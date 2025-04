Industria: recuperación moderada y alerta por el crecimiento de las importaciones

Según el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad industrial continúa recuperándose, aunque de manera dispar entre los diferentes sectores. En marzo, la producción industrial habría crecido cerca de un 7% interanual, impulsada principalmente por la liquidación de divisas agroindustriales y el patentamiento de maquinaria industrial. Sin embargo, la comparación mensual mostró una caída de 1,5%, afectada por la menor cantidad de días hábiles.

El desempeño de la industria durante febrero había sido positivo: el INDEC registró una suba interanual de 5,6%, marcando el tercer mes consecutivo de crecimiento tras 18 meses de caídas. De esta forma, en el primer bimestre del año, el sector acumuló un incremento del 6,6%.

Entre los sectores que mostraron mejoras se destacaron Maquinaria y equipo (+33,6% interanual), Otros equipos, aparatos e instrumentos (+37,2%), y Muebles y colchones (+35,6%). También hubo avances en la fabricación de vehículos automotores (+14,7%), beneficiados por un efecto de baja base de comparación frente al año anterior.

No obstante, el informe advierte que la recuperación no es homogénea. La producción de productos de metal (-11,4%) e industrias metálicas básicas (-10,5%) sigue en terreno negativo, principalmente por la menor demanda interna. También cayeron actividades como la refinación de petróleo (-7,6%) y los productos minerales no metálicos (-6,1%).

Asoman las importaciones...

Otro aspecto que genera preocupación es el fuerte incremento de las importaciones, especialmente en bienes de consumo (+75,7% interanual) y bienes despachados por courier (+183,3%). Las importaciones desde China crecieron un 86,7% en marzo, consolidando al país asiático como el principal origen de las compras externas industriales.

En contraste, las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) subieron un 13,1% interanual, impulsadas principalmente por el sector de transporte terrestre.

En el rubro de la construcción, también se observaron señales de recuperación: los despachos de cemento crecieron 17,1% interanual en marzo, mientras que la producción de acero repuntó 34,8%, aunque la de aluminio apenas avanzó 1,9%.

Desde la UIA señalan que si bien algunos indicadores comienzan a mostrar mejoras, el panorama general sigue siendo desafiante. Apenas tres sectores lograron recuperar los niveles de producción previos a la crisis de 2023: alimentos y bebidas (+5,6%), producción de tabaco (+55%) y otros equipos de transporte (+21%).

La evolución de los próximos meses dependerá, en gran medida, de la consolidación de la demanda interna, la estabilidad macroeconómica y la capacidad del sector para competir frente al aumento de las importaciones.