milei”.

La candidata vinculó el armado cordobés a un peronismo nacional y remarcó que Córdoba debe “pensarse en el marco de un proyecto nacional, no escindida, no balcanizada”. Al mismo tiempo, cuestionó las “complicidades del gobierno provincial con Javier Milei” y su “programa de ajustes” sobre trabajadores cordobeses. Pidió “coherencia y firmeza” para sostener esa posición.

Toda la lista de Fuerza Córdoba

Sobre Natalia de la Sota, admitió que puede interpelar a distintos segmentos y evaluó que, sin PASO, la disputa se desplaza a la boleta: “No tenemos las PASO, entonces eso exhibe como oferta electoral con fragmentación del electorado”. Tomó distancia del oficialismo provincial: “El trabajo que hay que hacer en Córdoba no es aliándonos o siendo parte del gobierno provincial”, expresó en diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7).

2027 y recambio

San Pedro defendió una agenda de defensa de Córdoba en el Congreso, pero con horizonte nacional: “Tenemos que construir un programa de gobierno amplio… para poder sacar a Milei en el 27 de la Casa Rosada”. Reconoció dificultades de renovación del kirchnerismo local y convocó a recambio con organizaciones y sectores diversos.

De Loredo: “Yo le ganaba a Schiaretti por 10 puntos si hacíamos un frente”

La referente destacó llamados y adhesiones de toda la provincia para “construir un proyecto nacional aquí en Córdoba” y subrayó que la alternativa política debe ir “más allá de los turnos electorales”, escuchando a barrios, radios comunitarias, comedores y merenderos que hoy “están resolviendo los problemas de la gente”. Aseguró que la elección servirá de base para una alternativa nacional en 2027 y provincial.

También te puede interesar
En esta Nota