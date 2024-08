Julio Hutka (Telecom): “Latinoamérica está atrasada tecnológicamente, pero Argentina mucho más”

La semana pasada Córdoba fue sede de una nueva edición del Telecom Trend Day, el espacio en el que la compañía aborda para sus clientes corporativas las novedades en soluciones en distintas verticales y detalla lo más importante de sus pilares tecnológicos en conectividad fija y móvil, cloud e internet de las cosas (IoT), y ciberseguridad.

En ese marco, Punto a Punto dialogó con Julio Hutka, Director de Negocios B2B de Telecom sobre los desafíos del sector, las novedades para el mercado y la compleja coyuntura que obliga a repensar el rol de las inversiones estratégicas en tecnología y en soportes digitales.

“La inteligencia artificial está empezando en el mundo, pero la velocidad de adaptación es lentísima. Nosotros estamos aplicando IA para el perfilamiento del cliente para brindar propuestas comerciales y de retención. Estamos empezando a probar, está la tecnología, pero hay que bajarla al modelo del negocio. Hacia el back, con el automatismo para evitar fallas en la tecnología, predecir elementos de falla y bajando tiempos en las respuestas. El modelo de negocios requiere precisión, con el perfilamiento de clientes y velocidad. La respuesta a eso es la gestión basada en los datos. Todas las industrias están aplicando respuestas puntuales, según lo que se requiera, pero todas están muy desafiadas porque el cliente va más rápido y tenemos la amenaza que el competidor llegue antes que vos. Todo es dinámico y hay que responder con datos”, plantea.

¿En el actual contexto, los clientes que ven están postergando inversiones en tecnología o se valora la importancia de ese activo?

Nosotros tenemos 200.000 en B2B, pero hay 12,500 de alto valor, empresas de envergadura y sector público. En general, lo que aceleró en los últimos tiempos es que el dueño de negocios identifica la demanda del cliente y ven el riesgo competitivo. Y entienden que la IA no es una herramienta, es una transformación, como lo fue en su momento la llegada de Internet. El que la tiene está en un plano y el otro está muerto, pero recién empieza. La cabeza lo está viendo, y nosotros estamos tratando de acelerar ese aprendizaje. El tema está en cómo hacer el landing de eso. El negocio presiona a las áreas de IT que tiene varios problemas. Latinoamérica está atrasada tecnológicamente, Argentina mucho más, por inflación, restricciones de importaciones, un mercado que se hizo selectivo. Entonces hay necesidades en el negocio y hay tensiones en el parea de IT que empieza a correr de atrás. Hoy si o implementas evolución permanente y el competidor ya lo hizo estás en un problema. Lo que intentamos en Telecom es llevarle a las empresas servicios profesionales, soluciones, no todavía de IA, pero sí armando una arquitectura digital para que tengan los datos de los clientes de forma segura, operativa, con CRM, herramientas de gestión digital del negocio y con ciberseguridad.

Milei firmó el decreto para reglamentar las sociedades anónimas en el fútbol: cuál es la postura de los clubes de Córdoba

¿No hay una postergación en la inversión?

La postergación sí se da, pero no filosóficamente, hay un entendimiento de la importancia de estas herramientas y la inversión herramienta. El tema está en las condiciones para hacerlo, la tasa…y hace falta conocimiento específico que escasea. Nosotros no queremos resolver sólo el problema de la conectividad, el tema es mucho más holístico, cómo proceso y cómo lo hacemos seguro. Como implementamos herramientas de IoT para que conectemos la información y la de analítica sobre la información. Eso es lo básico que hay que tener en todas las organizaciones. La modernización de hardware, de cómputos, estamos re atrasados, el 2023 no se pudo importar equipamiento ni pagar los servicios al extranjero, hay un gap ahí en Argentina. En el mundo hay un gap, porque los últimos años, por la tasa de interés, por la inflación, por las guerras, por las fábricas en su máxima capacidad de producción de los grandes vendors, se generó un atraso. Los índices de crecimiento en tecnología fueron de un dígito en tecnología y a partir de 2024 se proyectan dos dígitos, porque la inteligencia artificial te motoriza y te acelera todo esto.

¿Cómo se sostiene todo ese crecimiento?

Tenés que tener más conectividad, más data center, más nube, más ciberseguridad, más entrenamiento de capital humano para hacerlo.

Se le vino la noche a Maximiliano Cheto Caliva: fue detenido por estafas inmobiliarias y la Justicia Federal abrió una causa por sus bienes

¿Qué perspectivas hacia delante de resolver, al menos localmente, el gap en tecnología?

Nosotros estamos viendo una regularización, no explotó, pero pudimos regularizar el 2023 y cumplir con los proveedores. Es una ventaja que tenemos como compañía grande y pudimos acompañar a los clientes. A futuro va a crecer a dos dígitos todo lo que es IT. El mundo de la ciberseguridad es lo que más va a crecer, mínimo 15% al nivel global año contra año, en volumen de negocios. Procesamiento cloud también va a crecer. Y nosotros queremos duplicar todos esos servicios. Hay que mejorar la conectividad en las oficinas, hacer un recambio tecnológico.

¿Una pyme cada cuánto tiene que renovarse?

El ciclo de vida en IT es de 5 años, en general sucede. El tema es que la IA nos va a multiplicar por 10 muchas cosas en IT, procesamiento, cómputos, ciberseguridad, conectividad. Por eso en el mundo el sector IT creció 6%, se prevé 11% en 2024 y el 15% en 2025. Es exponencial. Hoy estamos aprendiendo el impacto de la inteligencia artificial. Argentina concentra el 6% de las inversiones de tecnología de Latinoamérica, es un mercado chico. Es una torta donde hay todo por hacer porque hay muy poca nube, muy poco cómputo, muy poco data center y muy poca digitalización comparada con el resto del mundo.