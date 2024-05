Inseguridad en Villa Allende: siete robos en una noche

En la localidad cordobesa de Villa Allende, un grupo de menores de edad llevó a cabo una serie de robos en siete comercios en una sola noche.

Paula Torres, propietaria de uno de los comercios afectados, relató a Cadena 3: "Hubo varios robos en una noche, en realidad, durante el fin de semana en el centro de Villa Allende. Aunque siempre ha habido robos aquí, el centro siempre estuvo algo protegido".

Torres explicó que los ladrones usaban la misma metodología para cada robo: lanzaban un ladrillo a la vidriera para ingresar al local y llevarse lo que pudieran. Según las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad del lugar, uno de los autores sería un menor de 14 años.

"Robaron una peluquería, un kiosco. Buscan las cajas y, donde no hay plata, se llevan lo que pueden", detalló la comerciante.

Ante esta ola delictiva perpetrada por menores y la creciente sensación de inseguridad entre los comerciantes locales, quienes se sienten desprotegidos, estos ahora piden mayor protección y vigilancia para la zona comercial central.

Presentan una nota ante la intendencia de Villa Allende

Por su parte, El Centro Comercial de Villa Allende presentó una nota por la ola de robos e inseguridad en la zona central.

Walter Campos, el presidente de la entidad, en el móvil de radio Nexo explicó: "Tenemos acá una nota y la obligación de acompañar a comerciantes, así que de nuestra parte vamos a presentar una nota al municipio con copia al Concejo Deliberante, donde solamente requerimos seguridad. Esta vez no quisimos pedir reunión porque ya se han hecho en esta gestión y en gestión anteriores también se han realizado y la respuesta básicamente es la misma: la falta de recursos. Esto no es en contra de nadie, sino también darle elementos al municipio para que puedan presionar a la provincia y necesitamos más presencia policial. No hay mucho más para agregar".