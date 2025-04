La alianza con Milei divide las aguas en la UCR: qué dicen Mestre y Aguad

La Mesa Directiva de la Unión Cívica Radical (UCR) decidió, por unanimidad, postergar el plenario de la Convención Nacional previsto para el 25 de abril. Esta Convención no era una más, ya que allí se definiría la política de alianzas del centenario partido y algunos no dudaban en calificar a este encuentro como “el más importante des de Gualeguaychú”, cuando se decidió establecer una alianza con el PRO, que luego dio nacimiento a Cambiemos.

Según se explicó a través de un comunicado, la decisión se tomó por pedido de algunos distritos que plantearon ante la Mesa Nacional “la dificultad que presenta para muchos convencionales con procesos electorales abiertos en sus provincias, poder trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires a participar de un plenario de la importancia que reviste para nuestro partido”.

De inmediato, los mensajes en los grupos de WhatsApp boina blanca comenzaron a sonar. Algunos apuntaron directamente a la presión por parte de gobernadores radicales, entre ellos Gustavo Valdez (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), quienes cultivan una buena relación con el Gobier no nacional y habrían buscado boicotear la realización de la Convención.

Los mandatarios provinciales no habrían visto con buenos ojos fijar posturas con tundentes en este momento y temían que se provocara un distanciamiento con el presi dente Milei, lo cual podría afectar la estabilidad política del Gobierno y en definitiva sus propios intereses.

En Córdoba

La suspensión del plenario tuvo un fuerte impacto en el radicalismo cordobés, que iba a participar con 21 convencionales, una de las delegaciones más numerosas del país. Caída la Convención, algunos sectores como el que en cabeza Rodrigo de Loredo respiraron aliviados por el hecho de no acelerar los tiempos para determinar alianzas. Consideran que aún falta mucho para la etapa de definiciones en la mayoría de los distritos y no quieren profundizar distancias con Milei ni provocar algún tipo de nueva ola de dia tribas, como las que ya el Presidente supo pronunciar hacia algunos dirigentes históricos “intocables” del partido.

Además, consideran que se acercan las elecciones en Caba y lo que pase en los comicios porteños puede ser determinante para el futuro mapa político del país. Sin embargo, en vastos sectores hubo malestar. En las redes sociales, las críticas a la dirigencia nacional se hicieron escuchar y en la capital provincial algunos convencionales no podían ocultar su bronca. “Sacamos los pasajes, reservamos hotel y por si fue ra poco hace 15 días vengo preparando mi discurso para dejar clara nuestra postura", refunfuñaba un reconocido dirigente radical local, que tiene poder de voto.

Grietas que se profundizan.

La suspensión de la Convención Radical dilata definiciones, pero no parece achicar las grietas que se viven en el seno del radicalismo cordobés, el cual está dividido por posturas muy antagónicas, que no muestran ningún signo de acercamiento.

Oscar Aguad, quien representa las ideas del sector comandado por De Loredo, iba a buscar en la Convención libertad de decisión para cada distrito, decisión que en defi nitiva buscaba que no quedara descartada la posibilidad de una alianza electoral con La Libertad Avanza, o llegado el caso, con el PRO de Mauricio Macri. Aguad comentó a Perfil Córdoba cuál iba a ser su posición frente a los debates internos.

“Nuestra postura es la de dar libertad de acción en cada distrito. Cada lugar tiene realidades distintas. Hoy, la fortaleza que tiene el radicalismo son los distritos territoriales y en definitiva las personas que gobiernan, que son los gobernadores. Si queremos ser un partido fuerte a nivel nacional hay que escuchar a los que go biernan, y a los intereses de cada provincia. En cada distrito están en juego bancas que no se pueden perder. No hay que perder bancas para no perder fuerza, influencia ni capacidad de tomar decisiones en el concierto político nacio nal”, sostuvo.

En las antípodas se en cuentra el grupo conducido por Ramón Mestre, quien no es convencional, pero pugna por un alejamiento total de La Libertad Avanza, y considera que las políticas y la ideología que pregona el presidente Javier Milei nada tienen que ver con los preceptos históricos del radicalismo. Diego Mestre, quien sí es convencional con derecho a voto, se mostró desilusionado por la suspensión de la Convención por considerar que “este era el mejor momento para hacerla”, y expresó cuál será su postura cuando se concrete el mitin.

“Si queremos recuperar el protagonismo y nuestra identidad, tiene que ganar la postura de no ir en alianza con La Libertad Avanza. No veo ningún pun to en común con ellos. Esa es nuestra posición y eso vamos a defender”, argumentó.

Respecto a la posibilidad de alianzas con otros partidos más allá de LLA, como por ejemplo el PRO, Mestre aseguro: “Habrá que ver coincidencias programáticas, tenemos partidos que piensen similar. En Chaco ya avanzaron con una alianza y notamos que algunos sectores del radicalismo en Córdoba también ven con buenos ojos ir con el partido del Presidente. Creo que eso nos hace un flaco favor si queremos que el radicalismo vuelva a ser lo que fue. Re cordemos que en la elección a gobernador pasada fue la primera vez que el radicalis mo llevó a un candidato que no está afiliado al partido”, agregó.

“Tenemos que recuperar la identidad, el protagonismo, los valores, que nada tienen que ver con lo que propone LLA. Nuestro partido históricamente luchó por los que menos tienen, por mejorar la educación pública y salud pública y el gobierno no lo plantea en esos términos y durante este año y medio ni siquiera se ocupó”, concluyó.