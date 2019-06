Gerardo Romano: “El Marginal refleja lo que se vive en las cárceles, que son la cloaca de esta sociedad”

por Ariel Bogdanov

El próximo 08 y 09 de julio, Gerardo Romano llegará a Córdoba para presentar en el Teatro Real la obra ‘Un judío común y corriente’, una comedia dramática de Charles Lewinsky, dirigida por Manuel González Gil.

Este unipersonal que interpreta desde hace varios años, cuenta la historia de un judío alemán que vive en la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial y debe decidir si aceptar o no una invitación para disertar en un colegio cuyos alumnos son hijos de los genocidas nazis del Holocausto.

“Es una mirada sobre el judaísmo en particular y sobre el ser humano en general. Es una obra que me trajo muchísimas satisfacciones y que me alegra traerla a Córdoba. Esta obra siempre se ha presentado a sala llena tanto en Buenos Aires como en el exterior”, expresó Romano en diálogo con PERFIL CORDOBA. “Mi personaje tiene que convivir con aquéllos que mataron a toda su familia. Todos quedaron en los espacios concentracionarios que hubo en aquélla época”, agregó el artista.

Casi en paralelo a sus presentaciones en el Real, el próximo 9 de julio, se estrenará en todo el país y por la pantalla de la Televisión Pública, la tercera temporada de El Marginal. La destacada serie dirigida por Sebastián Ortega que se transformó en un furor mundial a través de la plataforma de Netflix. Para Romano no hay secretos a la hora de explicar el éxito de la serie a la cual define como “un producto muy buen hecho”. “Cada detalle de El Marginal está pensado y llevado a cabo de manera impecable y se combina una gran producción, con muy buenos actores, un gran libro, una escenografía justa. Los que están a la cabeza de este proyecto son gente muy profesional que tiene muy buen trato, que saben lo que quieren hacer y están todos comprometidos en reeditar este éxito que aún no se sabe cuantas temporada tendrá.

-¿Qué representa El Marginal en la sociedad actual?

El Marginal, es claramente el reflejo de la sociedad y la cárcel es la cloaca de esa sociedad en la que vivimos, en la cual se refleja la corrupción, la falta de límites que tienen la fuerzas de seguridad y las situaciones que se dan en el marco de las fuerzas penitenciarias.

-¿Qué puede adelantar de su papel?

Que va a estar un poquito más zarpado (risas). Lo van a encontrar en algunas situaciones aún más complicadas que en temporadas anteriores.





Para ver:

Un judío común y corriente

Teatro Real (San Jerónimo 66), Sala Carlos Giménez

Lunes 8 de julio a las 21 y Martes 9 a las 20

Entradas desde 440 pesos en boleterías del teatro.