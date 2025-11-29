Desde el jueves 4 al sábado 6 de diciembre en el Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40), el festival ‘Ilustrazo!’ desplegará una ambiciosa agenda de actividades gratuitas, que van desde videoconferencias con figuras internacionales hasta talleres y revisiones de portafolios que buscan el salto cualitativo de los artistas locales.

El proyecto, que en su primera edición reunió a unas 450 personas, se consolida como un punto de convergencia donde el dibujo cordobés cruza fronteras y se mira en el espejo de otras industrias culturales clave, como la animación, los videojuegos y el sector editorial.



De la atomización al espacio de encuentro



Ignacio Lillini, uno de los integrantes del equipo detrás de Ilustrazo!, explica a Perfil Córdoba la génesis del proyecto, que surgió en el marco del programa Futura 4 del CCEBA: “La idea surgió a partir de un diagnóstico del territorio donde se observó una gran cantidad de propuestas de ilustradorxs que estaban atomizadas (ferias gráficas, ferias de historieta, ferias de diseño, locales de venta de ilustración, talleres). Funcionaban cada una por su lado y formaban un circuito desconectado. Es por eso que planteamos un espacio de encuentro para ilustradorxs que trabajan para distintas industrias (animación, editorial, comunicación, emprendimientos y videojuegos)”.

El proyecto, creado por Oqui Paratz, fue diseñado precisamente para revertir este aislamiento, contando en esta etapa con el financiamiento de la Fundación Williams y el apoyo del CCE Córdoba.



La profesionalización a través del cruce internacional

El lema de la segunda edición es claro: la profesionalización. Lillini subraya que es el objetivo central de la propuesta de este año, que incluye una grilla pensada para sumar herramientas concretas al trabajo de los artistas.

“El eje es la profesionalización, por eso añadimos una propuesta de talleres dirigidos a quienes ya ilustran con el objetivo de sumar herramientas a su trabajo. En esa misma línea, el concurso de estudiantes de este año se trató de un ejercicio práctico: realizar el afiche del festival”.

El vínculo con referentes internacionales es un pilar fundamental, ya que gracias al apoyo del Institut Français de Argentina a través del programa Fondo Enlace Orillas Nuevas, el festival tiene una fuerte conexión con el exterior, que se materializó en noviembre con la visita del editor francés Thomas Dassance, de iLatina Éditions.

“La actividad con Thomas fue super rica en términos de contenido y profesionalización. Nos explicó cómo trabaja con los ilustradores y qué busca el mercado francés en términos de contenido y calidad”, comenta Lillini.

El plato fuerte de la agenda internacional llega el jueves 4 de diciembre con una jornada de videoconferencias online. Los asistentes podrán acceder a la experiencia de tres talentos de peso: el historietista argentino radicado en Francia, Lucas Varela; la ilustradora y directora de arte argentina Elda Broglio desde Alemania, y la artista de cómic de vanguardia española, Marta Cartu.

La agenda se divide en tres ejes principales, todos con foco en la vinculación y la capacitación: charlas y disertaciones; talleres de revisión de portafolios y exposición de afiches y publicación especial.

Además, se presentará “Duo tono – Italia ilustrada alla cordobesa”, una publicación especial realizada junto al Istituto Italiano di Cultura di Córdoba y Editorial Deriva. El libro, con una tirada de 1.000 ejemplares de distribución gratuita, reúne el trabajo de 20 ilustradores cordobeses que reflexionan sobre el vínculo cultural entre Córdoba e Italia.