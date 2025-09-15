Galo: “Frente a la crisis climática, las provincias no pueden mirar para otro lado”

El legislador Abraham Galo, presidente de la Comisión de Ambiente de la Unicameral, asumió la conducción del Parlamento Federal del Clima en Córdoba. En la entrevista con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7) analizó el rol de las provincias frente al cambio climático y la coyuntura política nacional. Advirtió que “no pueden mirar para otro lado” ante la crisis climática y defendió a Provincias Unidas como opción competitiva en las elecciones de octubre.

—¿Qué significa que Córdoba haya sido sede del Parlamento Federal del Clima?

—Fue un hecho trascendental. El Parlamento se creó en 2017 por iniciativa de Pino Solanas y no volvió a sesionar desde entonces. Ante la inacción del Senado, las provincias lo reactivamos y me eligieron presidente por dos años. En un contexto de negacionismo, debemos volver a discutir lo obvio: nadie puede negar el cambio climático. Nuestro compromiso es mitigar las consecuencias para las futuras generaciones.

—¿Ese Parlamento tiene capacidad de gestión o es solo declarativo?

—Tiene fuerza de gestión. Los ejes acordados pueden implementarse en cada provincia con aprobación legislativa. Compartir experiencias exitosas da volumen político e institucional. Además, abre oportunidades: la economía circular genera empleo y desarrollo sostenible.

—¿Cómo impacta esto en lo económico?

—Los países que no se adapten quedarán afuera. Hoy se exige trazabilidad y se mide la huella de carbono. Quien no cumpla perderá mercados, como ya ocurre con la carne en Europa.

Campaña y Provincias Unidas

—¿Cómo se para el peronismo cordobés en esta elección?

—El peronismo es la columna vertebral de un espacio más amplio, Provincias Unidas, que reúne a cinco provincias y cinco gobernadores. En Córdoba tenemos el liderazgo de Juan Schiaretti, tres veces gobernador, con una obra pública reconocida en todo el territorio.

—Hablaste con empresarios en estos días. ¿Qué plantean?

—Falta de crédito, poca atención del Estado y competencia desleal de importaciones que no generan empleo, como los productos chinos. Un ejemplo es la empresa Mervil, que produce lámparas LED. Gobernar es generar empleo: hay que acompañar a pymes e industria nacional.

—Ayer, Perfil Córdoba publicó una entrevista a Kraisman desde la cárcel, donde sugirió —sin decirlo directamente— un vínculo con Miguel Siciliano. ¿Qué opinás?

—Cada uno se hace cargo de lo que dice. Yo no comparto lo que leí. Creo en el trabajo como única salida y en la división de poderes: si hay temas judiciales, debe actuar la Justicia.

—¿Natalia de la Sota puede restar votos al oficialismo?

—Eso lo analizan las consultoras. Lo que veo en el territorio es apoyo a Schiaretti por su previsibilidad y gestión. Córdoba tiene superávit hace años sin descuidar lo social.

—¿Qué chances tienen el kirchnerismo y La Libertad Avanza en Córdoba?

—El kirchnerismo no tiene opción real. En cuanto a Milei, su modelo centralista y la falta de previsibilidad —con un dólar que pasa de 1.300 a 1.500 en días— desalientan inversiones. Argentina necesita sensatez y centro político.

—¿Qué rol tendrá en la campaña? ¿Es candidato a jefe de bloque?

—No. Mi prioridad es acompañar a intendentes de mi departamento y región, como Leones y Marcos Juárez, y cumplir la responsabilidad institucional. Además, tengo la nueva tarea de presidir el Parlamento Federal del Clima.