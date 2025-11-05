Jubilaciones: por qué se perdieron más de 100 mil aportantes en el primer semestre de 2025

El abogado previsionalista Adrián Tróccoli confirmó que en el primer semestre de este año se perdieron 100 mil aportantes del sistema previsional.

Jubilaciones

“Esto es en realidad la punta de de una larga historia. Hace ya 15, 16 años que en la Argentina el empleo no crece. Parte de esto es que ahora, producto de una recesión que en algunos sectores impacta más, en otros menos, lo que pasó es que la gente está aportando menos”, explicó el letrado.

“En este número de 100 mil no es tan solo trabajadores en relación de dependencia, sino también mucho monotributista y autónomo que tiene una falta de aporte muy grave”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“A el que no vive de un sueldo, el que vive de un trabajo autónomo, en épocas complicadas se le complica más que al resto”, recalcó.

“Mucho monotributista”

Además señaló que en Argentina hay 2.800.000 monotributistas, “lo cual significa que todo el trabajo que se debió crear en los últimos años para sostener la misma tasa de empleo, no se dio”.

“Lo que se dio es que la gente está trabajando, entró a trabajar en un sistema más precarizado, que es el monotributo”, remarcó Tróccoli.

