Hallaron muertos a un padre y su hijo de 3 años en Capilla del Monte tras un día de búsqueda

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín confirmó este miércoles a la tarde el hallazgo de los cuerpos sin vida de Cristian Sergio Fink, de 37 años, y su hijo Álvaro Fink Olariaga, de apenas 3 años, en las aguas del Dique El Cajón, en Capilla del Monte. El trágico desenlace puso fin a una intensa búsqueda que se había extendido por más de 24 horas en la zona serrana de Córdoba.

El personal del DUAR y de la policía provincial encontraron los cuerpos "en las aguas del dique, dentro de la zona de búsqueda, enganchados en unas ramas en una zona de más de dos metros de profundidad", según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Padre e hijo habían desaparecido el día 10 de septiembre de 2025 en horas de la tarde. Según el relato de su esposa, Lorena Olariaga (43), ambos salieron de su domicilio a las 18 horas en su vehículo Chevrolet Aveo de color gris, con destino al sector del dique, y no regresaron.

El operativo de búsqueda se activó inmediatamente tras la denuncia de la familia. Efectivos de la Dirección de Bomberos y del DUAR Punilla encontraron el automóvil estacionado y con las medidas de seguridad colocadas en la zona, lo que orientó las tareas de rastrillaje hacia el cuerpo de agua y sus alrededores.

Más de 100 agentes participaron del mega operativo de rastrillaje que incluyó personal especializado de diversas fuerzas de seguridad y emergencias. El personal de rescate trabajó en ambas costas del lago, en el balneario Águila Blanca y también recorrió campos y construcciones cercanas.

Las autoridades utilizaron equipamiento especializado para sectores de difícil acceso en el espejo de agua, donde finalmente localizaron a las víctimas. Los efectivos trabajaron en las tareas de rescate de los cuerpos durante la jornada del miércoles.

Las autoridades locales, en coordinación con la Policía de Córdoba y la Secretaría de Riesgo Climático, habían ampliado el operativo, destacando que la prioridad era encontrarlos en las primeras horas, cuando las posibilidades de hallazgo son mayores.

La investigación para determinar las causas del fallecimiento continúa a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que trabaja en el esclarecimiento de las circunstancias que derivaron en esta tragedia familiar que conmovió a la comunidad de Capilla del Monte.