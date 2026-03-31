Jonathan Bay regresa a Racing de Córdoba

Jonathan Bay, a los 33 años, vuelve a Nueva Italia. Con el paso marcado por el tiempo y las batallas. Racing de Córdoba lo anunció este lunes. Firmó hasta diciembre de 2026. El regreso ya no es deseo: es realidad.

La historia tiene principio en el mismo lugar donde hoy vuelve. Nueva Italia. Inferiores. Vestuario austero. Hambre de fútbol.

Ahí se formó. Ahí empezó todo.

Debutó en 2011. Jugó 43 partidos con la camiseta de la 'Academia'. Eran otros tiempos. Faltaba de todo, dijo alguna vez. Pero sobraba grupo. Sobraba carácter.

Bay se fue armando lejos. Salió a buscarse. Jugó, luego, en Godoy Cruz, Talleres, Ferro, Central Córdoba, Instituto, PLatense, San Miguel. Distintas camisetas, mismo oficio: defender.

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En Talleres fue parte del equipo que peleó el Federal A en 2015. Camino largo. Ascenso a Primera. Un capítulo más en su recorrido.

En Instituto tuvo uno de sus últimos tramos firmes. Entre 2023 y 2024 jugó 31 partidos con la 'Gloria'. Marcó dos goles. Regularidad. Presencia.

También se hizo referente en Central Córdoba de Santiago del Estero. Y, como si fuera poco, entró a la historia al consagrarse campeón con Platense.

Después, el freno. La lesión. San Miguel. Poco lugar.

La última imagen oficial: febrero de 2025. Apenas 32 minutos con Platense, ante Independiente. Desde entonces, silencio. Inactividad. La duda que lo acompaña.

¿Quién fue el mejor marcador central de la historia de Córdoba?

Pero hay algo que empuja más fuerte.

El origen.

Nació en Villa Ángela, Chaco. Se vino a Córdoba con una idea fija. Probar. Quedarse. Ser futbolista. Más de una vez pensó en volver. No lo hizo. Hoy regresa distinto. Con recorrido. Con cicatrices. Con oficio.

La 'Academia' cordobesa lo recibe otra vez. Y Bay vuelve al punto de partida. Donde todo empezó. Donde, quizás, todavía quedaba algo por escribir.

