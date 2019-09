HIV: entre las expectativas de una cura global y los reclamos locales

por Julieta Fantini

Enviada especial a Buenos Aires La realización del XVI Simposio Científico de la Fundación Huésped en Ciudad de Buenos Aires estuvo, al menos en su primera jornada, atravesado por una serie de tensiones vinculadas a la denuncia de los recortes realizados en la cartera de Salud de la Nación.

Con una nutrida concurrencia de referentes del tercer sector, médicos, activistas y personalidades de la comunidad científica de las provincias y de otros lugares del mundo, el Simposio tuvo dos ejes bien marcados: por un lado, una muestra de los avances investigativos en materia de prevención y tratamiento del HIV y de infecciones de transmisión sexual y, por el otro, un intenso debate a través de distintos paneles sobre la situación actual de la salud en la República Argentina.

Por el lado de los desarrollos, los nuevos tratamientos y la posibilidad de una cura, atravesaron las disertaciones de los visitantes internacionales (ver entrevista con Mario Stevenson).

Y si bien el eje de convocatoria fue el HIV y los diferentes abordajes desde los poderes del Estado y la sociedad civil, el reclamo hacia la actual Secretaría de Salud de la Nación, antes ministerio, concentró muchas de las críticas de los panelistas locales.

Por su parte, Matías Muñoz –activista de Ciclo Positivo– advirtió que la única manera de disminuir las cifras de nuevos contagios es a través de una prevención combinada/ integrada, con escasos resultados en el marco de los últimos recortes del presupuesto nacional.

Ese esquema preventivo contempla la implementación total de la ESI (solo en el 50% de las escuelas), campañas antidiscriminación, distribución de preservativos, llegada a los tratamientos antirretrovirales, accesos a los estudios de detección de las ITS y el HIV

y la Profilaxis Post-Exposición (PEP). No hay avances significativos en ninguno de los ítems, de acuerdo con el abogado.

Qué pasa con los medicamentos. “Demoras y cambios en los esquemas” en lugar de “faltantes” o a la inversa. Así se manifestaron algunos de los disertantes en relación con el reclamo por la medicación para las personas con HIV que debe proveer el Estado nacional y que, según advirtieron, hace un tiempo está en manos de las provincias, de manera parcial.

Si bien desde la Secretaría de Salud advierten que no hay problemas y que no se van a quedar sin provisionar, los datos proporcionados por José María Di Bello, psicólogo y miembro del Frente Nacional de la Salud de las Personas con VIH, apuntó fuerte contra la administración nacional al denunciar que aumentaron las compras directas de medicamentos a multinacionales cuando no eran necesarias y también hubo cortes, cambios compulsivos y fraccionamientos de medicamentos a personas con HIV.

Población trans. Otro eje particular, fue la especial atención a la población trans en el país. Pensada desde la infancia hasta la adultez, se trataron temas como la persistente estigmatización de ese grupo.

Como señaló Gastón Vera, de la Secretaría de infancias y adolescencias trans FALGBT, el estigma es fruto de imposiciones sociales que aún patologizan a quienes se autoperciben con un género distinto a su sexo de nacimiento, a pesar de los avances en materia de legislación, como la ley de identidad de género.

En ese sentido, como tantos otros, destacaron la necesidad de la Ley de Educación Sexual Integral, como gran catalizador de información que permite, justamente, derribar los prejuicios hacia estos grupos vulnerables y vulnerados

Nadir Cardozo, de Huésped y de Atta<< (Asociación de travestis y trans de la Argentina), puso énfasis en la ley de identidad de género, sancionada en 2012 y que reconoce que el género es una expresión de la vivencia interior, autopercibida, independiente del sexo de nacimiento. “La ley es solo la base -dice Cardoso- que abre la puerta a los derechos. Recién a los 42 años pude llamarme Nadir. En este tiempo, 8.735 modificaron su DNI”.

Y si bien se impulsaron cuestiones vinculadas a la visibilidad, la investigadora de Huésped advierte que, al menos, en lo que va de 2019 murieron 59 personas trans, cuyas principales causas fueron la marginalidad, la falta de acceso a la salud y los transfemicidios.

Indetectable = Intransmisible en octubre se traslada a Córdoba

Con el objetivo de multiplicar el conocimiento propone que participantes del Simposio repliquen activamente en sus comunidades los contenidos, desde la Fundación seleccionaron y apoyaron a duplas de tres provincias, entre ellas Córdoba, para planificar y desarrollar acciones de multiplicación.

Griselda Cuellos y Francisco Mattos son quienes participan del programa y realizarán durante el mes de octubre las actividades de multiplicación que abordará el tema Indetectable = Intransmisible.

La plenaria dedicada a I=I fue una de las más concurridas. La conversación se centró en la necesidad de informar a la comunidad el descubrimiento reciente de que, si una persona toma su tratamiento antirretroviral de manera correcta y mantiene la carga de virus indetectable por más de seis meses, no transmite el virus por vía sexual. Así, si es indetectable, no se transmite.

Una inyección al mes

El especialista israelí Jonathan Schapiro aseguró que en 2020 habrá disponibles tratamientos inyectables para personas con VIH, que se administran una vez al mes, en reemplazo de la toma diaria de pastillas.

