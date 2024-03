Internas, luchas de poder y tensión social, combo preocupante en seguridad deportiva

Por estas horas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia (Cosedepro) y la Justicia cordobesa tratan de dilucidar qué hubo detrás del brillo y el humo de la pirotecnia que hinchas de Belgrano arrojaron desde las tribunas del Estadio Julio César Villagra en la noche del 24 de febrero, opacando el final del partido con Talleres, por la 7° fecha de la Copa de la Liga.

Entre tantas dudas, hay una certeza que todos comparten: el clásico pudo haber terminado en tragedia.

Mientras avanzan las actuaciones del Fiscal del Distrito I Turno II, Guillermo González, quien deberá dilucidar responsabilidades por los cinco heridos que provocaron las bengalas y otras irregularidades, el club de barrio Alberdi prepara sus descargos.

El Tribunal de Disciplina de la AFA le dio vista por cinco días en su boletín del 29 de febrero, y el Cosedepro lo intimó para este lunes, cuando hará la evaluación final del caso y definirá las sanciones que se van a aplicar. La defensa de la directiva celeste se llevará adelante en base a las conclusiones de una investigación interna.

Desde un primer momento las especulaciones están a la orden del día, y las hay de todo tipo. “Semejante arsenal no ingresó por los portones del estadio; de eso estamos seguros”, coinciden en diversos estamentos.

Las hipótesis que se barajan van desde una demostración de fuerza de los barrabravas, ante una presunta negativa de entrega de entradas, hasta la supuesta vocación dirigencial de mudar la localía al Estadio Kempes, en vísperas de la participación en la Copa Sudamericana. No se descarta alguna vinculación con la inminente renovación de autoridades en la entidad celeste, donde hay disputas palaciegas por la ostentación del poder. Tampoco acciones vinculadas a un malestar de ‘la tropa’ policial.

Por el momento, la única consecuencia que tuvo Belgrano fue una multa que le aplicó la Municipalidad de Córdoba por $3.482.000, suma equivalente a 351 entradas populares, según la cotización de la AFA.

Por la muerte de dos hinchas en enfrentamientos entre facciones, previos a sus partidos de la 1° fecha de la Primera Nacional, Chacarita y Gimnasia de Mendoza fueron sancionados económicamente y el Tribunal de Disciplina elevó al Comité Ejecutivo la ‘sugerencia’ de que los clubes involucrados jueguen un par de partidos de locales sin público y en campo neutral.

VERGÜENZA. El 11 de enero, hinchas de Juniors invadieron el campo de juego para agredir a jugadores de su equipo, tras el duelo con Las Palmas. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Estado en alerta

Más allá de la particular lógica que imponen los intereses de nuestro fútbol, la repetición de casos de violencia en los estadios del fútbol argentino, en apenas dos meses y medio de competencia, no es un tema que pasa inadvertido, teniendo en cuenta el contexto de creciente tensión social.

“Hay una escalada de violencia que excede lo habitual”, le reconoció días atrás a PERFIL CÓRDOBA el fiscal General Juan Manuel Delgado. “Mientras mayores problemas económicos haya, mucho más grave y palpable van a ser los niveles de intolerancia y violencia”, había advertido en enero el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, quien esta semana calificó de ‘impecable’ el operativo policial del clásico Belgrano-Talleres.

“A eso también lo estamos advirtiendo desde el Cosedepro”, señala Marcelo Frossasco, el titular del organismo. “En muchos casos, hay más peleas entre los protagonistas de un partido que entre los propios hinchas. Hoy la gente está muy alterada, en todas partes, y en el caso del fútbol estamos viendo que la violencia ya no sólo se focaliza en las tribunas. Se ha expandido el campo del descontento”, puntualiza el funcionario.

Frossasco no duda en calificar al episodio de las bengalas en la cancha de Belgrano como “el más grave” que se ha producido en Córdoba en los últimos tiempos, en materia de seguridad deportiva.

Y respecto a la interna de Instituto, otro de los focos de atención de su gestión, señala: “La tarea de mediación que iniciamos hace unos meses sigue vigente y, con excepción de algunas pequeñas rencillas, las dos hinchadas han podido compartir espacios. Hubo algunos incidentes con barras de Instituto en la Villa El Nailon, pero esos problemas no se han trasladado al estadio”.

FOCO DE ATENCIÓN. Los organismos de seguridad deportiva de Córdoba continúan monitoreando la interna de la hinchada de Instituto. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Berlín, un funcionario fuera de serie

Para el gobierno nacional, Berlín no es un personaje de ficción, más allá de que su designación como titular de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos tenga ribetes de película. Franco, el estudiante de Abogacía cuyo apellido coincide con el apodo de uno de los protagonistas de la serie ‘La Casa de Papel’, llegó a la función pública de la mano Patricia Bullrich, con apenas 25 años y el antecedente de haber sido chofer de la actual ministra de Seguridad en sus tiempos de candidata del PRO.

“Si bien nunca trabajé con temas específicos de barras, siempre tuve interés en el fútbol”, señaló, en una reciente entrevista con Infobae, el nuevo responsable del programa ‘Tribuna Segura’, a través del cual se establece quién puede ingresar a los estadios. “Hay algo que me marcó: mi papá es de San Lorenzo y yo le salí de Boca. Pero él casi nunca me podía llevar a la cancha por la violencia. No pude vivir esa felicidad extrema que él sí experimentó de ir con mi abuelo. Por eso quiero cambiar la cabeza de la gente, articulando con las organizaciones civiles ligadas al fútbol, para que ir a la cancha sea una experiencia fantástica y no temerosa”, puntualizó.

CUMBRE EL CÓRDOBA. Berlín, director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, y el ministro Quinteros, en la previa de Talleres-River. /// FOTO: CEDOC PERFIL

A las críticas sobre su inexperiencia y su desconocimiento de la materia específica de su gestión, Berlín les hace frente con una curiosa analogía: “Con ese pensamiento, a Lionel Scaloni jamás le hubieran confiado la dirección técnica de la Selección. Y mirá cómo terminó la historia. Así como Tapia sabía cómo trabajaba Scaloni, Patricia sabe cómo trabajo yo”.

Sobre el novato funcionario, que el fin de semana estuvo en Córdoba monitoreando el operativo de seguridad del partido Talleres-River, el periodista Daniel Guiñazú, en un artículo que publicó semanas atrás en Página/12, señaló: “Es un improvisado al que Bullrich metió en la jaula de los leones, y luego tiró la llave al río”.

TIEMPOS VIOLENTOS