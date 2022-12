Juez: “Estoy esperando que Macri vuelva de Qatar para preguntarle si quiere ganar Córdoba”

Luis Juez asegura que “absolutamente nadie” le va a decir a él o a cualquier integrante de Juntos por el Cambio “qué vamos a hacer con las candidaturas: eso se define acá y no hay ninguna discusión al respecto”. Aunque el senador nacional se refiere a todos los dirigentes de Juntos a nivel nacional, no quedan dudas que sus palabras están dirigidas a Mauricio Macri, quien hace más de un mes mantuvo una reunión en su oficina con el intendente Martín Llaryora y todavía sigue metiendo ruido en la coalición opositora.

Es más: Juez asegura que está esperando “que Macri vuelva de Qatar para preguntarle si quiere ganar Córdoba. Eso le voy a preguntar. No qué candidato le gustaría tener”.

En declaraciones a ‘Con el diario del lunes’, que se emite por Canal 10, Juez fue enfático al señalar que “no debe haber interferencias de los referentes de Juntos por el Cambio” porque se encuentran en un momento bisagra: “El peronismo de Córdoba está acabado y lo saben. Cuando los finales de ciclo llegan, no hay nada que hacer. Le pasó al radicalismo, que después de la quema de la Casa Radical. Recuerdo que discutíamos con (José Manuel) De la Sota, porque él me decía que había llegado el final de ciclo y y yo le dije que le iban a dar una oportunidad a Mestre padre. Y así fue, terminó esa gobernación y terminó el ciclo. Y empezó un ciclo impensado porque nadie se imaginaba que el peronismo podía gobernar Córdoba un cuarto de siglo pero pasó. Y ahora estamos en la misma: nadie en el peronismo puede darle continuidad a un ciclo de estas características”.

-¿Considera que, en algún punto, la reunión Macri-Llaryora lo benefició a usted? Porque dijo que el peronismo iba a hacer de las suyas.

-Para nuestra estructura política esa reunión fue definitoria. La última vez que vino Macri a Córdoba me dijeron ‘va a tener una reunión con vos’ y yo le dije que no, que no era objetivo y lo mejor era una reunión con el presidente del partido. Se juntó en el estudio del senador Martínez y con mucha claridad le dijo, mirándolo a los ojos que tenía dos preguntas. Primero, si quería que ganáramos Córdoba. Le dijo que sí. Segundo, si su relación con Schiaretti tenía continuidad en este tiempo: ‘de ninguna manera, mi relación con Schiaretti terminó’, le dijo Macri. Y después lo encontramos a Llaryora saliendo de su despacho: entonces, qué hace hablando con nuestro enemigo. Ustedes dirán: ¿Juez habla de enemigos? Sí, permítanme que lo defina así. No es un rival.

-¿Fue un intento de embarrar la cancha? ¿Va a haber otros intentos?

-No sé, pero nos va a demostrar dónde estamos parados. Eso no nos va a detener, al contrario, nos empoderó de una manera distinta: no le vamos a preguntar a Macri ni a nadie qué es lo que queremos hacer con Córdoba. Esto es para que lo guarden y lo publiquen donde quieran: Luis Juez no le pregunta a nadie qué tenemos que hacer en Córdoba. Es una definición que hemos tomado hace mucho tiempo. Si a Macri le gusta bárbaro, y si no le gusta, también. Lo mismo para los dirigentes nacionales.

“Cristina imploraba otra actitud del PJ”. Tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner, Juez no está convencido de que la vicepresidenta “no juegue a nada en el 2023”. “Es muy tiempista, como el Cuti Romero…De todas formas, su actitud tensionó al peronismo. Después de la condena, cuando se reunió con los intendentes y su entorno más íntimo, les dijo: miren a la situación a la que llegué. Cristina pedía, rogaba y exigía otra actitud del peronismo, de Alberto, de los intendentes y no pudieron evitar la condena. No subestimo a nadie: Cristina es un animal político, sabe claramente que va a manejar los tiempos con mucha inteligencia. Hoy es momento de esconderse y hacer que el peronismo reaccione y ver qué puede ofrecer.

-¿Le cree a Cristina cuando dice que no va a ser candidata a nada?

-Yo creo que con esa picardía que tiene Cristina tensionó al peronismo. el jueves por la noche tuvo una reunión con intendentes del Conurbano, les dijo agarren el bastón de mariscal, nunca la mochila de soldado como decía el general. Ella dice miren cómo me dejaron por haber actuado como actuaron. Cristina pedía y rogaba y exigía otra actitud del peronismo, de Alberto, de los intendentes y no pudieron evitar la condena. No subestimo a nadie: Cristina es un animal político, sabe claramente que va a manejar los tiempos con mucha intekigencia, hoy es momento para esconderse y hacer que el peronismo reaccione y ver qué puede ofrecer.

-¿Ella espera un operativo clamor?

-No sé… Los vagos de La Cámpora no quisieron salir porque hacía 40 grados de calor…

-¿A qué se debe esa actitud de poca reacción de La Cámpora y el peronismo ante el fallo?

-Lo que pasa es que nos tiene de rehenes a los argentinos desde hace tres años con sus causas y sus problemas procesales, es un submarino a pedal. Tiene secuestrado al peronismo. Trato de ubicarme como abogado penalista y salirme de cualquiera de los dos lados de la grieta. Vamos a los datos: Lázaro Báez tiene casi 14 Ciudades de Buenos Aires en cantidad de superficie y de propiedades en todo el país. Yo me acuerdo que les decía a senadores kirchneristas: esta mujer se está defendiendo muy mal. Pero ella tenía una estrategia fundamentada en la prueba, era política. Y eso falló porque la prueba fue contundente. La matriz de corrupción en Argentina no fue un invento del kirchnerismo, ellos tal vez lo perfeccionaron, pero la matriz de producción en la obra pública funciona como lo determinaron los fiscales en esta causa.