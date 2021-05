Hotel Inminente: cuando el arte se convierte en una forma de vida

Espacios individuales pero conectados. Disciplinas que van desde la pintura hasta la performance. Intercambio de ideas, autogestión, reciclaje, compromiso, visibilización. En resumen, otras formas de pensarlo todo y de reinventar los circuitos tradicionales en el marco del contexto actual.

Bajo estas premisas, 27 artistas conviven bajo el techo de un edificio que estuvo muchos años en desuso –que primero había sido sede de una escuela y donde mucho tiempo antes había funcionado un convento– y que hoy se ha convertido en Hotel Inminente, Estudios de Artistas.

“Hace 3 años, desde El Gran Vidrio decidieron activar en el edificio un proyecto para talleres de artistas. Pero el año pasado resolvieron no continuar con el proyecto; en ese momento yo estaba como administradora y pensé en abrirlo a más artistas para poder sostenerlo”, cuenta Lucía von Sprecher.

Así, se fueron sumando artistas de distintas ramas del arte –hay quienes se dedican al diseño de indumentaria, artes electrónicas, esculturas, pintura, fotografía, performance y hasta una peluquería dedicada al arte cabeza– que hoy conviven en este espacio ubicado en La Rioja 556.

“En Córdoba no hay otros espacios que alberguen tantos talleres de artistas en un mismo lugar. No es algo que suceda habitualmente, aunque sí en otras provincias o en Buenos Aires, donde hay un montón; en algún momento existió ‘Flores, arte y ocio’, que tenía una lógica parecida, pero con muchos menos artistas”, recuerda von Sprecher.

Financiado por los mismos artistas, el compromiso con el espacio es total: cada taller tiene un alquiler accesible y se organizan en distintas comisiones, encargadas de las tareas que demanda la cogestión del edificio: “Todos estamos muy comprometidos con el espacio y con el proyecto, porque entendemos que esta es una forma de vivir, de generar los recursos para seguir produciendo y en el que cada uno tiene un rol importante para seguir construyendo”, señala la artista.

Boutique flotante. Creado y curado por Amparo Molar, Raúl de Haro y Lucía von Sprecher, el espacio inauguró recientemente una sala tienda/trastienda que alberga, exhibe y comercializa las obras de todos los artistas del Hotel Inminente.

Enfocados en la accesibilidad de la obra de arte, la boutique busca fomentar el coleccionismo joven para ampliar el territorio de circulación de su trabajo: “Queremos visibilizar el arte como una manera de vivir, no solo como algo que pueda estar dentro de una galería o de la colección de una persona que tiene el acceso a determinado tipo de lujos. El arte para nosotros es una práctica artística, es lo que pasa más allá del objeto. Producimos y estamos en un espacio bastante precario porque decidimos que sea así. Se produce y se vive de esa forma”, reflexiona Molar.

Con artistas como Elián Chali, Sofía Torres Kosiba y Damián Linossi, entre otros, cada artista gestiona su propio espacio de manera particular y participan colectivamente de distintas actividades abiertas al público.

La Boutique Flotante puede visitarse los días miércoles, jueves y viernes de 17 a 21 (aunque durante el periodo de confinamiento solo realizará delivery de obras a través de sus cuentas en Instagram: @hotelinminente y @boutiqueflotante).

Un lugar para la serigrafía

La artista Crizis se instaló con su taller en uno de los espacios del hotel en noviembre del año pasado: “Llegué por una amiga que me invitó a participar de un espacio colectivo y me encanta el lugar, porque si bien cada uno está en la suya, colectivamente estamos organizados y eso nos permite construir cosas”, relata.

En su taller, ella diseña trabajos sobre distintos soportes como remeras, pañuelos, buzos, cuadros y apuesta fuerte a la virtualidad comercializando sus diseños a través de su cuenta de Instagram.

Stencil y dibujos

Juampi Libòa y Agustina Morón comparten un espacio, donde cada uno se dedica a lo suyo. “Yo estaba abocada a los fanzines y me dediqué más a la cuestión editorial o ilustración. He vuelto a exponer en la Boutique Flotante, que es otra forma de mostrar lo que hago. Me sumé porque siempre me gustó lo autogestivo. En la cuarentena habíamos estado hablando de un lugar así con Juampi y cuando me enteré del proyecto quise sumarme porque mi trabajo es muy solitario. Tener un lugar donde estés trabajando con otros y aprender de lo que ellos hacen es superenriquecedor”, explica Morón.

Arte cabeza

Monse abrió su espacio hace un mes. Se dedica al corte de pelo con diseño. “Hace tres años que me dedico a esto. Aprendí en Studio86, de César Gallardo, que es unos de los primeros barberos de Córdoba. Lo que hago es algo así como un estilo de barbería nueva escuela, en la que se incluyen diseños, dibujos y colores en el corte”, detalla la artista que llegó de la mano de Crizis al lugar: “La ayudé a mudarse, descubrí el lugar y me pareció fantástico. Me está yendo muy bien, a la gente le gusta mucho”.



