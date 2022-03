La ácida respuesta de un ministro a la versión ‘Schiaretti intendente’

Cuentan que no hay buen clima en el peronismo de Córdoba a partir de la versión que surgió en la semana acerca de que el gobernador Juan Schiaretti juegue como candidato a intendente de la ciudad el año próximo. En realidad, en el entorno del mandatario provincial, la mesa chica no tomó bien esa posibilidad: “si la idea fuera nuestra, la hubiésemos manejado distinto. Nunca ‘el Gringo’ mostraría las cartas un año antes”, dijo un dirigente que habla seguido con el gobernador. Es más, algunos no dejaron pasar por alto que esta semana no hubo foto conjunta del Schiaretti con el intendente Martín Llaryora. Más aún cuando existieron anuncios en la capital cordobesa. Sin embargo, un ministro de muy buena –y extensa- relación con Schiaretti dijo a funcionarios municipales: “Schiaretti ya fue dos veces ‘intendente’: una con (Daniel) Giacomino y después con (Ramón) Mestre. Entonces, ya se congració con la gente de la ciudad de Córdoba y los vecinos lo saben”. Fuerte…

Los radicales con Manes

Es cierto que algunos radicales esperaban tener otro rol en la escala del neurocientífico y diputado nacional por la UCR bonaerense, Facundo Manes. El hombre llegó el jueves, brindó una muy buena charla en la Universidad Nacional, el viernes a la mañana se reunió con dirigentes de su partido y al mediodía estuvo con la intendenta de Estación Juárez Celman, Myrian Prunotto. En su viaje, el exintendente Ramón Mestre lo buscó por el aeropuerto, Mario y Juan Negri estuvieron con él en la UNC, al igual que los legisladores Marcelo Cossar, Orlando Arduh, Daniela Gudiño y Dante Rossi, entre otros. En tanto, el viernes, el diputado nacional Rodrigo de Loredo, que había estado ausente en la Universidad, fue hasta Juárez Celman al encuentro con su par en la Cámara baja. Y allí, en el norte provincial también estuvo la parlamentaria nacional, Soledad Carrizo. No lo van a decir, pero es cierto que algunos boina blanca se quedaron con un sabor agridulce por la visita de Manes. Hasta dicen que vieron más inclusivo con los dirigentes del partido al gobernador jujeño Gerardo Morales. Es más, un radical que se fue de un encuentro con la cara larga, sintetizó el clima con lo sucedido en las redes sociales del reconocido neurólogo: “ni un tweet dedicó”, dijo enojado por la foto con el gobernador Juan Schiaretti con la que el diputado resumió parte de su viaje por Córdoba.

El otro Santos que juega en Talleres

A falta de un Michael, bueno es un Gustavo, habrá pensado Andrés Fassi, el presidente de Talleres que por estos días busca un entrenador que logre enderezar el rumbo del equipo albiazul. En el momento más complicado de su gestión en la ‘T’, el dirigente recibió un fuerte respaldo en las redes sociales por parte del diputado de Juntos por el Cambio. “Creo en el trabajo serio y a largo plazo, el esfuerzo y los liderazgos con visión en un club, una provincia o un país. Hoy Talleres es un ejemplo, pierda o gane. Hace ocho años hacemos historia”, escribió Gustavo Santos en su cuenta de Twitter. Y remató al estilo de su homónimo uruguayo, actualmente lesionado y con poca presencia en cancha en los últimos tiempos: “sé lo que amás estos colores. “¡Gracias Andrés por todo lo que das!”. Santos, además de plateísta, es el primer asambleísta, amplia nómina de 130 integrantes que tiene nombres de peso, entre ellos el del empresario Rodolfo Roggio.

“Está todo mal…”

Con esta expresión, un diputado cordobés resumió cómo observan las tensiones que se viven en el seno del Congreso dentro del oficialismo nacional. Después de dos semanas bravas, con mucha mirada de reojo entre albertistas y cristinistas/camporistas, el parlamentario contó que se acercó la albertista Victoria Tolosa Paz, indignada con la postura de los albertistas y describió la fricción con un par de comentarios. “Está muy difícil el tema entre ellos. A cada rato se tiran con algo, Máximo está tremendo y los del Alberto empiezan a mirar cada vez con más desconfianza”, dijo la persona que recorre habitualmente las comisiones y los pasillos del Congreso. Ah, antes del último sorbo de café en un coqueto bar de Nueva Córdoba, dijo: “ojo, el que crece ahí es (Sergio) Massa. Ese va a empezar a tener cada vez más el control”, lanzó.

Melconian ‘cortó más tickets’ que Sandleris

“De Juntos por el Cambio hubo mucha más gente con (Guido) Sandleris que con (Carlos) Melconian. Ah, también estuvo en esa (Sebastián) López Peña, del TSJ y (Osvaldo) Giordano, el ministro de Finanzas, estuvo en las dos”. El que habla es un empresario del Círculo Rojo que estuvo en la semana en los dos foros económicos, el encabezado por el extitular del Banco Central en la Bolsa y el del economista, ex Banco Nación, que debutó como hombre fuerte de la Fundación Mediterránea. El hombre además aclaró que lo de Sandleris fue más enfocado al acuerdo con el FMI y lo de ‘Melco’ apuntado a un plan económico ‘apartidario’ en su debut al frente del Ieral. “Melconian llevó más gente porque fue conferencia y lo otro almuerzo. Dicen que si va en serio lo Horacio Rodríguez Larreta a la presidencia, ‘Melco’ podría ser el ministro de Economía.