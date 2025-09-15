Encuesta: el descontento ciudadano ya golpea al gobierno de Milei

El consultor Eduardo D’Alessio, referente de D’Alessio Irol, ofreció un análisis sobre el clima político y económico en el país y advirtió que, de ser candidato, "el mal humor sería un claro ganador". Sus conclusiones se basan en una encuesta online realizada entre el 29 y el 31 de agosto a 1.000 personas mayores de 18 años, que refleja una creciente frustración ciudadana con efectos directos en los oficialismos.

Kraisman reconoce que hay contratos de la Legislatura para pagar el “trabajo territorial”

Según D’Alessio, la percepción social de la economía se volvió más negativa "por quinto mes consecutivo". Hoy, un 59% de los encuestados considera que la situación está peor que el año pasado, mientras que solo un 40% cree que mejoró. Este escenario contrasta con el de enero, cuando la mayoría (56%) evaluaba que la economía estaba mejor y apenas un 44% la veía peor. Es decir, pese a los indicadores de crecimiento macroeconómico, el humor social muestra un marcado deterioro.

El consultor remarcó que esta percepción surge "desde el metro cuadrado de cada uno", y no desde la mirada de los economistas. Para graficarlo, utilizó un ejemplo: "si la actividad económica creció un 6%, pero al taller de tu barrio no le hacen ni mella que haya inversiones en Vaca Muerta o que las mineras estén explotando más que nunca".

Con otra analogía, señaló la desigualdad en la distribución de los beneficios: "en promedio todos comemos un pollo, pero hay gente que come dos".

En este sentido, consideró que "el gran problema de este gobierno fue que la baja de la inflación, que pasó de 25% a 1% mensual, fue a costa de un enfriamiento brutal de la economía". Y advirtió: "se acabó la alegría por la baja de la inflación y quedó la incertidumbre económica".

Reapareció Luis Juez con duras críticas a LLA: "Estoy cansado de decir cosas y decirlas al pedo"

Consecuencias en las urnas

El malestar social se trasladó a los resultados electorales del domingo 7 de septiembre. D’Alessio señaló que muchos votantes del oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires que habían apoyado en el balotaje, "no votaron ese domingo". Algunos se quedaron en casa, otros optaron por alternativas distintas.

En su lectura, el gobierno cometió un "grave error político" al "pensar que los votos eran suyos" y no logró "fidelizar" a los electores. Por eso, advierte que "ya nada va a ser lo mismo" en las alianzas de cara a octubre.

El especialista también remarcó una tendencia característica en el país: "en Argentina se tiende a votar más en contra que a favor". Esto vuelve a las elecciones un campo de antagonismos. En ese escenario, los "enemigos del mileísmo" son "más coyunturistas", al cuestionar la implementación de las ideas más que las ideas en sí. El resultado, asegura, es un "final abierto para las próximas elecciones".

Jóvenes profesionales en Córdoba: posgrados, talento precarizado y "éxodo" hacia otros mercados

Respecto a la respuesta social frente al ajuste, sostuvo que el resultado en Buenos Aires mostró que "hasta acá se aguantó". Pero advirtió que si el dilema electoral se formula como "seguimos con este camino o volvemos al kirchnerismo", el gobierno todavía tiene "muchas posibilidades de retomar el liderazgo".

Oficialismos, oposición y nuevas tendencias

D'Alessio también analizó el rol opositor y destacó la "campaña impecable" de Axel Kicillof, quien "no necesitó prácticamente decir nada". Según explicó, el gobernador se apoyó en una máxima: "cuando tu enemigo se equivoca, no lo molestes".

El consultor señaló además la consolidación del fenómeno "Provincias Unidas": una "concientización de las provincias, de la fuerza que tienen y de terminar con este sistema de los pedigüeños". A su juicio, esta línea política "tiene futuro" y dará lugar a una "línea de acción política".

Finalmente, cuestionó algunos mitos políticos: "no existe ningún trabajo de estudio que diga que la gente tiende a votar al más votado". En su opinión, lo que sucede es que la gente "vota al ganador".