Gimnasia de Mendoza-Deportivo Madryn, una final con muchas caras conocidas para el fútbol cordobés

Leandro Gracián y Ariel Broggi compartieron la vuelta olímpica de Vélez Sarsfield en el Torneo Clausura 2005, con Miguel Ángel Russo como entrenador y los cordobeses Maximiliano Pellegrino, Fabricio Fuentes y Pablo Batalla entre sus compañeros de plantel.

El próximo sábado, en cancha de Platense, el festejo será para uno solo de los dos: Gracián y Broggi estarán frente a frente como respectivos DT de Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, en el partido que definirá al campeón de la Primera Nacional 2025.

Quien resulte ganador, hará su primera experiencia en la Liga Profesional, donde hoy compiten otros dos embajadores mendocinos (Godoy Cruz e Independiente Rivadavia) y nunca hubo un representante de Chubut.

BRUNO PÉREZ. Luego de una experiencia en el fútbol chileno, el mediocampista formado ex Belgrano se incorporó a Deportivo Madryn. /// CEDOC PERFIL

El Lobo y La Banda

Fundado el 30 de agosto de 1908, el Club Atlético Gimnasia y Esgrima se codeó con los grandes del fútbol argentino en los viejos Campeonatos Nacionales, donde participó en nueve ediciones entre 1970 y 1984, completando un total de 111 partidos. De aquellos tiempos data una de las mayores hazañas deportivas de su historia: la goleada 5-1 que le propinó a Boca Juniors en La Bombonera, el 17 de diciembre de 1978.

En ese periplo, ‘El Lobo’ se cruzó con los tres elencos cordobeses que hoy compiten en la máxima divisional del fútbol argentino. Jugó con Talleres en 1970 (1-1 en Mendoza y 2-1 en La Boutique); ante Belgrano en 1972 (0-1 en Alberdi) y en 1981 (0-0 de anfitrión y 2-1 en Córdoba); nuevamente con el Albiazul en 1982 (4-2 en el Chateau y 2-2 como local); y frente a Instituto en 1983 (0-1 en Alta Córdoba y 1-0 en el Malvinas Argentinas).

Actualmente, Gimnasia es presidido por Alfredo Porretta, un empresario de vínculos estrechos con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

LAUTARO CARRERA. El marcador central de Instituto se encuentra a préstamo en ‘El Lobo’ mendocino. /// PRENSA GIMNASIA DE MENDOZA

Nacido el 7 de mayo de 1924, el Club Social y Deportivo Madryn acredita cuatro participaciones en la segunda categoría de la AFA, donde debutó en la edición 2022, la que culminó con los ascensos de Belgrano e Instituto. Su inserción en el fútbol nacional se produjo en 2004, cuando ascendió al Torneo Argentino B venciendo en la final a Estudiantes de Río Cuarto. Con otro embajador del fútbol mediterraneo, Racing de Nueva Italia, jugó la final del Argentino A 2021, que le otorgó el ascenso a la Primera Nacional.

En las últimas dos décadas, el club ha estado en manos de ‘Los Mellizos Sastre’: primero de Ricardo, ex intendente de Puerto Madryn y ex vicegobernador de Chubut; y luego de Gustavo, actual intendente de la ciudad. Conocido como ‘El Coliseo del Golfo’, su estadio, con capacidad para 8.000 espectadores, fue inaugurado en 2006 y lleva el nombre de Abel Sastre, ex presidente de la entidad y padre de Ricardo y Gustavo.

Independiente de Trelew, en 1972, fue el único elenco chubutense que jugó un Campeonato Nacional. Integró la Zona A y completó su actuación en el 13° y último puesto, luego de tres empates y 10 derrotas, incluidas las goleadas que sufrió ante River (0-8), Lanús (0-3), Atlanta (0-4), Rosario Central (1-6), Vélez Sarsfield (1-7) y San Lorenzo de Mar del Plata (3-8).

