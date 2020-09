Gustavo Santos y el think thank de Macri

Se sabe que fue una semana de muchos roces dentro de la oposición; y dentro de ese arco, particularmente el PRO hizo su juego. En el espacio amarillo, después del posicionamiento del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la polémica quita en el punto de coparticipación, el alcalde levantó aún más el perfil en el interior y en los próximos días estará siendo parte del Zoom de la Fundación Mediterránea. Pero ese no será el único impacto del PRO en el escenario cordobés. Antes de fin de mes, el que también prepara una presentación - ¿en modo campaña? - es Gustavo Santos, el exministro de Turismo de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri. El hombre de origen radical, que también fue parte de los gabinetes peronistas en Córdoba, bajará a territorio mediterráneo con la Fundación Pensar, el histórico think thank del macrismo; una de las usinas del PRO en términos de proyectos y de gestión. Los que hablan a diario con Santos dicen que se trataría de un firme paso rumbo a la candidatura a senador nacional del año próximo y agitaría las aguas dentro de los cordobeses de Juntos por el Cambio. “Eso puede apurar todo”, dijo un conocedor de las disputas en la coalición opositora.

Los homenajes a De la Sota

La efeméride de la semana fue el segundo aniversario de la muerte del exgobernador José Manuel de la Sota que se cumplió el pasado martes 15. Con la decisión de la familia de no llevar adelante ninguna ceremonia religiosa presencial por el contexto de pandemia, todo se trasladó al terreno de lo virtual. Allí se dieron las manifestaciones del delasotismo paladar negro, de funcionarios de Provincia y Municipio, también desde Nación con una publicación del propio presidente Alberto Fernández; y hubo, como era de esperar, un poco de todo. Algunos en el PJ pasaron por las redes y vieron, por ejemplo, que la diputada nacional Alejandra Vigo recordó en Instagram y no en Twitter; y que Olga Riutort, por ejemplo, no lo hizo en ninguna de las dos plataformas. Sin embargo, en lo político, estuvo el homenaje en la Unicameral y en el Concejo Deliberante capitalino. En la Legislatura, el martes se acordó que en la sesión del miércoles no hubiese munición gruesa por parte de la oposición y eso se respetó. De hecho, en el delasotismo vieron con buenos ojos los discursos de los radicales Antonio Rins y Orlando Arduh. En tanto, en el Concejo, una de las encargadas del recuerdo por parte del PJ en la sesión del viernes fue la concejala Sandra Trigo, quien saludó en la sesión del viernes “a sus compañeros, y a su familia, Candelaria, ‘Nati’, cuñados y nietos”. Después que la edila hizo esta mención estando presente en el Concejo, los que estaban por Zoom se mandaron algunos mensajes sobre la ausencia en el discurso de la colega de Trigo en el recinto, la opositora Olga Riutort, una de las parejas más extensas del exgobernador.

La interna judicial con la decisión de la Fiscalía General

La charla se produjo entre dos hombres fuertes de la política que son muy críticos de la incidencia de los funcionarios provinciales en el ámbito de la justicia local. “Si en algún momento se le dedicara en los medios de Córdoba lo mismo que le destinan a la política nacional, esto sería otra cosa”, le dijo uno al otro. Ambos conocen los pasillos de Tribunales y también aprovecharon la charla para analizar la decisión de la Fiscalía General de relevar al fiscal Rubén Caro de la causa que investiga las revueltas en las cárceles para poner ahí al fiscal Raúl Garzón. “Está generando incomodidad la acefalía y ahora ni siquiera son dos cabezas, ‘Chirola’ (Héctor David) perdió terreno porque lo fue ganando (José) Gómez Demmel”, le dijo uno al otro que además respondió con la preocupación de la incidencia de la política a través de Garzón en una de las causas que preocupa y mucho desde unas semanas a la Policía. “El fiscal a cargo de eso, pone la firma; pero la están manejando de otro lado”, desde hace unas semanas dijo la persona sobre la causa. Garzón está al tanto de la incomodidad sobre la acefalía, porque de hecho en un intento de rebelión de los fiscales el que apaciguó fue él.

El llamado de Máximo

La política nacional demostró una profunda preocupación esta semana por lo que está pasando con el coronavirus en Río Cuarto. Y en el medio, entre tanto llamado y mensaje, aprovecharon para hablar un poco de todo. Por ejemplo, en la semana y con la confirmación del positivo de covid-19 por parte del diputado schiarettista, Carlos Gutiérrez, quien lo llamó fue su compañero de recinto, pero presidente de otro bloque: Máximo Kirchner, el líder de la bancada del FdT. Hablan bastante seguido ambos, y en esta ocasión además de hablar de la salud de Gutiérrez, aprovecharon para conversar cuestiones legislativas. En el Congreso aún creen que pueden torcer la decisión de los schiarettistas con respecto al quórum para cuando se trate la reforma judicial. En tanto, el otro gesto vino de la oposición: el senador Martín Lousteau, después del round del Senado, le envió fuerzas a Gabriel Abrile, el candidato de JxC a la intendencia riocuartense que debió ser trasladado de Río Cuarto a Córdoba por el cuadro de coronavirus.

Rossi y la frase sobre la UCR cordobesa

En la UCR se vive un clima de desconfianza, recelos y tensión entre varios. Y uno que volvió a ser crítico con sus correligionarios esta semana fue el legislador provincial Dante Rossi, que ya venía de generar cierta incomodidad hace algunas semanas al decir que se encontraba más cercano a Alberto Fernández que a Mauricio Macri. Ahora, el parlamentario, lanzó en el programa de televisión carlospacense Realidad 2020 que “el día que el Gobierno nacional haga una campaña contra el dengue, el radicalismo de Córdoba va a estar a favor del mosquito”. Varios se rieron con la frase del legislador.

Accastello-Scioli, el reencuentro

Fueron compañeros de campaña en el olvidable 2015 para ambos. Uno, perdió por amplio margen con quien hoy es su jefe político; al otro, la derrota le costó el destierro de los primeros planos de la política nacional. Eduardo Accastello y Daniel Scioli, excandidatos a gobernador y presidente en 2015, respectivamente, se volvieron a ver las caras de manera pública. Fue en un Zoom que lo tuvo como protagonista al actual ministro de Industria provincial y del que también participó el embajador argentino en Brasil. Si bien los dos tratan de olvidar el mal trago de hace cinco años, en el PJ cordobés paladar negro, varios hablaron del reencuentro.