“Juez y De Loredo deben ser los candidatos de JxC, no hay lugar para aventuras”

Viernes a la noche. Oscar Aguad es entrevistado en el programa Alfil TV, que se emite por Canal 10. Allí, afirma que “la foto hoy muestra que Juez debe ser candidato a gobernador y Rodrigo (De Loredo) a intendente”. Sábado al mediodía. En diálogo con este medio prefiere bajar un cambio y asegurar que ambos deberán encontrar la forma de dirimir esas candidaturas. Pero se mantiene firme en su postura: “De ellos dos no sale. No hay lugar para ningún tipo de aventura”, dice marcando la cancha. Y enseguida recuerda la última elección, donde Cambiemos logró apenas el 19% de los votos. “Fuimos separados y así nos fue. Hoy, no hay margen para eso”, señala.

-¿Cuál fue la impresión con la que se quedó tras la creación de la mesa de JxC?

-Fue buena, porque todos invocan la unidad como herramienta indispensable para tener chances en el 2023. Si esa actitud es verdadera, es muy buena para el espacio. Que ninguno se atreva a repetir la experiencia del 2019, donde fuimos separados y así nos fue… sacamos apenas 19 puntos. Todos expresaron su vocación de ir juntos.

-¿Corre algún riesgo la unidad?

-No, fue tan contundente la elección del año pasado que solamente un demente puede poner en duda e intentar alguna aventura de ir por afuera. Lo que pasa es que el radicalismo y el PRO están viviendo una experiencia única: queremos otros actores en el espacio y no hablo de Juez porque él ya está involucrado en el espacio. En Córdoba esas tres fuerzas, que son muy poderosas, entienden perfectamente el valor de lo que es estar juntos.

-¿De Juez y De Loredo salen los candidatos sí o sí?

-Absolutamente. Ellos han demostrado que tienen la confianza de nuestros electores y eso es clave. En un año nadie va a lograr revertir esa situación.

-¿Es lo mismo que Juez o De Loredo se planten ante el peronismo?

-Es un debate que no hay que darlo ahora. Porque la foto de hoy muestra una cosa, pero hay que ver qué muestra en el 2023.

-Y el PJ está unido…

-(interrumpe) Seamos claros: la única estrategia que tiene el peronismo de Córdoba es dividir a Juntos por el Cambio. Mientras nosotros expresemos la vocación de estar juntos y no solo en los discursos sino en los hechos, me parece que somos grandes candidatos a ser poder en el 2023 en Córdoba.

-¿Cómo ve al gobierno nacional?

-Con mucha preocupación. El gobierno no está dispuesto a hacer nada para solucionar ningún problema de la Argentina. Lo único que les interesa es conservar el poder y lograr impunidad para sus funcionarios. No tienen ninguna expectativa de que se solucionen algunos de los tantos problemas que tiene la Argentina, que son enormes. Al contrario, quieren zafar de los problemas. Este proceso puede no terminar bien por las torpezas que está cometiendo el Presidente.