BRUNO JUNCOS. Tras sus pasos por Talleres y Colón de Santa fe, el delantero de Alta Gracia se sumó a filas de ‘La Banda’ chubutense. /// PRENSA DEPORTIVO MADRYN

Mano a mano

En la 41° edición de la Primera Nacional, donde disputaron 41 partidos, Deportivo Madryn se adjudicó la Zona A con 60 puntos (16 victorias, 12 empates y 6 derrotas) y Gimnasia ganó la Zona B con 63 unidades (17 victorias, 12 igualdades y 5 traspiés).

En su camino hacia la final, los sureños enfrentaron a Racing de Nueva Italia en las fechas 2 y 19 (1-2 de locales y 3-2 de visitantes), mientras que los cuyanos se midieron con Estudiantes de Río Cuarto en las jornadas 1 y 18 (1-1 en Chubut y 1-1 en el Imperio del Sur).

En materia de antecedentes, los últimos enfrentamientos entre Deportivo Madryn y Gimnasia datan del año pasado, cuando coincidieron en cuatro oportunidades en el Campeonato de Primera Nacional que fue bautizado con el nombre del fallecido entrenador cordobés Carlos Timoteo Griguol. Como integrantes de la Zona B, jugaron por la 5° fecha en Mendoza y por la 24° jornada en Chubut, con respectivos triunfos del Lobo (2-0 y 2-1). En los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso, Gimnasia se adjudicó la serie, tras ganar 3-1 como local y perder 0-1 de visitante.

BRIAN NICOLÁS FERREYA. El delantero de Oliva es uno de los goleadores de Gimnasia de Mendoza en la temporada 2025. /// PRENSA GIMNASIA DE MENDOZA

Mirando al sur

El mediocampista Bruno Pérez y el delantero Bruno Juncos son los dos futbolistas cordobeses que integran el plantel de Deportivo Madryn.

Pérez, que tiene 23 años y es oriundo de la capital provincial, se formó en las inferiores de Belgrano y la temporada pasada tuvo un paso por Deportes Antofagasta de Chile. Juncos, también de 23 años y nacido en Alta Gracia, jugó en Talleres y llegó al equipo que dirige Gracián proveniente de Colón de Santa Fe, donde recaló a principios de 2024 en el marco del acuerdo por el fichaje de Rubén Botta por parte de la institución de barrio Jardín.

Otros conocidos de las canchas de Córdoba que juegan en el conjunto aurinegro son el defensor tucumano Víctor Cabrera (ex Instituto), el mediocampista bonaerense Nazareno Solís (ex Talleres), el delantero paraguayo Elías Ayala (Belgrano) y el experimentado goleador rosarino Luis ‘Tanque’ Silba (ex Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto).

LUIS SILBA. El delantero rosarino es un viejo conocido del fútbol cordobés, ya que jugó en Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto. /// PRENSA DEPORTIVO MADRYN

La ‘manada’ cordobesa

En el ‘Lobo’ mendocino militan ocho jugadores de nuestra provincia. Entre ellos están los arqueros César Rigamonti (ex Belgrano y Sportivo Belgrano de San Francisco) y Lautaro Petruchi (ex Instituto); y los defensores Imanol González (ex Deportivo Casino de Río Tercero y Belgrano), Diego Mondino (ex Sportivo Belgrano) y Lautaro Carrera (a préstamo de Instituto). También el mediocampista Nahuel Barboza (ex Barracas Central, El Porvenir y San Martín de Burzaco); el enganche Lucas Bustos (a préstamo de Belgrano) y el delantero Brian Nicolás Ferreyra, oriundo de Oliva, con un breve paso por Estudiantes de Río Cuarto y un extenso recorrido en las divisionales del ascenso del fútbol del país.

Otros rostros familiares para el fútbol cordobés que se encuentran en el plantel del conjunto albinegro son el defensor bonaerense Federico Torres (ex Talleres); el mediocampista rosarino Ignacio Antonio (ex Instituto); y el lateral-volante rafaelino Facundo Lencioni (a préstamo de Belgrano).