Inquilinos no pudieron convencer a Kerr: "No se comprometió con nada"

por José Busaniche

“Fue una decepción, realmente esperábamos, por la convocatoria, algún tipo de análisis sobre los pedidos. Porque entregamos el petitorio y esperábamos tener alguna respuesta favorable para algunos de los puntos. En el marco de estas medidas excepcionales que se tomaron por parte del Gobierno, queríamos buscar paliar estas consecuencias de la corrida cambiaria y darle algún tipo de respuesta a una gran porción de la población”, contó Maximiliano Vittar, referente de Inquilinos Córdoba, una de las entidades que la semana pasada se reunió con el secretario de Vivienda de la Nación Ivan Kerr. La Federación de Inquilinos Nacional, del que forman parte el colectivo Inquilinos Córdoba, logró una audiencia con el funcionario nacional a los fines de intentar reabrir la discusión en torno a una Ley de Alquileres que regule la actividad y, al mismo tiempo, le llevaron una serie de reclamos.

Se estima que el 25% de los argentinos -en Córdoba es el 27%- está en situación de inquilinato. Pero la reunión con Kerr no tuvo los resultados esperados por parte de los representantes de inquilinos. “Primero trató de desligarse de sus responsabilidades ya que le endilgó la complicación o la falta del avance de la Ley de Alquileres a Frigerio, así que eso nos tomó muy por sorpresa”, contó Vittar a este medio.

Los pedidos. En un comunicado, la Federación alertó que “la devaluación, el ajuste y la falta de políticas de vivienda produjeron que millones de familias no puedan seguir pagando el alquiler, teniendo así que mudarse a lugares más pequeños, vivir de formas indignas o directamente terminar en la calle”. En ese sentido, la organización solicitó al Gobierno “medidas urgentes y que proteja y garantice el derecho a la vivienda”.

En la reunión con Kerr le llevaron el siguiente petitorio: ◆ Congelar el precio de los alquileres en todo el país hasta fin de año. ◆ Suspender los desalojos hasta fin de año. ◆ Garantizar la deducción de ganancias para los inquilinos. ◆ Garantizar la entrega de factura por el pago del alquiler. ◆ Reabrir de forma urgente el tratamiento de la ley nacional de alquileres. ◆ Subsidio del 100% del alquiler para jubilados inquilinos. ◆ Subsidio al alquiler para desocupados y trabajadores bajo la línea de la pobreza.

Tras la reunión con Kerr las entidades de inquilinos expresaron que “muy a nuestro pesar, el secretario de Vivienda no se comprometió a tomar o avanzar en ninguna. Sobre la mayoría dijo ´que las iba a estudiar´ y sobre otras que ´las iba a conversar con Afip”. Y también expresaron que en relación al subsidio a jubilados, Kerr les dijo que no tenían recursos y que no se podía aumentar el déficit fiscal producto del acuerdo con el FMI. “Vimos un secretario de Vivienda sin voluntad ni posibilidades de tomar decisiones. La situación actual de los inquilinos es consecuencia directa de las políticas económicas del Gobierno y de la falta de voluntad para aprobar una Ley de Alquileres. En los meses finales del mandato, el Gobierno no tiene intenciones de hacer algo distinto a lo que hicieron hasta el momento”, expresó en un comunicado Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados. Desde Córdoba remarcaron el dato clave que preocupa a los inquilinos: en promedio, la mayoría de las familias destinan más del 50% de sus ingresos a costear los alquileres.

Ley trunca

La Ley de Alquileres es, junto al complicado escenario macro, una de las principales deudas que el sector le reclama al gobierno macrista. A fines del año pasado el presidente Macri había anunciado en conferencia de prensa que sus legisladores iban a impulsar el proyecto en el Congreso, pero luego del dictamen favorable en Comisión los diputados de Cambiemos retiraron el apoyo y la iniciativa nunca se sancionó. “Esto último fue determinante para llegar a la situación en la cual nos encontramos. Sin una ley que equilibre la relación entre inquilinos y mercado inmobiliario, los alquileres aumentaron a tal punto que hoy es prácticamente imposible alquilar sin caer en la pobreza”, dicen los inquilinos.