La Calera sumará un nuevo espacio comercial en una zona que cambió su dinámica en los últimos años. CaO, un paseo comercial a cielo abierto desarrollado por inversión privada, abrirá sus puertas con 45 locales en un sector estratégico de la ciudad, cercano a barrios privados y countries que acompañaron el crecimiento residencial de la zona.

El complejo contará con 3.500 metros cuadrados cubiertos, distribuidos entre planta baja y planta alta, además de una playa de estacionamiento de 2.000 metros cuadrados. Según confirmó Jeremías Vanoli, secretario de Planificación y Desarrollo Económico de La Calera, actualmente 38 de los 45 locales ya fueron alquilados y se encuentran próximos a iniciar actividades.

"CaO es el segundo centro comercial a cielo abierto que se abre en la ciudad por parte de inversión privada. Es una iniciativa de unos 3.500 metros cuadrados cubiertos, con 45 locales comerciales tanto en planta baja como en planta alta", explicó Vanoli.

El funcionario señaló que el proyecto aparece en un contexto de fuerte transformación urbana de La Calera, que en los últimos años recibió nuevos vecinos y urbanizaciones, especialmente en sectores vinculados a los corredores residenciales y countries de la zona.

Una ciudad que creció y necesitaba más servicios

"Calera tuvo un crecimiento demográfico explosivo. Fue una de las ciudades que más creció entre censo y censo", explicó Vanoli, quien remarcó que ese aumento poblacional no estuvo acompañado al mismo ritmo por la llegada de servicios comerciales.

Según detalló, La Calera pasó de unos 47 mil habitantes registrados en el último censo a cerca de 52 o 53 mil habitantes actualmente, con un crecimiento aproximado del 42% entre censos.

"Esta expansión demográfica tampoco fue acompañada por la dotación de servicios urbanos. Faltaban centros comerciales, comercios cercanos y superficies donde los vecinos pudieran resolver sus necesidades dentro de la propia ciudad", sostuvo el secretario.

En ese escenario, CaO busca convertirse en un nuevo punto de referencia comercial para vecinos de La Calera y también para quienes viven en los desarrollos residenciales ubicados en los alrededores.

Qué marcas llegarán al paseo comercial

El nuevo complejo reunirá propuestas gastronómicas, comerciales y de servicios. Entre los emprendimientos confirmados se encuentran Supermercado La Vaquita, Farmacia Medicarlos, Delicias Argentinas Bakery, Barilatte, Librería Técnica Matita y Clínica Oftalmológica Calera, además de otros locales que completarán la oferta.

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Para Vanoli, la llegada de nuevos emprendimientos responde a un cambio en el perfil de la ciudad. "Cuando una ciudad crece en cantidad de habitantes también cambia la demanda. Aparecen nuevas necesidades y eso genera oportunidades para que lleguen inversiones privadas", afirmó.

Beneficios para atraer inversiones

Además del crecimiento del mercado interno, desde La Calera destacan el rol de las políticas de incentivo para atraer nuevos proyectos.

Vanoli explicó que la Ordenanza 39/2025 incorporó herramientas para impulsar la formalización de emprendimientos y generar beneficios para nuevas inversiones.

"Buscamos que los comercios puedan formalizarse, porque eso les permite acceder a créditos, bancarización y mejores condiciones para crecer", explicó.

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La normativa también contempla beneficios en la tasa de Comercio e Industria para nuevos emprendimientos que se instalen en la ciudad. Actualmente se encuentra vigente una segunda etapa con beneficios por 10 años, luego de una primera ventana que contempló mayores plazos.

"Esto nos permitió traccionar nuevas inversiones. Hoy tenemos alrededor de 100 nuevos comercios e industrias en la ciudad", indicó el secretario.

El impacto en el empleo

Además del movimiento comercial, el proyecto tendrá impacto en el mercado laboral. Según las estimaciones oficiales, el funcionamiento de los locales podría generar cerca de 200 puestos de trabajo directos, tomando un promedio de cinco empleados por comercio.

"Un local que funciona muchas horas necesita distintos turnos de trabajadores. Cuando eso se multiplica por 45 locales, el impacto empieza a ser importante", explicó Vanoli.

A esos empleos se sumarán tareas vinculadas al mantenimiento, limpieza, seguridad y otros servicios asociados al funcionamiento del complejo. Por eso, desde el municipio estiman que la generación total podría alcanzar unos 500 puestos de trabajo directos e indirectos.