Contexto

En julio, ONU advertía a través de un reporte que la situación en América Latina respecto a nuevos contagios de HIV es “preocupante”. Si bien hubo un 7% menos respecto a 2010 –de 2,1 a 1,7 millones, respectivamente–, están muy lejos de lograr el objetivo de 500 mil para 2020.

◆ En el mundo, 37 millones de personas viven con HIV.

◆ En Argentina, según el dato del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud de la Nación, 129 mil personas tienen HIV, de ellos el 80% conoce su diagnóstico, mientras que el 83,5% está en tratamiento.

◆ En Córdoba, según los mismos datos de Nación, se detectaron 493 casos entre 2014 y 2016, que representan el 8,6% del total de país (5.752).



Entrevista

Hacia la cura: “Estamos cerca”

“Estamos cerca de encontrar la cura para el HIV”, dice Mario Stevenson en un encuentro con la prensa del que participó PERFIL CORDOBA en el marco del Simposio organizado por la Fundación Huésped en la Ciudad de Buenos Aires.

“Tenemos increíbles antirretrovirales y estas drogas mantienen vivas a las personas. La pregunta es por qué seguimos buscando la cura. Sucede que no es fácil tomar una pastilla toda la vida, persisten los estigmas y la expectativa de vida sigue siendo corta”, justifica el médico e investigador.

De la mano de la Fundación Bill and Melinda Gates, el estado de Florida y los organismos estatales de su país, Stevenson trabaja junto a colegas en una cura que no cueste los miles de dólares implicados en otras estrategias -también en desarrollo- como terapias genéticas, imposibles de abordar por parte de los estados y habitantes de los países más pobres del mundo.

“Lo que necesitamos es una cura que sea global y barata, que sea para todo el mundo”, declama el científico y agrega que la propuesta que están desarrollando es una vacuna que sirva tanto para quienes viven con HIV como para administrarla de manera preventiva.

Anticuerpos. Aunque el desarrollo de la vacuna aún no está completado, pudieron curar a un mono.

El llamado ‘Mono de Miami’ es un hito en el equipo de investigación de la Universidad de ese estado por un desarrollo reciente. En términos sencillos, a un anticuerpo –que muchos tenemos– lo modificaron genéticamente y lo inyectaron en el virus, llamado AAV.

Descubrieron que ese anticuerpo ataca a muchas cepas del HIV en un modo de actuación que denominan vehículo de entrega. Si bien la vacuna no está desarrollada, el camino hacia la cura se transita, aunque con un pero no menor.

El testeo en monos realizado por el equipo de investigación curó a tres de los sujetos y otros 17 desarrollaron anti- anticuerpos ante la presencia del AAV. Ahora, están trabajando en esa resistencia contra el anticuerpo.

En resumen, en cómo hacer que el sistema inmunológico no se dé cuenta que tiene el AAV en el cuerpo y así no desarrolle el anticuerpo.

—¿Cuándo lo van a probar en seres humanos?

—Cuando resolvamos el asunto de los anti- anticuerpos porque si no la FDA no aprobaría un estudio que pone en tanto riesgo a las personas. De todas maneras, con pacientes que van a morir porque el virus es resistente a todos los antivirales disponibles, se discute en San Diego, California -que tiene una cohorte de pacientes en situación de multirresistencia- eventualmente podrían ser inyectados como un tratamiento alternativo.

—¿En qué fase están ahora?

—Ahora estamos tratando que el sistema inmunológico de los monos ignore el anticuerpo AAV. Tenemos este anticuerpo inyectable. El problema es cuánto tiempo permanece en el organismo. Así, en paralelo a lo anterior, se desarrollan estudios en antivirales para que tengan una actividad más prolongada en el organismo.

—¿Cuál es la diferencia entre el AAV y los ART? ¿Por qué el primero ataca los virus en los reservorios?

—Esa fue una sorpresa, porque el anticuerpo debería bloquear la infección, no deberían haber influido en los reservorios, pero, sin embargo, lo hicieron.

—¿Por qué?

—Sospechamos de una razón, pero es muy técnica y aún no fue publicada.

—¿Cuál es la estimación del precio que podría tener esta vacuna en caso de que consigan neutralizar los anti- anticuerpos?

—Nada, porque desarrollar el virus en el laboratorio es muy barato y nada complicado. El precio de los materiales es muy bajo. Veo un escenario donde la Fundación Gates y la OMC paguen por ellos.

—¿No hay ninguna compañía privada involucrada?

—No aún.

Los tiempos de concreción son, según consideraciones del investigador, optimistas: “Si a fin de año resuelven el asunto de la generación de anti- anticuerpos, en un tiempo entre tres y cinco años, luego de los ensayos clínicos y de la aprobación de la FDA, la vacuna podría estar a disposición de todos”.

Quien es. Mario Stevenson trabaja para encontrar la cura para el HIV desde Miami. Se trasladó a esa ciudad porque es una de las zonas más problemáticas. Integra el equipo de investigación de la escuela de Medicina Miller de la Universidad de Miami.