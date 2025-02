Gustavo Córdoba: “Este gobierno está encerrado en la idea de que la va a ir bien y no prevé que le pueda ir mal”

-¿Entró en una nueva etapa el gobierno Milei, endureciendo el discurso?

-No sé si hay una nueva etapa, creo que ha cambiado el contexto y que desde la asunción de (Donald) Trump, Milei no encuentra el escenario que él necesita para avanzar con su plan económico. Es como que el mundo cambió y Milei no estaba preparado para ese cambio. De pronto, la agenda económica de Trump no incluía a Argentina, por eso el apresuramiento en el arreglo para bajarle las retenciones al campo como una medida para conseguir dólares rápido, pero el campo no liquidó en la medida que esperaba el gobierno. El Fondo Monetario, creo que con un criterio bastante previsible, dijo: ¿por qué hoy le daría millones y millones de dólares al que le dimos antes y no sirvió para nada? Entonces, el gobierno muestra ese cambio de contexto muy brutal y en lugar de reaccionar con la economía, quiere ajustar en la política.



-¿Cuál es la evaluación que hace Milei?

-Hay un error o un déficit de lectura del propio gobierno, toda vez que cuando el gobierno avanza en materia económica, porque tiene alguna autoridad, aunque Milei hable en términos crípticos cada vez que habla de economía, tiene autoridad evidentemente. Pero en términos políticos todavía no termina de entenderse la falta de timing, la falta de criterio en algunas cosas. Porque con este criterio, imagínate que te invitan a ser funcionario del gobierno…

-Entonces, Milei aún no se acomodó al nuevo contexto y por eso endurece el discurso.

-Milei demuestra estar encerrado en una lógica: o llena el país de dólares o fracasa en el intento. No tiene términos medios. Por lo tanto, él va a insistir en su visión, va a insistir en su mirada y bueno, así nos irá a los argentinos. Veo a un gobierno que está exclusivamente encerrado en la idea de que le va a ir bien. No prevé bajo ninguna circunstancia que le pueda ir mal. Es complejo y sigue con la lógica del todo o nada de la campaña.

-¿Hasta cuándo banca la gente?

-Eso no puede determinarse, sí que los apoyos que reúne Milei no son apoyos absolutos, son precarios. En la medida que la inflación siga baja y haya una relativa, entre comillas, estabilidad económica, la gente va a acompañar.

-Por ahora Milei se concentra en la estabilidad económica, lo cual no es poco, pero van surgiendo otras demandas. ¿Cómo cree que va a seguir?

-Bueno, el día que él tenga que devaluar, o el día que él diga ‘se acabó lo que se daba’ y aumenta la inflación, ese día va a ver cómo se evaporan algunos consensos que hoy tiene el gobierno, que son importantes, pero reitero: no son absolutos. Insisto con la precariedad del apoyo que tiene el gobierno. En realidad, todos los gobiernos tienen apoyos precarios. Porque ante el más mínimo cambio de contexto internacional, todo puede cambiar, más cuando la Argentina no es una potencia económica a nivel mundial. Que él aspire a ser el líder de la extrema derecha mundial no significa que la Argentina tenga alguna incidencia en los mercados internacionales. El caso de Trump es elocuente: te pone aranceles en el acero y el aluminio y a la poca industria argentina te la liquida en el acto. Milei, en todo lo que tiene que ver con la política exterior, ha subestimado las posiciones históricas de la Argentina, y tiene una política exterior errante y hasta acá, malograda. Lo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un claro ejemplo: anunciar el retiro sólo porque lo hizo Estados Unidos, que al otro día dijo que no se iba y nosotros quedamos colgados.

-¿Hasta cuándo ve ofreciendo a la oposición apoyo ‘a cambio de gobernabilidad’?

-Se lo van a seguir dando, no va a haber demasiados problemas con eso. Hoy el antimileismo, si existiese, tendría un componente antikirchnerista interno muy importante. Ahora, yendo a las elecciones de octubre: hoy, el gobierno tiene grandes chances de ganar por la fragmentación, porque la gente valora lo de la baja de inflación y la relativa estabilidad económica. Pero si el gobierno tiene un problema económico habrá que ver qué hace en ese contexto la oposición.