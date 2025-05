Julieta Ortega: “trato de informarme menos de lo que pasa para preservar mi alegría”

El próximo fin de semana desembarcará en Córdoba “Sex, la obra”, un espectáculo teatral que plantea cómo el sexo nos acompaña en nuestras emociones y la vida diaria, según explica la propia sinopsis de la obra. En esta oportunidad, el director José María Muscari decidió pasar de un formato estilo musical inmersivo a una propuesta en la que predomina el texto sobre el escenario y para tal fin reunió a cuatro actores de amplia trayectoria como Diego Ramos, Gloria Carrá, Julieta Ortega y Nicolás Riera, quienes despliegan todas sus dotes artísticas.

En la antesala del desembarco de Sex al escenario de Ciudad de las Artes, Perfil Córdoba dialogó con Julieta Ortega, quien explicó las particularidades de este show, habló de sus trabajos recientes, los nuevos proyectos y su visión sobre la actualidad del país.

–¿Cómo define este espectáculo?

-‘Sex’ en Gorriti (Buenos Aires) está bien denominado show. Porque es eso: una mezcla de musical, cabaret, acrobacias, baile, canto, performance y todas esas cosas juntas. Aquí, en “Sex, la obra” es distinto. Creo que lo podemos definir como teatro puro, aunque no es convencional. Básicamente, somos cuatro actores hablando sobre sexo, con un poco de música, Nico (Riera) incluso toca la guitarra. A diferencia de versiones anteriores, aquí la propuesta está más cruzada por lo que decimos y en ese marco se plantea de qué manera el sexo nos acompaña en nuestras emociones y la vida diaria.

–El formato original en Gorriti es muy particular, con el público cerca. ¿Cómo se adapta la obra a los teatros más grandes en gira?

–En Gorriti es una experiencia muy cercana, estás en un lugar chico, viendo un espectáculo que te rodea. Es inmersivo, pero no invasivo. Son salas pequeñas, para no más de 170 personas, con mesas donde podés tomar algo y comer y tenés actores, bailarines y cantantes hablándote de sexo, cantando, bailándote al lado. En “Sex, la obra”, eso cambia. Esto es una propuesta teatral que necesitaba tener menos cantidad de gente en escena por lo que implica moverse por todo el país. Por eso llamaron a cuatro actores. Aquí, el bastión del espectáculo es la palabra. En gira estamos en teatros con 500 o 700 localidades, a diferencia de las 170 de Gorriti.

–¿Cómo es la dinámica de la gira, la convivencia entre ustedes?

–Es gira plena. A muchos lugares vamos en motorhome, siempre y cuando estemos a menos de 600 kilómetros. Somos cuatro actores, algunos que no habíamos trabajado juntos, pero nos llevamos súper. José (Muscari) es muy inteligente, en una gira es fundamental crear un grupo armónico y tranquilo y lo logró.

–La política siempre ha sido un tema importante para usted, incluso es hija de un exgobernador. ¿Cómo ve la actualidad del país?

–Sí, la política siempre estuvo presente en mi vida y en mi familia, pero actualmente prácticamente la única que habla del tema soy yo y también soy a la que más le interesa. Mis pensamientos políticos la gente los conoce, siempre he opinado. Tengo una ideología política definida. El partido que nos gobierna actualmente es un partido que yo no voté, es un gobierno en el que no acuerdo con nada y a diferencia de otras épocas trato de informarme mucho menos de lo que pasa.

–¿A qué se debe esta decisión? ¿Es una especie de método de defensa?

–Decidí defender mi alegría. Trato de dedicarme a hacer lo que yo hago. Decidí que la realidad no me iba a amargar, trato de no ver mucho, trabajar y hacer bien mi trabajo. También intento ser una persona amorosa y considerada con los demás. Si bien mi realidad personal está parecida, yo vivo como vivía o trabajo más, incluso puedo decir que han sido años con mucho trabajo personal, sí me entristecen cosas que pasan. Lo que pasa con la cultura, con la ciencia, con los derechos conseguidos que están todo el tiempo siendo amenazados, con el movimiento feminista, con cierta sensación de sospecha sobre todos todo el tiempo. A mí me interesa la política, me gusta, leí mucho sobre la historia política de nuestro país. Me fui a vivir a los 14 a otro país y volví a los 25. Gran parte de mi adolescencia la viví afuera y desconocía mucho la historia política argentina por lo que a partir de esa edad decidí leer mucho sobre este tema.

Entre Netflix y el streaming

Además del teatro, Julieta Ortega ha tenido un año intenso en lo laboral. Es una de las conductoras de “Las pibas dicen”, junto a Rosario Ortega, Ana Paula Dutil y Fernanda Cohen, programa que se emite por Blender con gran éxito. Por otro lado, en los próximos meses se estrenará en Netflix “En el barro”, un spin-off de “El Marginal”, que cuenta la historia de un grupo de mujeres en prisión. La serie se está por estrenar. La primera temporada se estrenará en Netflix en mayo de 2025, y a partir del mes de octubre tendrá su segunda temporada, en la cual ingresa Orteg