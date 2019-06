Goles de exportación

por Marcos Villalobo

Le sobran cualidades de goleador. Es decir, optimista, con fuerte personalidad, y en su cabeza habita el gol. En la última temporada se destacó en el ascenso de la liga cordobesa convirtiendo 5 de los 13 goles que marcó Defensores Central Córdoba. Él es Agustín Ochoa que tras destacarse en el club de Villa Esquiú esta semana firmó contrato para sumarse al Real Vicenza de Italia, una institución formadora en Europa.

Ochoa (21 de octubre de 1999) jugó el sábado pasado ante La Unión de Malvinas su último partido en la B de la Liga cordobesa, ya que el 11 de julio está viajando a Italia.

“Viajo a Milan para sumarse al Real Vicenza, que es una academia que se dedica a formar jugadoras. Se especializa en crear y sacar jugadores profesionales. Mi papá, junto a mi representante, armaron un curriculum con videos y lo mandaron diversos lugares, y le llegó a gente de Vicenza, que se mostraron interesados, y me invitaban a hacer la pretemporada”, explica el cordobés, que el martes último firmó su vínculo, donde por parte de la secretaria técnica del club europeo lo representó Toti Martegani, reconocido formador de arqueros.

“Estoy ansioso, pero no quiero que me juegue en contra. Ahora me estoy preocupando por el entrenamiento, porque sé que allá es duro. También estoy trabajando psicológicamente, porque allá voy a estar sólo. Estoy muy contento, porque esta posibilidad la busqué durante mucho tiempo. Mi meta era llegar a Europa, y por eso tengo una gran alegría”, le narra a PERFIL Córdoba el artillero.

Decisiones. La historia de Ochoa es particular, ya que desde hace 4 años que empezó a soñar con los goles de manera seria. Antes jugaba a la pelota en el barrio, ahí en Yofre Sur, pero cuando cumplió 15 años y empezó a jugar en Defensores Central Córdoba su horizonte se abrió con otras expectativas. “Cuando entré a jugar me di cuenta que quería ser jugador profesional”, cuenta. Y su meta no fue pequeña. Su objetivo fue, desde ese entonces, en Europa.

El año pasado se mudó a San Luis junto a su familia, por motivos laborales de su padre, jugó en Jorge Newbery de Villa Mercedes en el Federal B. Pero no se sentía cómodo y veía que sus aspiraciones se alejaban. “No estaba progresando y hablé con mis viejos de volverme a Córdoba. Estaba la posibilidad de jugar en Newell’s de Laguna Larga, pero justo dio que Defensores Central Córdoba armó su equipo de Primera y no lo pensé mucho”, explica. Tomó la decisión de retornar a Córdoba, volver a sumarse al elenco de Villa Esquiú, que tenía su primera experiencia en la Primera B de la liga cordobesa, y no le erró. Las redes comenzaron a sufrirlo.

Con esa misma valentía, ahora asume esta aventura de viajar a la Academia del Real Vicenza.

- ¿Qué tipo de jugador sos?

- Toda la vida fui 9 de área. Me gusta mucho lo táctico, jugar con la cabeza, anticiparme a las jugadas. Juego más con la cabeza que con los pies.

¿Qué es el Real Vicenza?

Real Vicenza es una institución relativamente joven que se especializa en formar jugadores. Tuvo un fugaz paso por a Serie D, pero al tiempo sus directivos optaron por hacerse fuerte en la captación de juveniles. Y esa es la razón por la que viaja el cordobés Agustín Ochoa.

En la web oficial del club italiano explican: “Durante la temporada de fútbol, ​​grupos de futbolistas y entrenadores de diferentes partes del mundo (Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica) tienen la oportunidad de trabajar en las instalaciones del Cavalieri di Vittorio Veneto, a pocos minutos del centro histórico de Vicenza... El personal está formado por profesionales del sector y trabaja diariamente con los futbolistas, preparándolos de la mejor manera dentro y fuera del rectángulo del juego…”

Recientemente salió el programa de la pretemporada del plantel profesional de la Fiorentina y uno de los partidos de preparación es ante el Real Vicenza el 14 de julio.