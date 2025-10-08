Instituto mostró carácter y tumbó al invicto Boca

Un triunfazo logró Instituto. Y en Alta Córdoba se ilusionan. La 'Gloria' sacó chapa, tras superar, en un Ángel Sandrín colmado, al bicampeón Boca Juniors por 91 a 82, en un duelo vibrante que recordó a la última final del torneo y dejó sin invicto al 'Xeneize'.

El equipo de Diego Vadell mostró carácter, juego colectivo y una defensa asfixiante, especialmente en la segunda mitad. Con pasajes de altísimo nivel, Instituto dio vuelta el marcador y terminó festejando junto a su gente, que llenó el estadio.

Gimnasia de Mendoza-Deportivo Madryn, una final con muchas caras conocidas para el fútbol cordobés

Keylan Boone volvió a ser determinante: fue el máximo anotador albirrojo con 18 puntos (6/8 en triples) y fue clave en los momentos decisivos. Vicente Garello fue pura entrega en la pintura con 17 puntos, 3 rebotes y 2 robos, mientras que Tomás Monacchi sumó 14 unidades y 8 rebotes, manteniendo su regularidad habitual.

Boca había arrancado mejor y se llevó el primer cuarto 21-18, pero la reacción cordobesa llegó en el segundo parcial con la potencia interior de Moussa. Desde allí, el trámite fue palo y palo, hasta que en el complemento la 'Gloria' fue un vendaval: defendió duro, corrió la cancha y aprovechó su altísima efectividad desde el perímetro para sacar diferencias.

En el cierre, el Xeneize intentó volver con el empuje de Pipi Barreiro (goleador del juego con 25 puntos), pero Instituto controló los tiempos y cerró un triunfo sólido que lo deja con récord de 3-1, el mismo que Boca, pero con una inyección anímica enorme.

Nuevo libro de Fabio Martinez une pádel y literatura en historias de pasión cordobesa

La Gloria volverá a presentarse el 12 de octubre en Mar del Plata ante Peñarol, mientras que Boca buscará recuperarse el jueves en su visita a Independiente de Oliva.

