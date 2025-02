Inhibición millonaria pone en jaque a Defensores Juveniles

La historia cuenta que a principio de la década de 1980 surgió casi de manera espontánea el Club Deportivo Defensores Juveniles, en barrio Poeta Lugones, a partir de la idea de un grupo de vecinos de fomentar el fútbol infantil. Aquel objetivo primario fue creciendo con el propósito de contener a los niños de la zona. Con su génesis en torneos nocturnos, para luego pasar a participar de los certámenes organizados por la Liga Cordobesa, y su posterior traslado a barrio Los Boulevares, aquel inicial espíritu continúa hasta estos tiempos. En la actualidad, alberga a más de 400 pibes provenientes de zonas carenciadas que encuentran un oasis en el club.

Sin embargo, por estas horas la preocupación es grande en la institución. Se viven momentos de angustia por el futuro del club y de aquellos chicos y chicas que encuentran en este espacio algo más que la práctica de un deporte.

Defensores Juveniles atraviesa una dura crisis debido a que por un juicio laboral han sido inhibidos por una deuda de 10 millones de pesos, lo que le impide realizar cualquier traspaso de jugadores hasta cubrir la suma adeudada. Esta medida afecta directamente a los futbolistas que sueñan con seguir creciendo y pone en peligro la estabilidad del club.

Días atrás, la Liga Cordobesa recibió la notificación mediante un oficio que ordena la inhibición total del club respecto a cualquier transferencia de jugadores, ya sea en carácter definitivo, cesión o préstamo. La resolución es consecuencia de un litigio con la exempleada María Tello, cuyo despido derivó en una sentencia judicial que impone esta sanción económica.

Situación. Los dirigentes muestran su preocupación por la continuidad del club. “Me cuesta mucho decir o pensar que este club pueda ser rematado o que desaparezca”, dijo al borde de las lágrimas Betina Curone, tesorera de la entidad, en una entrevista con Canal 10.

Perfil Córdoba dialogó con el presidente de la institución, Eduardo Ruiz, quien explicó que en las últimas horas tomaron contacto con la parte demandante, para intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, la respuesta fue que la exempleada quiere todo el monto de la deuda. En Defensores Juveniles explican que están dispuestos a negociar, pero aseguran que de la otra parte están cerrados. “Quisimos hacer un arreglo, pero nos dijeron que no. Están cerrados. No quieren cuotas”, contó Ruiz.

Por otra parte, explican que les es imposible afrontar la deuda sin ayuda externa. “Ese monto para nosotros es imposible de pagar y necesitamos la ayuda de quien quiera sumarse. Vivimos de las cuotas del club. Con esas cuotas se les paga a profesores, los insumos, lo que le corresponde a la Liga. Los profes que vienen acá realmente lo hacen porque aman esto, porque el sueldo que ellos cobran no les sirve”, explicó Curone.

La campaña sigue en marcha, pero por ahora es insuficiente. Por tal motivo, iniciaron gestiones para reunirse con integrantes del gobierno de la Provincia. “Hicimos gestiones con la Agencia Córdoba Deportes y nos dijeron que en estos días se iban a comunicar para ver cómo nos pueden ayudar”, contó al titular del club, al tiempo que agregó que “la campaña sigue, habilitamos un CBU (Alias: defe.defe25), estamos tratando de ver qué se puede hacer y para el futuro hacer amistosos y organizarnos con la venta de empanadas y pollos, pero lamentablemente no vanos a llegar a ese monto, que es una barbaridad. Nos preocupan los chicos, que no tienen la culpa”.

El club publicó, hace unas horas, un comunicado, donde explica: “Lamentablemente, hoy la actual comisión directiva enfrenta una situación que pone en riesgo la continuidad del club. Como consecuencia de un proceso judicial basado en acusaciones infundadas, se nos ha impuesto una sanción económica de una magnitud imposible de afrontar con nuestros recursos actuales. Queremos aclarar que este proceso data de mucho tiempo atrás, aproximadamente de mediados de 2000, durante un proceso de intervención de muy corto plazo, en el cual la gestión fue negligente y desinteresada”. Y añaden: “Esta medida, además, ha derivado en una inhibición

a nuestra personería jurídica, que impide a nuestros jugadores continuar con su desarrollo deportivo, truncando sueños y esfuerzos de quienes forman parte de esta gran familia”.

Defensores Juveniles es mucho más que un club de fútbol: es un espacio de contención para cientos de niños y jóvenes de la zona, que encuentran allí un lugar donde practicar deporte y recibir apoyo. En ese marco, hay 25 jóvenes que estaban a préstamo en otros clubes y no podrán seguir jugando debido a esta situación. “Es un juicio laboral donde se puede arreglar entre el club y la demandante, pero los chicos no tienen nada que ver. No entiendo la decisión de la justicia. Tenemos problemas con los padres, porque hay 25 chicos que no podrán jugar y nos dicen que ellos se sienten mal, más allá de que los clubes los están apoyando, pero los padres cuentan que los hicos están encerrados y tienen miedo que entren en una depresión”, relató Ruiz, visiblemente preocupado.

Mientras en el club tratan de seguir con la mayor normalidad posible, confían en encontrar una solución con la ayuda de la comunidad y esperando un llamado de “más arriba”. En tanto, los jugadores y sus familias anhelan una rápida respuesta que les permita seguir persiguiendo sus sueños en las canchas.